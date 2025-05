El insólito gol que Argentinos le hizo a Estudiantes: el Pincha sacó del medio y en un minuto y 29 segundos sufrió el 0-2

La última fecha de la etapa regular del torneo Apertura ofreció un súper viernes. A la misma hora, cuatro partidos se disputaron a la tarde para darle un cierre a la Zona A. Entre ellos, estaba el que jugaron en La Paternal Argentinos Juniors y Estudiantes. La victoria del Bicho por 4-0 obliga a Boca a ganarle a Tigre en Victoria, este domingo, para finalizar primero en su grupo y asegurarse de definir los playoffs (hasta la final) como local. Pese a esta dura derrota, Estudiantes se clasificó a los partidos definitorios de los octavos de final porque Newell’s perdió ante Racing 1-0 e Independiente Rivadavia superó a Defensa y Justicia por 3-2.

La zona A quedó ahora con Argentinos Juniors como puntero con 33 puntos, seguido por Boca (32), Racing (28), Huracán (27), Independiente Rivadavia (27), Tigre (26), Barracas Central (23) y Estudiantes (21).

Al final del primer tiempo, la diferencia fue favorable al conjunto de Nicolás Diez por 2-0, tras dos goles de Tomás Molina, el centrodelantero del conjunto local, que resolvió bien aunque -vale remarcarlo- en la segunda anotación recibió una colaboración involuntaria de Santiago Núñez, primer central visitante, que pifió cuando quiso darle un pase a su arquero Mansilla, dejó la pelota corta y eso le facilitó la resolución de Molina. De un gol a otro pasaron apenas un minuto y 29 segundos.

Que no lo vea Carlos Bilardo... un obsesivo de los detalles defensivos y fanático hincha de Pincha, además de ser una referencia como futbolista y entrenador. Estudiantes venía de sacar del medio luego de sufrir el 0-1 con una mediavuelta del propio Tomás Molina en el punto penal del área visitante. Pero esa serie de pases hacia atrás...

¡INSÓLITO! Estudiantes sacó del medio, perdió la pelota y Molina anotó su doblete para el 2-0 de Argentinos.



Y a los 14 minutos de la segunda etapa llegó el tercer tanto local, que desató la fiesta de los hinchas: un golazo de Alan Lescano, con un zurdazo cruzado. Pero la gran joya de la tarde la aportó José Herrera, con una jugada descomunal gambeteando entre tres y zafando de una patada de Facundo Rodríguez (recibió la amarilla pero pudo ser de roja directa) y definiendo con un zurdazo desde afuera del área que se metió junto al palo derecho de Mansilla. Herrera recorrió cerca de 35 metros con la pelota antes de definir. Demoledor.

“Estamos muy ilusionados. El equipo está jugando bien y confiamos en seguir avanzando en el torneo. Ahora viene una etapa linda de los mano a mano. Nos ilusionamos por el juego de Argentinos. Desde que llegó Nico Diez fue importante para nosotros, nos cambió la cabeza. La mentalidad la cambiamos. No sólo él, sino todo el cuerpo técnico, su preparador físico”, dijo Tomás Molina no bien terminado el partido, desde el campo de juego, en declaraciones a ESPN Premium.

Esta derrota de Estudiantes se dio en un contexto adverso (de los últimos 12 partidos sólo ganó 3), justo cuando horas antes Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, ratificó al entrenador Domínguez en medio de esta racha de resultados negativos: “Escriben huevadas”, sostuvo contundente a través de sus redes sociales el ídolo pincharrata, quien publicó una historia en su cuenta de Instagram, y siguió mientras mostraba una crítica hacia Dsports: “¿Tienen un medio para esto? Y lo ponen en potencial porque no se quieren hacer cargo de la mentira que están informando. Tienen para hablar eh, a ustedes se les tendrían que encender las alarmas por las huevadas que escriben”. Otra de las versiones hablaban de un interés en Estudiantes por contratar a Nelson Vivas, ayudante de campo de Diego Simeone en Atlético de Madrid, como próximo DT de la entidad de La Plata.

Las versiones periodísticas hablaban del supuesto interés de Boca por Eduardo Domínguez, quien está casado con Brenda, la hija de Carlos Bianchi. Pero según información de LA NACION, Domínguez no está en los planes de Juan Román Riquelme, presidente xeneize, que tiene a Gabriel Milito como su principal candidato a reemplazar a Fernando Gago, mientras Mariano Herrón se hizo cargo interinamente y dirigirá el domingo ante Tigre, en Victoria.

Más allá de que el presente no es bueno de Estudiantes, Verón respalda el trabajo de Eduardo Domínguez, quien ganó tres títulos con el Pincha, la Copa Argentina 2023, Trofeo de Campeones 2024 y la Copa de la Liga 2024,

Al finalizar el partido, Eduardo Domínguez dijo en la conferencia de prensa: “Se empezó a instalar esa situación ¿no? Ustedes lo instalan. No la gente, ¡ustedes!. Le pido disculpas a nuestros hinchas. Sentimos la... No nos gusta... no queremos representarlos así. Sentimos que no fuimos nosotros. Sacando que nos clasificamos a los octavos de final y el objetivo era ese, por los puntos que hicimos nosotros. La vorágine que se vive en el fútbol... Los periodistas nos quieren ver colgados en la plaza. Algunos no entenderán y muchísimos otros apoyan y creen en un proceso. Yo creo en ese proceso. Si me quieren ver colgado en la plaza, donde ya festejamos varias veces, tema de ustedes. No mío".

Y agregó: “Este tipo de actuaciones, de derrotas, te hacen pensar, pero en ningún momento se me cruzó por la cabeza irme. Vamos a luchar por el torneo para demostrar quiénes somos. No hay que esconderse, le dije eso a los jugadores. Mostrar la cara y levantarnos. El año pasado ya ganamos, demostramos que podemos. Vamos a ver en las finales quién va a querer jugar contra Estudiantes. Le pedí disculpas a mis futbolistas porque seguro yo me equivoqué y era mi responsabilidad. Ahora cambia todo. Nos vamos a levantar y pelear más fuerte”.