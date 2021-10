Nick Fiorella: quién es el excéntrico millonario que pagó las zapatillas más caras de la historia

Alguien podrá decir que son gastos obscenos. Pensar en la montaña de dólares que alguien puede invertir en productos deportivos llama la atención. A Nick Fiorella no le tiembla el pulso. El millonario de Florida, dueño de una compañía de seguros, coleccionista de elite, volvió a dar el golpe con una compra que se convirtió en la más cara de la historia. El domingo último se quedó con un un par de zapatillas deportivas usadas en un partido en 1984 por Michael Jordan por un precio récord de casi 1,5 millón de dólares.

“Las zapatillas más valiosas nunca ofertadas en subasta -las del modelo Nike Air Ships utilizadas en partidos regulares en 1984- acaban de ser vendidas por 1.472.000 dólares en nuestra venta de lujo de Las Vegas”, anunció Sotheby’s, una importante casa de subastas, en un comunicado. El calzado, de color blanco y rojo, fue utilizado por Jordan en el quinto partido de su primera temporada en la NBA como jugador de Chicago Bulls, en 1984, y están firmadas por él mismo.

Michael Jordan en acción en un juego ante Indiana Pacers, el 19 de noviembre de 1984 Manny Millan - Sports Illustrated

Se trata de la primera vez que unas zapatillas en subasta pública superan el millón de dólares. “Este resultado récord de las Jordan Nike Air Ships reafirma el lugar de Michael Jordan y la franquicia Air Jordan en la cumbre del mercado de zapatillas”, explicó Brahm Wachter, de la casa de subastas, tras cerrarse la venta. En 2020, unas Nike Air Jordan 1 High utilizadas por la leyenda su Majestad en 1985 alcanzaron un precio en una subasta de Christie’s de 615.000 dólares.

Pero, ¿quién es Nick Fiorella? Se trata del CEO y dueño de Fiorella Insurance Agency, una compañía que tiene base en Suart, Florida. No es la primera vez que aparece en el centro de la escena por una inversión de este calibre. Compró en 4,6 millones de dólares la tarjeta del esloveno Luka Doncic perteneciente a la colección 2018/19 de National Treasures Luka Doncic Rookie Auto Logoman 1/1′. También es la más cara de todos los tiempos en el básquetbol y la segunda más cara en la historia.

Nick Fiorella junto a sus hijos Jack y Sofes https://www.instagram.com/72wootwoot72/

La inversión de Fiorella rompió muchos récords previamente conocidos, según Yahoo Sports. Una tarjeta de novato firmada por Giannis Antetokounmpo se vendió por US$ 1,81 millón en septiembre de 2020, y una tarjeta de novato firmada por LeBron James se vendió por $ 1,80 millón en julio del año pasado.

Hace unos años The New York Times entrevistó a Fiorella Jr. para saber el motivo por el que adquiría productos coleccionables a altos precios. “Es una inversión a largo plazo, y como todo tiene sus riesgos. A veces puedes sacar más o a veces si un jugador se lesiona o no pasa nada con él pierdes 50.000 dólares”.

Nick Fiorella el coleccionista muestra en su Instagram otro artículo comprado: pagó 4.6 millones de dólares por esta tarjeta de Luka Doncic https://www.instagram.com/72wootwoot72/

Nick Fiorella, fanático de los Dolphins, ganó en una subasta una tarjeta del legendario Tom Brady 400.000 dólares, pero ni siquiera fue su mayor compra en una semana. Tras quedarse con esa tarjeta contó que cree que en 5 o 10 años esta tarjeta de Brady valdrá millones. El propio deportista en su cuenta de Instagram hizo una broma y dijo que “estaba limpiando su sótano” cuando apareció esa tarjeta deportiva. En junio último la una tarjeta de novato autografiada por el Campeonato de Contenders de Playoffs 2000 de Brady se vendió por 3,1 millones de dólares.

Fiorella compró un Topps de Mickey Mantle de 1952 por 450.000 dólares y se llegó a vender una de esas tarjetas de la colección en 5,2 millones de dólares. Incluso, pagó 50.000 dólares por un juego de tarjetas que representaban a Ronald Acuña Jr., el jardinero de los Bravos de Atlanta nombrado novato del año 2018. “Podría vender eso cinco veces ahora mismo, pero si se rompe la pierna en el entrenamiento de primavera y nunca vuelve a jugar, acabo de perder US$ 50.000″, contó Fiorella.

Se define como un coleccionista de tarjetas de alta gama, en su cuenta de Instagram, muestra con orgullo sus conquistas, por ejemplo una de Lewis Hamilton o de Kawhi Leonard. Hasta en los últimos posteos tiene una tarjeta de Stephen Curry, con firma, en su temporada como novato. Aunque Nick Fiorella, ahora sumó a su colección una joya que usó Michael Jordan en 1984. Una apuesta que seguro le dará grandes beneficios.