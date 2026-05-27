Qué le dijo el príncipe William a la selección de Inglaterra de cara al Mundial 2026

La selección de Inglaterra oficializó la lista de 26 jugadores que participarán del próximo Mundial. Ubicados en el grupo “L” junto a Croacia, Ghana y Panamá, el equipo conducido por Thomas Tuchel afina los detalles para la disputa de una nueva Copa del Mundo donde será uno de los protagonistas.

A días del comienzo del Mundial, el príncipe William, reconocido fanático del Aston Villa, quien salió campeón recientemente de la Europa League, visitó la concentración de la selección para brindarle su apoyo en un momento importante donde cuerpo técnico y jugadores persiguen el mismo objetivo.

El mensaje del príncipe William a los jugadores de la selección de Inglaterra

En primer lugar, el miembro de la monarquía inglesa agradeció a cada uno de los integrantes del cuerpo técnico, plantel profesional y utileros por el trabajo mancomunado de cara a un evento importantísimo en materia futbolística: “Solo quería aprovechar la oportunidad para venir a ver al equipo que trabaja todos los días y darles las gracias, y desearles buena suerte a todos ustedes, que no reciben tanto reconocimiento como merecen".

El príncipe William en la práctica de la selección de Inglaterra

“No todo el mundo llega a ver todo el trabajo que realizan, y el éxito total de los jugadores proviene de los cimientos que ustedes construyeron“, destacó el príncipe William, que compartió un grato momento con los presentes y le dio un espaldarazo a los futbolistas que vestirán la camiseta de Inglaterra.

Por último cerró con un mensaje motivacional: “Vayan, tienen mis bendicioens y mis mejores deseos, disfruten y cuídense, den lo mejor y estoy seguro que lo harán muy bien”.

El príncipe Guillermo habló con el cuerpo técnico de la selección de Inglaterra

El video del príncipe William llegó a X y acaparó la atención de los seguidores por la decisión que tomó el integrante de la Realeza en bajar un mensaje motivador para los jugadores y cuerpo técnico. Además, la cuenta oficial posteó cuatro imágenes donde se nota la unión del grupo de cara a un evento deportivo de suma importancia.

El príncipe William se reunió con Tuchel y sus ayudantes

Previamente a este momento, Tuchel, junto a sus laderos, determinó que varios jugadores se pierdan el Mundial. Al ser una lista acotada, el orientador táctico alemán prescindió de Cole Palmer (Chelsea), Lewis Hall (Newcastle), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Phil Foden (Manchester City), entre otros talentos que eran muy considerados y, sobre la marcha, se decidió que no formen parte de la nómina final.

“El objetivo es ganar y no hay que temer decirlo. Recientemente escuché una frase de Rafael Nadal que decía ‘No soy un ganador, soy un competidor’. Así es como voy a Estados Unidos, con hambre de ganar“, aseguró ante la prensa.

Harry Kane, capitán y referencia de ataque de Inglaterra Bernd Thissen - dpa

Por último, se refirió a Harry Kane, su referencia ineludible en el área: “Creo que puede ser un complemento muy valioso para Kane. Puede ser una presencia importante en el área. Cuando buscamos un gol, puede distraer a los demás delanteros. Tiene una presencia natural dentro del área. Es un rematador nato".

William visitó a la selección de Inglaterra previo al viaje al Mundial

La lista de Inglaterra