El hermano del futbolista Ayrton Costa fue sentenciado a prisión perpetua por un femicidio

Carlos Costa, hermano del futbolista de Boca Ayrton Costa, fue condenado a prisión perpetua este viernes por el asesinato a Agustina Aguilar, ocurrido el 7 de octubre de 2023 en Quilmes, cuando el jugador se desempeñaba en Independiente y quedó involucrado inicialmente en el hecho. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de Quilmes, Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni, anunciaron la decisión respecto a Carlos Costa, de 28 años, por haber asfixiado a la mujer de 21 años, madre de dos niños y con quien mantenía una relación.

Durante los años de investigación, recrea la agencia Noticias Argentinas, tanto el futbolista como su entorno manifestaron que no se trató de un femicidio. Eso generó la presunción de que el defensor central xeneize podía ser acusado del delito de falso testimonio o el de encubrimiento, algo que hasta el momento no ocurrió.

Carlos Costa fue condenado a prisión perpetua por la muerte de Agustina Aguilar, madre de dos niños y con quien mantenía un vínculo sentimental.

En el juicio, que se inició a inicios de este mes, la defensa del acusado vinculó las lesiones del cuerpo con que su cliente y la víctima consumían drogas y Aguilar comenzó a convulsionar por sobredosis, momento en el que él la ayudó, según su abogado.

A los jueces no los convenció esa versión y condenaron a Costa a la pena máxima por el delito de homicidio agravado, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por haber existido entre víctima y victimario una relación de pareja. En la sentencia también acusaron al médico de la autopsia por falso testimonio, alegando que había falseado la pericia y que, en realidad, Aguilar no habría fallecido por asfixia mecánica.

El hoy jugador de Boca, que está entre los convocados para el partido este sábado con Defensa y Justicia por la fecha 10 del torneo Clausura, formó parte del proceso y declaró mediante una videollamada. Incluso, esta causa fue un motivo por el cual al defensor de 26 años le habían negado inicialmente la visa para entrar a Estados Unidos para jugar el Mundial de Clubes. Finalmente, el club logró que pueda participar en esa competencia, y el defensor llegó a Miami a último momento.

Ayrton Costa llegó a Estados Unidos para jugar el Mundial de Clubes cuando el club destrabó el trámite de su visa.

Al momento del hecho, Carlos Costa llevaba 10 días en libertad condicional con monitoreo electrónico después de cumplir tres años de la condena de siete años y ocho meses de prisión que le impuso el TOC N° 5 de Quilmes, por siete robos. El crimen ocurrió aquel 7 de octubre de 2023 en un departamento ubicado en Sargento Cabral al 700, Bernal. Las pericias indicaron que en el lugar había restos de alcohol y estupefacientes, lo cual representaba un incumplimiento de las restricciones judiciales que pesaban sobre el menor de los Costa.

En el juicio hubo testimonios determinantes de la familia de Aguilar, que describieron reiterados episodios de amenazas y maltratos sufridos por la joven fallecida.