El golazo de Julián Álvarez para Atlético de Madrid frente a Espanyol, por LaLiga
La Araña marcó el 1 a 0 para el equipo de Diego Simeone, en un partido por la primera fecha
Apenas habían pasado 37 minutos del inicio de una nueva temporada de LaLiga cuando Julián Álvarez tomó la pelota con las manos, se hizo cargo del tiro libre, acomodó el balón, dio tres pasos hacia atrás y levantó la vista. Poco le importó la barrera de cinco rivales y el “cocodrilo”.
Y entonces, el derechazo fue impecable, preciso y teledirigido. La Araña dibujó un tiro libre perfecto que viajó con rosca hasta colarse en el ángulo derecho de la valla custodiada por Marko Dmitrović. Golazo. De esos que en el festejo de gol de los hinchas se entremezclan varios “ohhhhh” y un murmullo de admiración.
La reacción fue inmediata. Los jugadores del Atlético corrieron a abrazarlo, Simeone levantó los puños en la banda y la televisión repitió una y otra vez la parábola mágica, desde diferentes ángulos. Poco más tarde, el golazo de Julián ya era tendencia global en redes.
El tanto abrió el marcador del partido que se disputa en Barcelona, por la primera jornada de la Liga de España 2025/26.
Julián Álvarez, transferido desde Manchester City en agosto de 2024 por una cifra récord del club, ya venía construyendo su identidad como goleador confiable, y tuvo una primera temporada en su nuevo equipo más que alentadora: en 57 partidos marcó 29 goles y dio 8 asistencias.
