Gran tarde de Julián Álvarez para Atlético de Madrid ante Betis: golazo de tiro libre y otro de “9″

Julián Álvarez vive un gran momento. No es de ahora, su mayor virtud es que logra mantenerse en la elite del fútbol mundial sobre todo desde que integró el plantel campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022. Pero lo suyo parece no tener freno.

Este domingo volvió a dejar una prueba de su jerarquía con un golazo de tiro libre para el 1-0 de Atlético de Madrid ante Betis por la 37 fecha de la Liga de España, en el estadio Metropolitano. Este fue su gol 15 por LaLiga en lo que es su primera campaña con el equipo del Cholo Simeone. Luego anotaría el 16.

¡PICÓ LA ARAÑA PARA EL PRIMER GOL DEL ATLETI! 🕷🔥



⚽ Julián Álvarez, de tiro libre, marcó el 1-0 contra Real Betis.#LaLigaEnDSPORTS | #AtletiRealBetis pic.twitter.com/y2wUdO97Dw — DSPORTS (@DSports) May 18, 2025

Cuando iban apenas diez minutos del primer tiempo, Julián Álvarez se hizo cargo de una infracción que le cometieron a 25 metros del arco (bastante más lejos de lo habitual para un remate directo) y ubicó la pelota en el ángulo superior izquierdo del arquero Adrián. El propio guardameta no se esperaba un envío directo del exdelantero de River, ya que (además teniendo en cuenta la distancia) había ubicado sólo tres jugadores en la barrera.

En este caso sorprendió el golazo de Julián Alvarez no por ser anotado luego de una falta directa, sino por lo lejos de la posición. Pero él mismo siempre se tuvo fe para ejecutar este tipo de situaciones ya desde su etapa en River, luego en Marchester City o en las selecciones juveniles. “Cuando vi la falta, le dije a Rodri (De Paul) que tenía confianza y fue un golazo”, destacó el nacido en Córdoba. “No sé si soy especialista, he pateado en el City y en River, en mis anteriores clubes. Fue el primero que se me dio y es importante para abrir el marcador y seguir haciendo goles”, había dicho en noviembre pasado, luego de anotar su primer gol de tiro libre para el Atlético de Madrid ante Sparta Praga, por la 5° fecha de la Champions League 2024/25.

Y casi hace otro golazo a los 32 minutos de la primera etapa: una jugada maradoniana, en donde recibió como wing derecho, luego siguió el solo con la jugada como si fuera un enganche, se filtró como centrodelantero, gambeteó a cuatro adversarios y sorprendió también al arquero, que cuando pensaba que iba a definir con derecha al segundo palo la Araña resolvió de zurda y al primero. El balón dio en el poste y se fue desviado. Impresionante.

¡IBA A SER UN GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ! 🤯



🇦🇷 La Araña arrancó hacia el arco a pura gambeta y la pelota pegó en el palo.#LaLigaEnDSPORTS | #AtletiRealBetis pic.twitter.com/6rmufRRMuG — DSPORTS (@DSports) May 18, 2025

A los 21 minutos Alexander Sorloth había marcado el segundo gol con un zurdazo cruzado luego de un pase filtrado de Lino, pero el árbitro lo terminó invalidando por fuera de juego. El 2-0 de Atlético de Madrid lo terminó convirtiendo sobre el final de la primera etapa Robin Le Normand de pelota parada y de cabeza, tras un córner desde la derecha.

Las cosas no están nada bien para Betis. A tal punto que el Ingeniero Manuel Pellegrini, exentrenador de San Lorenzo y River en la Argentina, aprovechó una pausa de hidratación dispuesta por el árbitro en pleno primer tiempo para arengar a sus futbolistas y pedirles un poco más de actitud para marcar y contraatacar. Las facilidades que encontró Atlético de Madrid fueron superiores a las proyectadas en la previa, por más que el equipo del Cholo Simeone tiene mejores futbolistas.

¡ATLÉTICO DE MADRID MARCÓ EL SEGUNDO GOL! ⚪🔴



⚽ Le Normand, de cabeza, puso el 2-0 contra Real Betis.



⏱ El Colchonero se fue al entretiempo en ventaja.#LaLigaEnDSPORTS | #AtletiRealBetis pic.twitter.com/yRAOHKzmUL — DSPORTS (@DSports) May 18, 2025

El segundo tiempo no escatimó emociones. Primero se reclamó un penal para Atlético de Madrid a los 8 minutos. Tras otra jugada en la que lo tuvo como protagonista a Julián Álvarez (ahora una asistencia para dejar de cara al gol a Giuliano Simeone) el árbitro no sancionó un claro penal para el local, por infracción de Mendy sobre el hijo del Cholo.

Gran asistencia de Lo Celso

Y para aportarle más dramatismo al partido, llegó el descuento de Betis. Otro golazo. Tras una jugada colectiva de derecha a izquierda y de izquierda al centro, con varios toques y habilitaciones con precisión y velocidad, Pablo Fornals metió una volea que se metió junto al palo izquierdo del arquero de Atlético de Madrid.

¡QUÉ GOLAZO DE REAL BETIS! 🤯🟢⚪



⚽ Pablo Fornals definió de tijera para marcar el descuento contra Atlético de Madrid.#LaLigaEnDSPORTS | #AtletiRealBetis pic.twitter.com/v6hzpu8RXm — DSPORTS (@DSports) May 18, 2025

Pero Julián Alvarez iba a redondear una gran tarde con otro gol. A los 30 minutos de la segunda etapa y para darle tranquilidad a Simeone luego del descuento inesperado de Betis, apareció la Araña para resolver como “9″, abajo del arco, con un pase a la red. Finalizó la acción que habían generado Griezmann con Giuliano Simeone con una pared. El delantero francés de 34 años asistió al argentino para su doblete. Esta vez fue un gran gol, pero por la jugada colectiva que había arrancado con Lino desde la izquierda.

Y anotó el 4-1 Álvarez luego de una recuperación alta tras un error defensivo de Betis, cuando el lateral derecho Romain Perraud pretendió darle un pase atrás a su arquero Adrián. Julián convertía tras la recuperación, pero la pelota se había ido antes al tiro de esquina.

¡GOLAZO DEL ATLÉTICO DE MADRID! ⚪🔴



⚽ Gran jugada colectiva que terminó en los pies de Julián Álvarez 🇦🇷 para marcar el 3-1 contra Real Betis.#LaLigaEnDSPORTS | #AtletiRealBetis pic.twitter.com/a3H3g0yV10 — DSPORTS (@DSports) May 18, 2025

Sobre el final del partido, Nahuel Molina convertía con un remate cruzado y de contraataque, tras una habilitación de otro argentino (Angel Correa) pero nuevamente, a instancias del VAR, el tanto no se convalidó por posición adelantada del exlateral derecho de Boca y Rosario Central. Cuando revisaron las imágenes, se vio que la rodilla derecha de Molina era la que estaba en offside.

Adicionaron 15 minutos. Y a última palabra la iba a tener Angel Correa (para no ser menos) con otra gran definición. Luego de recibir otra asistencia de Julián Álvarez, el exvolante ofensivo de San Lorenzo gambeteó al arquero Adrián y tocó a la red de derecha cruzado y abajo. Golazo. Y despedida de Correa de Atlético de Madrid con una sonrisa.