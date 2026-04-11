El caso Lautaro Martínez y los otros número 9 de selección: quiénes son, cómo están y el factor “jerarquía”

“Me encerraba, lloraba, la pasaba mal en la habitación”. Dos años después de la gloria eterna en Qatar, en una íntima entrevista, Lautaro Martínez transmitía un dolor contenido. El Mundial fue una (hermosa) pesadilla para el Toro, que perdió el puesto y sumó desde las gateras una sequía de goles en los partidos y el penal más caliente frente a Países Bajos.

El problema era en el tobillo derecho, una molestia que arrastraba de los tramos decisivos de la Champions League. El Toro era (lo sigue siendo) el símbolo y capitán de Inter. “No quería parar porque Inter también tenía a (Joaquín) Correa y Lukaku lesionados. Quedaba yo solo de delantero. Estuve jugando vendado, con pastillas, infiltrándome. En Inter seguía jugando de la misma manera. Antes del partido con Emiratos Árabes hablé con Scaloni y le pedí por favor que me deje descansar para llegar bien al Mundial. Con Arabia también me dolía, me infiltré. También con México y después no daba para más”, contaba con angustia.

Durante la travesía mundialista, Julián Alvarez fue una aparición celestial. En la misma sintonía que Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, el triángulo que no estaba en la órbita principal de Lionel Scaloni y que fue determinante en la consagración.

Lautaro Martínez, determinante en la definición contra Países Bajos en 2022 ALBERTO PIZZOLI - AFP

La selección no extrañó al segundo goleador del ciclo Scaloni, con 36 gritos (Lionel Messi lleva 51). La Araña se llevó puesto todo. “El dolor no me permitía entrenar, patear de empeine. A veces en algunos movimientos de frenar y volver a arrancar me hacía ver las estrellas. Seguía intentando, pero después se me hizo imposible. Quería ponerme más y más, pero el tobillo perdía sensibilidad. Era muy difícil jugar de esa manera”, relató, a corazón abierto.

Ahora, a 66 días del debut de la Argentina (el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City, desde las 22), Lautaro Martínez vuelve a ser noticia por una molestia traicionera que se repite. Volvió a sufrir una lesión muscular en Inter y su situación genera inquietud, especialmente para el cuerpo técnico de la selección.

El delantero fue sometido a estudios en Italia que confirmaron una molestia en el sóleo de la pierna izquierda, que lo dejó afuera del partido de este domingo frente a Como, en una zona que ya le había traído complicaciones hace poco tiempo. Por eso la alerta se escucha por partida doble.

Lautaro sufrió la primera lesión contra Bodo/Glimt, por la Champions League THOMAS ANDERSEN - NTB

Los exámenes se realizaron en el Instituto Humanitas de Rozzano, donde el club italiano evaluó el estado físico del atacante. El parte médico indicó una leve distensión muscular, sin gravedad estructural, aunque suficiente para obligarlo a detener su actividad. El seguimiento continuará en los próximos días, cuando se definirá con mayor precisión el tiempo de recuperación.

Según La Gazzetta dello Sport, la dolencia es en el sóleo de la pierna izquierda, un lugar diferente de la lesión que había sufrido en febrero. Lautaro se perdería, en principio, los próximos tres partidos de Inter: los partidos contra Como, tanto en liga como en la Copa de Italia, y el de Cagliari.

En realidad, algo más inquietante: no hay un plazo exacto de recuperación. Y en el mismo contexto, el factor humano: a tan poco del Mundial, aparecen los miedos lógicos que le pase algo parecido a la última vez.

La lesión tiene su historia: ocurrió por primera vez en los dieciseisavos de final de la Champions League ante Bodø/Glimt. Estuvo afuera 45 días, hasta que volvió el domingo pasado, en un choque contra Roma: marcó dos goles en la victoria 5-2 por la Serie A. La jerarquía sigue intacta: es el artillero del Calcio, con 16 tantos. Y sigue marcando récords. El Toro se convirtió en el tercer goleador histórico del club: llegó a 172 y superó por uno a Roberto Bininsegna, gloria de la institución y subcampeón del mundo con Italia en 1970. Sigue lejos de Alessandro Altobelli (209, aunque con un promedio goleador inferior al del argentino) y de Giuseppe Meazza (284), pero su huella en la institución ya resulta imborrable.

