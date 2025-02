El gol de Enzo Fernández a Dibu Martínez y la reacción de Aston Villa, que le ganó por 2-1 a Chelsea

El duelo entre dos campeones del mundo con Argentina concita la atracción del cierre del sábado en la Premier League. Con Dibu Martínez en el arco, Aston Villa recibe al Chelsea de Enzo Fernández en Birmingham, en el partido más atractivo de la jornada. Los dos llegaban con necesidades similares: sumar para mejorar su posición de cara a la clasificación para la próxima Champions League. En la actual, justamente, Aston Villa está en octavos de final, instancia en la que enfrentará a Brujas (Bélgica). Al final, el triunfo quedó del lado de Dibu, gracias a la reacción de su equipo, que remontó el marcador adverso y ganó por 2-1.

El primero en celebrar en la noche inglesa había sido el volante visitante, que a los 9 minutos adelantó a su equipo con una definición de centrodelantero: ingresó por el medio del área chica a empujar la pelota con su pie izquierdo, luego de una carrera por derecha del portugués Pedro Neto, que había llegado al fondo para servirle el gol al argentino. Enzo se fue directo a saludar a su asistente en la jugada, en modo de agradecimiento.

¡¡ENZO FERNÁNDEZ LE GANÓ EL DUELO DE CAMPEONES DEL MUNDO A DIBU MARTÍNEZ!! ¡¡GOL DE CHELSEA!!



📺 Mirá la #Premier en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/QsPqqMXpXl — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2025

Se trató del cuarto gol de Fernández en 24 partidos disputados en la actual Premier (suma también cuatro asistencias). Lo curioso es que ya le había anotado a su compañero en la selección, en la primera rueda, en Stamford Bridge, con un derechazo. Aquella vez, Chelsea ganó 3-0.

En la noche de Birmingham, el resultado se emparejó en el inicio del segundo tiempo, luego de la demora que siempre genera el VAR cuando se trata de validar (o no) una jugada importante. Ocurrió a los 12 minutos, luego de un centro de Matty Cash que fue a buscar Marcus Rashford, reciente incorporación de Aston Villa: el delantero bajó la pelota hacia el medio del área chica y el español Marco Asensio (ex Real Madrid) facturó. Pero el VAR revisó la jugada por una supuesta posición adelantada de Rashford, que no existió. Y entonces sí el resultado pasó a ser 1-1.

¡¡SUMA!! Todos habilitados y Marco Asensio que anota el 1-1 entre Aston Villa y Chelsea en la Premier League.



📺 Mirá la #Premier en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/dJYwroAOnN — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2025

El partido se hizo de ataques continuados a partir del gol de la igualdad. Chelsea contó con la ocasión más clara de los minutos siguientes cuando Cole Palmer quedó cara a cara con Dibu: el delantero zurdo amagó, remató y cuando la pelota había superado al arquero argentino apareció la salvación de las piernas del defensor Ezri Konsa, que rechazó in extremis.

Y lo que no ocurrió en un arco, sucedió en el otro. Iban 89 minutos cuando Aston Villa dio vuelta el resultado. A la salida de un córner, Marco Asensio tomó una pelota de aire y de zurda para mandar la pelota hacia el arco de Chelsea: la débil reacción del danés Filip Jorgensen, que no pudo controlar el tiro, hizo el resto. Gol de Aston Villa, el segundo de Asensio, y 2-1, para el éxtasis de los hinchas locales.

¡¡OTRA VEZ ASENSIO PARA SER EL HÉROE DE ASTON VILLA!! ¡QUÉ BLOOPER DE JORGENSEN!



📺 Mirá la #Premier en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/k1rDeHp20I — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2025

