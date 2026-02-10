Boca: un funcionario del Gobierno denunció a Riquelme por presuntas irregularidades en el sistema de socios adherentes

El director de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad, Walter Federico Klix, presentó este martes una denuncia contra Juan Román Riquelme por posible asociación ilícita y defraudación al socio. El funcionario, que hace su denuncia a título personal y como socio activo N°113.265 del club, aseguró que el pase de socios adherentes a activos se vio adulterado.

“La administración actual no solamente está vendiendo protocolos, que son entradas que da el club sin fines de lucro, sino que también hay un manejo irregular en lo que respecta a la adhesión de los socios activos y adherentes del club”, expresó. El funcionario del Gobierno indicó que la denuncia puede llegar a extenderse a otros miembros de la comisión directiva de Boca.

Klix explicó que la Secretaría General del club posee un listado que establece por antigüedad quien debe ser recategorizado de adherente a activo cuando un socio activo se baja de dicha categoría. “Ese listado ha sido adulterado de manera grave y hay evidencia que ha sido por intermedio de plata”, señaló en Radio Mitre.

Walter Klix es socio activo del club

El funcionario contó que posee evidencia que presentará ante la Fiscalía, una vez que sea convocado. Aunque Klix fue candidato y jefe de campaña de José Beraldi en 2019, sostuvo que su denuncia no se relaciona con el exvicepresidente del club. “Esto lo hago a título personal. Nada tiene que ver el movimiento, ni el Gobierno, ni mi cargo”, aclaró.

Aseguró que presentó la denuncia desde su lugar como socio activo, y mencionó que sufre “amenazas y hostigaciones” de partidarios de la gestión actual. “Voy a la cancha, tengo abono hace muchos años, voy todos los domingos. El hincha de Boca está inmerso en la grieta en la que estuvo el país mucho tiempo. Ahora están los hinchas de Boca y los hinchas de Riquelme. Los de Boca se pasaron el día felicitándome y hay un centenar de testigos que se van a poner a disposición de esta causa, todos ellos socios de Boca. Y, por supuesto, los de Riquelme intentan amenazar y hostigar, pero forma parte del juego”, afirmó.

Klix junto a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich

Klix detalló en particular las amenazas que reciben los plateístas que cantan en contra de Riquelme en los partidos que se juegan en La Bombonera. “Eso sucede de manera recurrente en los últimos dos años, y son socios y vecinos de la Boca avalados por un sector de la dirigencia que están ahí para cuidar que a la dirigencia no se la insulte”, sumó.

En la causa interviene el Juzgado Criminal y Correcional N°39, a cargo de Santiago Bignone y la Fiscalía N°21, bajo el fiscal Carlos Vasser.

A raíz de los acontecimientos de conocimiento público y de las decenas de mensajes y evidencias recibidas por los socios durante el último año presente la denuncia contra Juan Román Riquelme y los posibles actores involucrados de la comisión directiva del Club Boca Juniors por… — Walter Klix (@walterklix) February 10, 2026

En la red social X, profundizó sobre el motivo detrás de su decisión: “Intento una vez más por intermedio de esta acción proteger las arcas y la transparencia del club que amo y al que pertenezco como socio activo. Busco además proteger lo más preciado que tiene el club que son sus socios, y en este caso busco transparencia principalmente para aquellos socios adherentes que esperan su pase a la categoría de ‘Activo’ hace años solo con la finalidad de poder entrar a la Bombonera los domingos. El padrón de socios de Boca no debería distinguir clases sociales o económicas”.

También mencionó las elecciones de 2027 y deseó que “exista un padrón electoral limpio” y que, si Riquelme es reelecto, que “lo sea por la voluntad de los socios habilitados de manera correcta y transparente”.