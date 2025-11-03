El golazo de Iliman Ndiaye, un crack nacido en Francia que representa a Senegal y brilla en Everton

El crack de los suburbios toma el balón con el botín derecho y medias bajas, en posición de número 8. Es un partido de lunes a la noche de Premier League: Sunderland contra Everton en el Stadium of Light. Ya jugaron todos los grandes: los seis. Arsenal es el líder, lo sigue Manchester City y más atrás, Liverpool. Chelsea le ganó a Tottenham en el clásico de la fecha. Básicamente, lo mejor de la décima jornada ya pasó.

Iliman Ndiaye juega en Everton. Se exhibe con la camiseta número 10; nació en Francia, vivió en Inglaterra y representa a Senegal. El padre nació en ese país africano, la madre es francesa. De pronto, frente a uno de los equipos revelación en el año (está cuarto, en posición de Champions League), encara, cabeza levantada, en diagonal.

Lo que sigue, a los 14 minutos del primer capítulo, es magia pura. De pie a pie, deja a dos adversarios en el camino, a otro desairado, encuentra el tiempo y espacio y lanza el zurdazo junto a un palo, imposible para Robin Roefs, el arquero del conjunto local.

La celebración, como el tanto, es de Premier League. Jack Grealish, otro crack perdido en el tiempo que llegó desde Manchester City, juega bajo su sombra: crean destrezas sin demasiado sustento en el tiempo. Pero cuando se juntan, son dinamita.

Iliman Ndiaye, estampa de crack ANDY BUCHANAN - AFP

Granit Xhaka, durante el segundo período, alcanza el empate, en el entretenido 1 a 1. Los especialistas lo consideran el fuera de serie con más desparpajo, detrás del Big Six, de los talentos que juegan en los seis equipos más importantes de Inglaterra.

Everton, el clásico doméstico de Liverpool, ocupa el 14° lugar de la Premier League. Y depende demasiado de Iliman Ndiaye, un jugador que rompe el molde. Y que tiene su historia.

Nació en Rouen (6 de marzo de 2000) y desde los 4 años tiraba pequeñas fantasías en Rouen Sapins FC. Vida de nómade, pasó por Marsella y Dakar, hasta que recala en Boreham Wood FC, en la quinta división, en la popular National League británica.

Iliman Ndiaye pide el reconocimiento de la gente Mike Egerton - PA

Sheffield United representa su nueva casa y la definitiva plataforma de despegue. En su primer partido como titular, le marca dos goles al Peterborough United y en marzo de 2023, por la clásica FA Cup, le convierte a Tottenham Hotspur y clasifica a su equipo a los cuartos de final.

En esa entidad, actuó en 52 partidos y anotó 16 goles. Sus registros llegan al cuerpo técnico de Senegal, que lo convoca y acierta. Es una de las figuras de recambio del equipo que participó en Qatar. Y que irá al Mundial de 2026.

Iliman Ndiaye, puro grito en Senegal

Tiempo después, recala en Marsella, sin demasiado suceso. Hasta que llega a Everton a cambio de unos 20 millones de euros. “Iliman aporta versatilidad a nuestro ataque y refuerza nuestra delantera. Aún es joven, pero cuenta con experiencia a nivel europeo e internacional, y creemos que es una incorporación muy positiva”, contaba Sean Dyche, el anterior conductor.

David Moyes, el técnico de estos días, lo elogia y... lo pone contra la pared. “Ili me impresionó muchísimo con su juego. Pasó de la izquierda a la derecha. Puede jugar en ambas bandas, creo que rindió mejor ahí. Hace poco lo pusimos de mediapunta (en la primera parte contra el Crystal Palace), y creo que no le sentó tan bien como jugando por las bandas. Además, nos está aportando goles”, suscribe.

Y apunta algo más: “Es un placer trabajar con él. Tuvo momentos brillantes, sobre todo en la primera parte contra el Manchester City, pero queremos que juegue así en todos los partidos”.

Mientras tanto, lleva a Senegal a otra cita máxima. Disputará su cuarto mundial -el tercero consecutivo- en el certamen que se llevará a cabo en los Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Con un doblete de su capitán, Sadio Mané, y goles del dueño de esta historia y Habib Diallo, Senegal le ganó 4-0 a Mauritania y selló su destino, en octubre pasado.

“Me gusta gambetear, ir para adelante”, describe Ndiaye, un aire fresco en la Premier League, lejos de las grandes luces.