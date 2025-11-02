El golazo de Piotr Zielinski que se postula como el mejor del mes en todas las ligas de Europa

Una jornada perfecta porque se mantiene al acecho de Napoli y un golazo de una de sus estrellas que se viralizó inmediatamente para postularse como el mejor gol del mes en Europa. Inter disfrutó de la victoria por 2-1 ante Hellas Verona y Piotr Zielinski que sacó un bombazo de derecha de volea que resultó una pieza de colección.

A un punto de la cima, tras el empate de Napoli con Como, el equipo de Cristian Chivu contó con un guiño de la fortuna porque se quedó con la victoria en el cuarto minuto agregado al reglamentario gracias al gol en contra Martin Frese.

Más allá de las cuestiones del azar que ayudaron a Inter lo que marcó la victoria fue lo que sucedió en la acción del gol que abrió la cuenta: Hakan Calhanoglu tuvo un momento de lucidez y aprovechó su maravillosa pegada para sacar un envío quirúrgico en un córner a la medialuna del área para que Zielinski atacase el espacio, se perfilara e impactara la pelota sin controlarla y en el aire: golazo sensacional que no pudo evitar Lorenzo Montipo.

¡YA ESTÁ, YA TENEMOS EL GOL DEL MES! ¡¡SENSACIONAL REMATE DE ZIELINSKI DESPUÉS DE UN EXQUISITO PASE DE CALHANOGLU E INTER YA GANA 1-0!!



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZhHDZifoxz — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025

Inter, con Lautaro Martínez de titular y capitán, sufrió mucho más de lo esperado ante un Verona que todavía no ganó en estas primeras 10 fechas de la Seria A. Sin embargo, estuvo a la altura de la cita, porque justo antes del final del primer tiempo, demostró que pretendía lastimar a Inter. Es que tuvo algunas opciones de riesgo y en una de ellas igualó el trámite con un golazo de Giovane Santana, una de las joyas del equipo, que ya llevaba tres asistencias esta temporada, pero todavía le faltaba el gol. El delantero de 21 años superó a Sommer con un remate cruzado y convirtió su primer tanto en la competencia.

Y no se quedó ahí Hellas Verona, porque pocos segundos después de marcar el empate podría haber pasado a dominar el marcados, pero el palo le ahogó el grito al nigeriano Gift Orban, que hubiera significado el 2-1 para el Hellas Verona.

Sin demasiadas ideas y tratando de no correr demasiados riesgos, Inter poco a poco se comenzó a conformar con el empate, pero el partido se le ofreció un guiño en el último minuto: un centro de Barella, que se desvió en Frese y se terminó metiendo en su propio arco para el 2-1 final.

Lautaro jugó los 90 minutos y pero tuvo una tarea sin demasiados brillos, incluso no estuvo cerca de convertir. De esta manera, el delantero de la selección acumula tres encuentros sin goles, y cuatro por la Serie A. Sin embargo, esta sequía no preocupa a su DT, Cristian Chivu: “¿Lautaro? Lleva una semana sin marcar... lo hizo en Bruselas, así que lo entiendo. No busquemos problemas donde no los hay. Tiene liderazgo, lleva al equipo en andas, una semana sin marcar no es un drama, y ​​para él no lo es."