El golazo de Joaquín Panichelli para Racing, de Estrasburgo, en la liga de Francia contra Lens

Que Lens no haya saltado a la cima de la liga de Francia este viernes en el comienzo de la fecha 24 fue, en gran parte, porque sufrió un golazo de Joaquín Panichelli, que abrió el marcador para Racing, de Estrasburgo, en el 1-1 que mantiene como líder a PSG. A un mes exacto de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España en Qatar, mientras el DT Lionel Scaloni agudiza la mirada en lo que sucede con los jugadores que habitualmente son convocados y están lesionados, el cordobés de 23 años se hace notar en una de las grandes ligas europeas, como para soñar con ser considerado.

Por lo pronto, Panichelli ya fue parte del plantel argentino, cuando éste le ganó por 2-0 a Angola el 14 de noviembre y el delantero ingresó en los últimos cinco minutos por Lionel Messi, en el mismo momento en que José “Flaco” López tomó el lugar de Lautaro Martínez, que hoy transita la recuperación de un desgarro.

Panichelli marcó el golazo para que Racing empató con el escolta Lens en la Ligue 1, de la cual el cordobés es máximo anotador. X @RCSA_English

A los 18 minutos del encuentro con Lens, el argentino fue a presionar al defensor Ismaelo Ganiou en un contragolpe que se diluía después de que la pelota le quedara larga. No obstante, el rival se perfiló de manera fallida para hacerle un pase atrás a su arquero, no lejos del círculo central, por la izquierda de Racing. El toque terminó siendo frágil y el argentino, que siguió atento a la jugada, robó el balón, recorrió unos metros y antes de ingresar al área lo picó por encima de Robin Risser, que había quedado a mitad de camino, incluso resbalando, cuando su compañero resolvió mal.

Con el tanto, su segundo consecutivo, Panichelli registra 14 en la Ligue 1 y es uno de los máximos goleadores, a la par de Mason Greenwood, de Olympique, de Marsella. Ambos marcaron 9 de jugada y 5 de penal.

¡¡PIDE MUNDIAL CON LA SCALONETA!! ¡¡PANICHELLI LA PICÓ Y MARCÓ UN GOL ESPECTACULAR PARA EL 1-0 DEL ESTRASBURGO ANTE LENS EN LA #Ligue1xESPN!!



📺 Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/A4FqGesLUJ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026

En 2026 Panichelli lleva marcados 6 tantos en 10 partidos y con el golazo de este viernes acumula anotaciones en tres encuentros seguidos. Contabilizando todos los juegos de la temporada, el futbolista nacido en la capital cordobesa suma 16 goles en las 33 ocasiones en las que salió a la cancha.

El maliense Mamadou Sangare consiguió la igualdad a los 17 minutos de la segunda etapa para darle el empate como visitante a Lens, que ahora quedó a un punto de Paris Saint-Germain, equipo que este sábado visitará a Le Havre y, si gana, tomará una distancia de 4 unidades.

Lo mejor de Racing, de Estrasburgo, 1 vs. Lens 1

Valentín Barco, otro que está en el radar de Scaloni, desde sus tiempos en la selección sub 20, y que fue parte de múltiples convocatorias, también fue titular en Racing, que se ubica séptimo en la liga francesa y lucha por establecerse en los puestos de clasificación para las copas europeas para la temporada próxima.