Estos son los horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026

La selección argentina será una de las 48 que competirá en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, el primero de la historia con esa cantidad de participantes, y en el sorteo que se realizó en diciembre pasado decantó en el Grupo J junto Argelia, Austria y Jordania.

En la primera etapa el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará dos encuentros en la noche argentina y el restante por la tarde, por la diferencia horaria que hay con Estados Unidos dependiendo de la región.

Lionel Scaloni conoce días y horarios de presentación y yase enfoca en la mejor planificación posible JOSE JORDAN� - AFP�

El debut de la albiceleste será ante el conjunto africano el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Sus siguientes presentaciones serán en el AT&T Stadium de Dallas. En la segunda fecha se medirá con los europeos a las 14, que será a las 13 de la hora local por lo que, teniendo en cuenta que es verano en el Hemisferio Norte, es probable que el encuentro se desarrolle con altas temperaturas.

Por último, el sábado 27 de junio a las 23 el rival de la Argentina será su par asiático. El partido, el tercero de la primera etapa, culminará en la madrugada del domingo 28 de la Argentina.

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Argelia - Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Argentina vs. Austria - Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Argentina vs. Jordania - Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

Su rival en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H; mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.

El equipo albiceleste intentará defender el título en 2026, tras la conquista de Qatar 2022 ALEJANDRO PAGNI� - AFP�

La Argentina en la tabla de campeones mundiales

La albiceleste levantó tres veces el máximo trofeo del fútbol: 1978, 1986 y 2022. Así, está tercero en el escalafón por encima de Francia y Uruguay. El combinado galo se quedó con el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950.

El máximo campeón es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania -Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014- e Italia -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-.

La selección argentina ganó el Mundial 2022 y consiguió su tercera estrella

Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un duelo decisivo cuyo máximo protagonista es el combinado germano con ocho apariciones en esa instancia. El brasileño afrontó siete y la Argentina llegará a seis con la de Qatar 2022. Para los franceses la del próximo domingo será la cuarta definición.

Tabla de campeones mundiales