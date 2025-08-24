El golazo de tiro libre de Nico Paz para la victoria de Como ante Lazio y su gran asistencia en el primer gol

La cancha del Como está junto al turísticamente inigualable Lago. En una de las esquinas de la cancha, en la transmisión de TV se ven entrar y salir suntuosos yates. Mientras tanto, el director de cámaras se entretiene mostrando cada tanto artistas y personajes de la alta sociedad italiana. Pero el mayor lujo está dentro de la cancha. Nació en España pero es argentino. Ya le dio una asistencia a Messi con la celeste y blanca. Ahora amenaza con convertirse en el mejor armador de juego de Europa.

Nicolás Paz sigue dando que hablar en Europa. Esta vez en la victoria de Como ante Lazio por 2-0, por la primera fecha de la Serie A italiana. Fue la figura de la cancha, demostrando todo su talento y por qué uno de los primeros en fijarse en él fue Real Madrid.

En el primer gol del equipo de Fabregas no solo “durmió” la pelota en el medio mientras miraba cómo se movían las piezas. De una salida desde el fondo, Nico Paz recibió como un viejo número 8, salió para su perfil invertido dejando parado a Nuno Tavares (gran firulete), aceleró y metió una gran asistencia: en el instante preciso soltó un pase de 30 metros al ras del piso que surcó piernas rivales y le quedó servido a Douvikas para el 1-0. La sutileza de Bochini y la imaginación de Maradona, incluso con un juego más directo del que aporta Messi en líneas generales. Iban apenas tres minutos del segundo tiempo cuando la gente se levantó para aplaudir de pie en el estadio.

¡CLARO, NICO! Paz eludió un rival y asistió de manera fenomenal para el 1-0 de Como vs. Lazio en la #SerieAxESPN.





Fabregas es el gran responsable de este presente de Nicolás Paz. En un fútbol histérico como el italiano lo sostuvo a rajatabla de titular, cuando la opción más fácil hubiera sido sacar siempre al “fantasista”, cuando las cosas no salen.

El en gol que anotó de tiro libre, a los 27 minutos de la segunda etapa, ni siquiera era favorable para la posición de un zurdo. Pero ya estaba confiado de acuerdo a su gran nivel que lo pidió igual. Así fue que ubicó la pelota en el ángulo superior derecho del arquero, que voló pero nada pudo hacer para evitar tremendo golazo. Y no fue solamente eso, ayudó en el medio, corrió, recuperó pelotas. Se sabe que en Italia, más allá de lo mencionado antes sobre el mérito del entrenador, los futbolistas deben hacer su parte desde los sacrificios tácticos.

¡¡AH NO, NICOLÁS!! PAZ Y UN GOLAZO DE TIRO LIBRE PARA EL 2-0 DE COMO VS. LAZIO.





Real Madrid dejó pasar la cláusula de recompra este año (8 millones de dólares), pero lo puede “repescar” en 2026 por 9 millones y en 2027 por 10. Si no las utiliza, todavía conserva un 50% de una futura venta. El chico quiso quedarse en Como porque se siente arropado y en un contexto en donde se puede permitir seguir creciendo sin presiones extremas. Está claro que, de mantener este nivel, va a ser muy complejo para Como poder retenerlo.

Como rechazó durante los últimos meses una oferta de Tottenham, de Inglaterra, por 50.000.000 de euros. “Nico Paz no se puede dejar escapar. Si el Real Madrid no lo recompra, está cometiendo un error gravísimo. Este chico vale más de 50 millones de euros. Tiene una visión de juego y una madurez que no se ven en muchos chicos de su edad. Cuando lo ves jugar, sabes que está destinado a algo grande”, había dicho Fabregas a principios de 2025.

Durante el partido, le anularon un gol a Valentín Castellanos por posición adelantada milimétrica detectada por el VAR, que hubiera significado el 1-1 de Lazio.

