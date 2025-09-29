El insólito gol anulado a Belgrano ante Barracas Central por VAR y la reacción de Zielinski

Una vez más, la polémica se hizo presente... en un partido de Barracas Central. En el duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura el equipo de Claudio Tapia recibía a Belgrano de Córdoba y el resultado final fue 1-1. Pero las noticias fueron nuevamente los fallos arbitrales.

El equipo local lo derrotaba 1 a 0 y el Pirata llegaba al empate. Sin embargo, Andrés Gariano lo anuló a instancias del VAR por una supuesta falta en ataque. Luego, llegó a la igualdad... con otra jugada que se había anulado previamente. ¿De no creer?

Los locales ganaban el partido por el tanto marcado por Ignacio Candia a los 16 minutos, con un derechazo cruzado que se metió junto al palo derecho del arquero Cardozo. Cuando se jugaban los 43 de esa primera etapa, Franco Jara aprovechó un desentendimiento defensivo entre Yonatthan Rak y Nicolás Demartini, que rechazó con cierta incomodidad hacia donde pudo. En ese momento, llegó Franco Jara para meter la pierna y trabar la pelota.

UVITA APROVECHÓ EL ERROR PARA EL EMPATE ⚽ Mal rechazo en el área de Barracas y Nicolás Fernández sacó un zapatazo para el 1-1 de Belgrano



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/s0lps4CDOU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 29, 2025

Luego del rechazo, la pelota la tomó Nicolás Fernández y le pegó de primera al primer poste del arquero del local Marcos Ledesma. Todo era festejos entre los jugadores y los que estaban en el banco de Belgrano, pero la alegría iba a durar poco.

Andrés Gariano, el árbitro principal, fue advertido por Adrián Franklin, encargado del VAR. De inmediato, se dirigió a ver la jugada en el monitor y tras algunos instantes de observarla cambió su fallo y expresó: “Luego de la revisión en campo, veo falta en APP (Atacking Possession Phase o fase de ataque con posesión del balón) del número 29 celeste en contra del 15 blanco. Decisión final, tiro libre directo”.

La decisión arbitral fue incorrecta y debió ser gol de Uvita Fernández. Por eso la decisión del juez principal no fue bien tomada por todo Belgrano y quien más lo demostró fue su entrenador, Ricardo Zielinski, quien comenzó a hacer gestos con su cara de forma irónica que tenían que ver con el fallo polémico que cobró Gariano. Sonrió el experimentado entrenador como no entendiendo (o sí) las razones del error arbitral que benefició al local.

EL VAR CORRIGIÓ EL FALLO Y HAY EMPATE DE BELGRANO ⚽🖥️ Sporle, habilitado, mandó el centro y Jara definió para el 1-1 ante Barracas Central



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/lkljzKhZ8b — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 29, 2025

De este modo finalizó la primera parte, pero en el inicio de la segunda etapa volvió la polémica. Se jugaba cuatro minutos y Sporle envió un centro al área. Franco Jara la empujó y convirtió el empate, pero el juez de línea Sebastián Ranieri levantó su bandera rápidamente. “¿De quién cobrás el offside?”, le gritó Jara al árbitro enseguida.

Sin embargo, desde la cabina VAR, Adrián Franklin, esta vez intervino correctamente para evitar otro error. Trazó las líneas correspondientes y se observaba que todos estaban habilitados, tanto el futbolista que metió el centro desde la izquierda a la altura del punto penal como Jara, que apareció por detrás de la línea de la pelota, por lo que se modificó el fallo y el Pirata llegó a la igualdad.

Lo mejor del partido

Marcos Ledesma, arquero de Barracas y una de las figuras del partido porque tuvo atajadas clave, dijo en declaraciones a TNT Sports Premium: “Fue un partido de ida y vuelta, los dos tuvimos situaciones para ganar pero creo que el empate fue justo. Buscábamos ganar pero seguimos sumando. Como se dio el partido, el punto nos sirve. Ahora se vienen partidos complicados y nos está costando hacernos fuertes de local, pero seguimos peleando y dando batallas en todas las canchas. Estamos contentos de vernos arriba en las tablas”.