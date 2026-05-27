Qué le dijo el príncipe William a la selección de Inglaterra de cara al Mundial 2026
El miembro de la monarquía inglesa presenció el entrenamiento y le brindó apoyo a los futbolistas y cuerpo técnico de cara a la Copa del Mundo
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La selección de Inglaterra oficializó la lista de 26 jugadores que participarán del próximo Mundial. Ubicados en el grupo “L” junto a Croacia, Ghana y Panamá, el equipo conducido por Thomas Tuchel afina los detalles para la disputa de una nueva Copa del Mundo donde será uno de los protagonistas.
A días del comienzo del Mundial, el príncipe William, reconocido fanático del Aston Villa, quien salió campeón recientemente de la Europa League, visitó la concentración de la selección para brindarle su apoyo en un momento importante donde cuerpo técnico y jugadores persiguen el mismo objetivo.
En primer lugar, el miembro de la monarquía inglesa agradeció a cada uno de los integrantes del cuerpo técnico, plantel profesional y utileros por el trabajo mancomunado de cara a un evento importantísimo en materia futbolística: “Solo quería aprovechar la oportunidad para venir a ver al equipo que trabaja todos los días y darles las gracias, y desearles buena suerte a todos ustedes, que no reciben tanto reconocimiento como merecen".
“No todo el mundo llega a ver todo el trabajo que realizan, y el éxito total de los jugadores proviene de los cimientos que ustedes construyeron“, destacó el príncipe William, que compartió un grato momento con los presentes y le dio un espaldarazo a los futbolistas que vestirán la camiseta de Inglaterra.
Por último cerró con un mensaje motivacional: “Vayan, tienen mis bendicioens y mis mejores deseos, disfruten y cuídense, den lo mejor y estoy seguro que lo harán muy bien”.
El video del príncipe William llegó a X y acaparó la atención de los seguidores por la decisión que tomó el integrante de la Realeza en bajar un mensaje motivador para los jugadores y cuerpo técnico. Además, la cuenta oficial posteó cuatro imágenes donde se nota la unión del grupo de cara a un evento deportivo de suma importancia.
Previamente a este momento, Tuchel, junto a sus laderos, determinó que varios jugadores se pierdan el Mundial. Al ser una lista acotada, el orientador táctico alemán prescindió de Cole Palmer (Chelsea), Lewis Hall (Newcastle), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Phil Foden (Manchester City), entre otros talentos que eran muy considerados y, sobre la marcha, se decidió que no formen parte de la nómina final.
“El objetivo es ganar y no hay que temer decirlo. Recientemente escuché una frase de Rafael Nadal que decía ‘No soy un ganador, soy un competidor’. Así es como voy a Estados Unidos, con hambre de ganar“, aseguró ante la prensa.
Por último, se refirió a Harry Kane, su referencia ineludible en el área: “Creo que puede ser un complemento muy valioso para Kane. Puede ser una presencia importante en el área. Cuando buscamos un gol, puede distraer a los demás delanteros. Tiene una presencia natural dentro del área. Es un rematador nato".
La lista de Inglaterra
- Arqueros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
- Defensores: Reece James (Chelsea), Tino Livramento, Dan Burn (ambos de Newcastle), Marc Guehi, John Stones, Nico O’Reilly (los tres del Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen, de Alemania), Djed Spence (Tottenham)
- Mediocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid, de España), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal)
- Delanteros: Harry Kane (Bayern Münich, de Alemania), Ivan Toney (Al-Ahli, de Arabia Saudita), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka, Noni Madueke (ambos del Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, de España), Anthony Gordon (Newcastle).
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