El guante en un pie de Julián Alvarez y las manos de Juan Musso para cambiar una historia de 20 años

Las manos de Juan Musso, el guante en el pie derecho de Julián Álvarez y la resistencia colectiva ante un Barcelona que ni con 10 jugadores durante todo el segundo tiempo se resignó a la derrota. Fue 2-0 en el Camp Nou, donde Atlético de Madrid no triunfaba desde 2006 y Diego Simeone se fue vencedor por primera vez en 18 visitas. Instancia más que importante y especial para quebrar la racha, nada menos que por la ida de los cuartos de la Champions League. Una ventaja que, aun siendo apreciable, no puede considerarse indescontable ante un Barcelona que lleva en los genes el fútbol ofensivo. La historia se definirá el próximo martes, en el estadio Metropolitano.

Simeone lo cuidó el sábado, lo hizo descansar ante Barcelona por la Liga de España. La prioridad era que no corriera ningún riesgo físico porque para conquistar el Everest que es la Champions League hace falta un Alvarez entero y enfocado. La Araña es la clase de individualidad que potencia el trabajo colectivo, que puede hacer la diferencia. Pasó por una acentuada sequía en la Liga, hasta llegó a vérselo ofuscado y errático, pero está haciendo de la Champions el escenario por el que desfila su versión de delantero de primer nivel internacional. A mayor exigencia y responsabilidad, el cordobés de Calchín saca al feroz competidor que lleva adentro.

Alvarez tiene la capacidad para marcar el destino de un partido, incluso de uno en el que el Atlético empezaba a sentirse algo ahogado por la circulación de pelota de Barcelona y el meneo que Rashford le daba a Nahuel Molina por la izquierda. Cada vez que lo encaraba, el inglés le hacía pasar un mal rato al argentino. Koke ya estaba amonestado y bordeó la tarjeta roja en otra entrada.

Vuela Musso, en una de sus atajadas en el triunfo del Atlético de Madrid sobre Barcelona NurPhoto - NurPhoto

El panorama que se ensombrecía para el Atlético se despejó con un par de acciones puntuales. Se conocen mucho los dos equipos. El de este miércoles fue el quinto encuentro de la serie de seis que disputarán en la temporada. Se vieron las caras por Liga, Copa del Rey y Champions. Atlético tiene muy estudiado que el punto flojo del Barça es la espalda de una defensa que lleva la línea de presión muy lejos de su área.

Iban 41 minutos del primer tiempo cuando la Araña se tiró atrás para organizar una jugada, como hace tantas veces. Ni bien le llegó la pelota filtró el pase por arriba de Cubarsí para la entrada por adentro de Giuliano Simeone, que tuvo el mérito de sorprender al dejar la banda. El central de Barcelona lo atropelló desde atrás a Giuliano, que iba directo al arquero Joan García. El árbitro István Kovács solo amonestó a Cubarsí, pero el VAR le hizo ver que con la infracción había impedido una situación manifiesta de gol. Tarjeta roja y tiro libre frontal al arco, que Álvarez colgó de un ángulo con un remate que pasó por encima de la cabeza de Lewandowski, el primer integrante de la barrera. Alvarez tuvo buenas sensaciones en el mismo momento de entrarle a la pelota: “Te das cuenta cuando es un buen golpeo, aunque en el último entrenamiento no había metido ninguno de cinco o seis tiros libres”.

Noveno gol de Julián en esta Champions, cosecha que lo pone como el máximo anotador del club en una edición, por encima de los ocho de Diego Costa en 2013/14, cuando el Atlético llegó a la final de Lisboa que perdió ante Real Madrid. Nueve de sus últimos 12 goles fueron por el torneo europeo, donde la caja de resonancia aumenta. Y se amplifica aun más si uno de esos tantos es en el remodelado Camp Nou, ante el rival que desde hace meses lo tiene como un posible refuerzo para la próxima temporada ante la certeza de que Robert Lewandowski -estuvo casi invisible todo el cotejo- no renovará el contrato.

El tiro libre de Julián Alvarez empieza a tomar vuelo y se meterá en un ángulo del arco de Joan García Joan Monfort - AP

Antes del partido, Enrique Cerezo, presidente del Atlético, debió responder a la insistente pregunta sobre el futuro de Alvarez. Y fue terminante: “Te lo voy a decir en tres palabras: tiene contrato con el Atlético”.

Musso sigue reuniendo méritos para ser uno de los tres arqueros en el plantel de la selección que irá al Mundial. Por la lesión de Oblak, el ex jugador de Racing afrontó el tercer encuentro por la Champions. Y fue un puntal de la victoria. Contabilizó siete atajadas, varias a Rashford, que cuando lo pudo gambetear quedó en un ángulo muy abierto para definir. La tapada más espectacular fue un tiro libre al inglés.

Con 10 jugadores, a Hansi Flick no le tembló el pulso para reemplazar al opaco Lewandowski y al poco influyente Pedri. Con los ingresos de Gavi y Fermín López, Rashford pasó de centro-delantero. Barcelona buscó con bravura, mientras Simeone intentó tener más la pelota con la entrada de Baena y conseguir con Alexander Sorloth la profundidad que no había dado Lookman. La apuesta le salió bien al Cholo, ya que Sorloth, un delantero al que la suplencia no le adormece la eficacia, apareció para conectar de zurda un centro de Ruggeri.

Compacto de Barcelona 0 vs. Atlético de Madrid 2

Con el 2-0 y a falta de 20 minutos, Lamine Yamal agarró la bandera de la reacción a pura gambeta. Llegó a eludir hasta tres rivales en más de una jugada, pero falló en la puntada final o no encontró a un compañero mejor ubicado. Atlético pasó por un sudor frío cuando, en un saque de arco, Musso le hizo un pase corto a Pubill, que paró la pelota con la mano, interpretando que todavía no estaba en juego. Penal zonzo, pero penal al fin, que ni el árbitro ni el VAR consideraron, pese al reclamo de los jugadores de Barcelona.

Si bien Simeone lamentó no haber ganado por una mayor diferencia, el balance de remates fue de 18 (siete al arco) para Barcelona contra siete (tres) de Atlético, que por primera vez en esta Champions mantuvo el arco invicto. Y lo consiguió en el estadio del que salió tantas veces amargado en las últimas dos décadas y frente a uno de los rivales que más ataca en Europa. Atlético tiene con qué ilusionarse.