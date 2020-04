Cassano elogió al colombiano Carrascal y dijo que puede ser la próxima gran figura mundial

Desde 1999 a 2017, la carrera de Antonio Cassano estuvo siempre marcada entre el espectacular talento con el que pudo haber sido una estrella mundial de época y la constante indisciplina que lo alejó siempre de los lugares de privilegio. Con pasos por Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter, Parma y Hellas Verona, el ex delantero de la Selección Italiana dejó su marca registrada y construyó un perfil único que sigue sosteniendo pese al paso del tiempo.

Hoy, a los 37 años y tras recibirse en diciembre de director deportivo, Cassano busca su nuevo lugar en el fútbol italiano fuera de las canchas. Mientras tanto, en plena pandemia de coronavirus, se mantiene activo en las redes sociales con videos en vivo de Instagram en los que deja mucha tela para cortar. Así, ayer disparó una frase que retumbó fuerte en el mundo River: aseguró que el colombiano Jorge Carrascal puede ser la futura gran estrella del fútbol mundial.

"El que puede marcar seriamente los próximos años del fútbol es Jorge Carrascal, de River Plate, es un monstruo", sentenció el italiano. A los 21 años, el volante ofensivo es una de las grandes promesas del plantel millonario y tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, pese a que solo acumula 700 minutos de juego en 17 partidos oficiales con tres goles.

El colombiano llegó a Núñez en enero de 2019 con un préstamo por un año a cambio de 500.000 euros desde Karpaty Lviv de Ucrania y, en enero del presente año, el club se quedó con el 90% de su ficha por otros 2.500.000 euros. A comienzos de año, brilló en el Preolímpico Sub 23: jugó siete partidos con la Selección de Colombia y sumó tres goles y dos asistencias, aunque su equipo no pudo clasificarse a los Juegos Olímpicos.

Por otro lado, Cassano también destaco a cinco futbolistas europeos actuales que lo deslumbran: "Los talentos que me gustan son Serge Gnabry de Bayern Múnich, Christian Pulisic de Chelsea, Jadon Sancho de Borussia Dortmund y Leroy Sané de Manchester City. Además, hace dos meses dije que otro fenómeno es Mason Mount de Chelsea y, luego, también lo dijo Messi. Si lo dice Messi tendré razón, ¿no?".

Cassano jugó un Mundial y tres Eurocopas con la Selección de Italia Fuente: Reuters

Por último, el ex atacante italiano también se deshizo en elogios para Juan Román Riquelme, a quien consideró como uno de los jugadores que más le impactaron en su época de futbolista y contó que se despertaba a la noche para poder verlo.

"El número 10 que más me gustó fue Riquelme. Me despertaba a la noche para verlo jugar. Era fantástico. Guió él solo al Villarreal hacia las semifinales de la Champions League y en el Barcelona no le fue bien solo porque tuvo a Van Gaal, que de vez en cuando hacía cosas raras, como ponerlo en la banda izquierda. ¿Cómo puedes pedir ese trabajo a Riquelme?", sentenció.