La brillante actualidad de Julián Alvarez en Atlético de Madrid (el tiro libre frente a Barcelona en el Camp Nou por la Champions League es una muestra) genera alivio rumbo a Estados Unidos, México y Canadá, pero es un llamado de atención la actualidad del ataque argentino.

Julián y/o Lautaro es un asunto, sin uno de ellos, otro. Y si Lautaro llega a la cita lejos de su mejor versión física y Julián se resfría... ¿quiénes son los otros número 9 que le agradan a Scaloni?

Hay que pisar el freno: hay varios y muy buenos, pero ninguno tiene la categoría de los cracks que surgieron en Racing y River. Y en la última doble fecha FIFA, la grata sorpresa de 2026 se cayó del mapa. Joaquín Panichelli, de 23 años, brillaba en Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia y sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

Uno de los goleadores del campeonato galo, con 16 (al igual que Esteban Lepaul, de Rennes) estaba en la carrera por ser el tercer delantero de la nómina mundialista. Y hasta había sido convocado por Scaloni en la última fecha FIFA para los partidos ante Mauritania y Zambia, pero esa lesión lo cambió todo. ¿Quiénes siguen en carrera?

El Flaco López, de Palmeiras, Santiago Castro, de Bologna (puede jugar en otras posiciones) y Taty Castellanos, de West Ham, que el mismo día en el que Lautaro inquietó a todos, se despachó con dos goles en la Premier League.

Taty Castellanos marcó dos goles en West Ham Jordan Pettitt - PA

El mendocino marcó un doblete con dos minutos de diferencia y ya suma cinco tantos desde su traspaso en enero proveniente de Lazio, donde se había destacado en el inicio de la temporada con otros dos festejos y tres asistencias. De 27 años, un metro 78 de estatura, actuó en esta temporada entre los dos equipos en 28 partidos, con 7 goles y 3 asistencias. Suele ser titular, tiene una personalidad arrolladora y no jugó en primera en el fútbol argentino.

Apenas jugó durante cinco minutos en el equipo nacional, repartidos en dos partidos: un minuto en un 3-0 sobre Chile y cuatro en un 2-1 sobre Paraguay, ambos en 2024.

De los tres atacantes que en la carrera final están detrás de Julián y Lautaro, el que más le agrada a Scaloni es José Manuel López, que se destaca en Palmeiras. Correntino, de 25 años y de 1,90m, suma 22 partidos en la temporada, con 9 gritos y 7 asistencias (una reciente de taco, que fue una delicia).

Juan Manuel López, en acción contra Mauritania Manuel Cortina

Suele ser titular para Abel Ferreira y es el que cuenta con mayor participación (de este selecto grupo) en la selección, con tres partidos (todos amistosos) y 81 minutos en total. Le agrada salir de la zona de confort: no se asfixia todo el tiempo en el área.

Santiago Castro surgió en La Fábrica de Vélez (un semillero de figuras) solo tiene 21 años y la rompe en Bologna. Nacido en San Martín, de 1,79m, moderno 9, que entra, sale y hasta corre por las bandas, suma 43 encuentros en la temporada (el más activo, con Serie A, Europa League, Supercopa de Italia y Copa Italia), 11 goles y 4 asistencias.

Sólo fue suplente en el triunfo contra el Uruguay del Loco Bielsa, un 1-0 jugado el 22 de marzo de 2025 en el estadio Centenario.

Santiago Castro, imperial en Bologna ALBERTO PIZZOLI - AFP

En la cabeza de Scaloni, solo hay lugar para tres N°9, aunque el caso Lautaro abre una puerta que parecía clausurada. El DT descartó semanas atrás la prueba piloto de Lionel Messi de “falso 9″, mientras sigue la evolución física del Toro a distancia. Un delantero fenomenal, que la selección espera con los brazos abiertos. Qué duda cabe.