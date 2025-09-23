El insólito error del arquero de Newell’s que derivó en gol de Belgrano y el penal que le atajaron a Benedetto

En el marco del último partido de la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol, Belgrano recibe a Newell’s, a quien ocasionalmente enfrentó la semana pasada por Copa Argentina. En un cruce trabado y parejo, el Pirata consiguió abrir el marcador con un golpe de suerte: el arquero de la Lepra, Juan Espínola, quiso sacar rápido para iniciar un contraataque, sin embargo, la pelota pegó en Francisco González Metilli, quien le pegó desde lejos y la metió adentro de la red.

MINUTO FATAL PARA NEWELL'S ⚽ Espínola sacó mal, González Metilli aprovechó y probó desde larga distancia y anotó el 1-0 de Belgrano



pic.twitter.com/mwmCBOhk48

En tanto, Newell’s tuvo una chance de redimirse e irse al entretiempo en paridad nuevamente, pero la desaprovechó. El árbitro Daniel Zamora sancionó penal a favor del conjunto rosarino sobre el cierre de la primera mitad del partido. El delantero Darío Benedetto se hizo cargo y lo pateó, aunque se demoró en ejecutarlo porque no escuchó la orden del juez principal. De todos modos, el arquero Thiago Cardozo se quedó parado en el medio del arco y lo contuvo.

⚠️❌ PIPA BENEDETTO PATEÓ AL MEDIO Y LE ATAJARON EL PENAL. pic.twitter.com/rPGlUmFxJc

El conjunto dirigido por Cristian Fabbiani salió a la cancha a disputar el complemento con el objetivo de revertir los últimos minutos de la primera parte, pero Belgrano se lo hizo difícil. Apenas a los tres minutos, el Pirata armó una jugada colectiva con la que metió la pelota en el área. Así, a Nicolás “Uvita” Fernández le quedó una situación ideal para definir casi desde el punto de penal y no la desperdició: la clavó en el ángulo.

GOLAZO DE UVITA ⚽🎯



Gran jugada colectiva y Nicolás Fernández la clavó al ángulo para el 2-0 de Belgrano ante Newell's



pic.twitter.com/h6UDlW7HJs

De esta manera, el escenario se hizo aún más complicado para Newell’s, que pasó de tener una oportunidad clara de empatarlo a perder por más ventaja. Incluso, dos minutos después del segundo gol sufrió otro duro revés: Gonzalo Maroni le fue fuerte al defensor Elías López y vio la tarjeta roja.

MALAS NOTICIAS PARA NEWELL'S 🟥 Maroni le entró muy fuerte a López y recibió la roja directa



pic.twitter.com/y3nkTi5dpB

Ambos equipos se habían enfrentado cinco días atrás en Villa Mercedes, San Luis, por los cuartos de final de la Copa Argentina, cuando Belgrano se impuso por 3 a 1. El Pirata dio vuelta el marcador luego de encontrarse abajo antes de los 10 minutos por un gol de Carlos “Cocoliso” González. Franco Jara (con dos tantos) y Lisandro López metieron a su equipo en semifinales.

Belgrano se encontrará en la ronda de los cuatro mejores de la Copa Argentina con Argentinos Juniors, que dejó en el camino a Lanús (1-0), mientras que Independiente Rivadavia, de Mendoza, que eliminó a Tigre al vencerlo por 3-1, espera al vencedor del cruce entre Racing y River, que cerrarán la llave de cuartos de final el 2 de octubre en el estadio de Rosario Central.

Noticia en desarrollo.