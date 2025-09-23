LA NACION

El insólito error del arquero de Newell’s que derivó en gol de Belgrano y el penal que le atajaron a Benedetto

Juan Espínola sacó mal del arco y González Metilli aprovechó; además, el ex-Boca falló una chance inmejorable

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
El insólito error del arquero de Newell’s que derivó en gol de Belgrano
El insólito error del arquero de Newell’s que derivó en gol de Belgrano

En el marco del último partido de la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol, Belgrano recibe a Newell’s, a quien ocasionalmente enfrentó la semana pasada por Copa Argentina. En un cruce trabado y parejo, el Pirata consiguió abrir el marcador con un golpe de suerte: el arquero de la Lepra, Juan Espínola, quiso sacar rápido para iniciar un contraataque, sin embargo, la pelota pegó en Francisco González Metilli, quien le pegó desde lejos y la metió adentro de la red.

En tanto, Newell’s tuvo una chance de redimirse e irse al entretiempo en paridad nuevamente, pero la desaprovechó. El árbitro Daniel Zamora sancionó penal a favor del conjunto rosarino sobre el cierre de la primera mitad del partido. El delantero Darío Benedetto se hizo cargo y lo pateó, aunque se demoró en ejecutarlo porque no escuchó la orden del juez principal. De todos modos, el arquero Thiago Cardozo se quedó parado en el medio del arco y lo contuvo.

El conjunto dirigido por Cristian Fabbiani salió a la cancha a disputar el complemento con el objetivo de revertir los últimos minutos de la primera parte, pero Belgrano se lo hizo difícil. Apenas a los tres minutos, el Pirata armó una jugada colectiva con la que metió la pelota en el área. Así, a Nicolás “Uvita” Fernández le quedó una situación ideal para definir casi desde el punto de penal y no la desperdició: la clavó en el ángulo.

De esta manera, el escenario se hizo aún más complicado para Newell’s, que pasó de tener una oportunidad clara de empatarlo a perder por más ventaja. Incluso, dos minutos después del segundo gol sufrió otro duro revés: Gonzalo Maroni le fue fuerte al defensor Elías López y vio la tarjeta roja.

Ambos equipos se habían enfrentado cinco días atrás en Villa Mercedes, San Luis, por los cuartos de final de la Copa Argentina, cuando Belgrano se impuso por 3 a 1. El Pirata dio vuelta el marcador luego de encontrarse abajo antes de los 10 minutos por un gol de Carlos “Cocoliso” González. Franco Jara (con dos tantos) y Lisandro López metieron a su equipo en semifinales.

Belgrano se encontrará en la ronda de los cuatro mejores de la Copa Argentina con Argentinos Juniors, que dejó en el camino a Lanús (1-0), mientras que Independiente Rivadavia, de Mendoza, que eliminó a Tigre al vencerlo por 3-1, espera al vencedor del cruce entre Racing y River, que cerrarán la llave de cuartos de final el 2 de octubre en el estadio de Rosario Central.

Noticia en desarrollo.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. River, desanimado y débil: en tres días perdió dos partidos, tantos como en los 39 anteriores del año
    1

    River, desanimado y débil: en tres días perdió dos partidos, tantos como en los 39 anteriores del año

  2. Nominados al Balón de Oro 2025: candidatos y detalles de la ceremonia
    2

    Nominados al Balón de Oro 2025: candidatos y detalles de la ceremonia

  3. Primera vez que se enoja: la bronca de Julián Álvarez con el Cholo, que lo sacó tras errar un penal
    3

    El enojo de Julián Álvarez en Atlético de Madrid por haber sido reemplazado ante Mallorca

  4. El mensaje de Gustavo Quinteros antes del clásico de Avellaneda: "Quiero armar un equipo campeón"
    4

    Gustavo Quinteros asumió como nuevo DT de Independiente: “Quiero armar un equipo campeón”

Cargando banners ...