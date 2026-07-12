El intercambio de Messi con el árbitro en el partido contra Suiza

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, advirtió al árbitro portugués João Pinheiro tras una falta de la albiceleste contra Suiza. El rosarino acusó una contestación del juez y le recriminó, mientras se posicionaba en la barrera del tiro libre: “Hablame bien, con respeto. Yo te hablé bien”.

La secuencia se dio en el primer tiempo, con el marcador a favor de la vigente campeona del mundo. Después de cobrar una infracción a favor del conjunto europeo cerca del área de la selección argentina, el árbitro marcó en el césped la zona en la que la barrera tenía que posicionarse, y allí fue Messi a colocarse.

Sin embargo, mientras se acomodaba, el capitán le reclamó al juez por la falta. En ese momento, Pinheiro le contestó y Messi reaccionó a su respuesta. Además, el reproche continuó incluso hasta la siguiente jugada.

Se ENOJÓ Messi: "Hablame bien, háblame con respeto. A mi hablame bien, yo te hablé bien" pic.twitter.com/C103Lynm40 — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

Lo cierto es que el partido por los cuartos de final se vive con mucha euforia y Messi es uno de ellos. El capitán fue el asistidor en el gol de Alexis Mac Allister y, tras el empate de Suiza, se convirtió en el sostén de la selección: las jugadas en ataque pasan siempre por él.

Más tarde, a los 70 minutos, el jugador argentino sufrió un codazo de Granit Xhaka, el capitán de la selección suiza, lo que le ocasionó un corte cerca del ojo, y debió ser asistido. Durante la segunda pausa de hidratación, los médicos atendieron a Messi, que siguió jugando sin problemas.

Tras ello, el 10 tuvo una ocasión para romper la igualdad, pero no lo logró. A los 84 minutos, Leandro Paredes lanzó una pelota filtrada precisa para Messi, que se acomodó y quedó mano a mano contra Gregor Kobel, arquero de Borussia Dortmund, que despejó la jugada.

¡KOBEL SE HIZO GIGANTE ANTE MESSI!



El arquero suizo le atajó el mano a mano al capitán argentino, aunque la jugada luego fue invalidada por fuera de juego.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YSoIaV6dKQ — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

A su vez, en el partido ante Suiza, con el paso de gol a Mac Allister, Messi alcanzó las 10 asistencias en la Copa del Mundo, en seis ediciones disputadas. Además, cuenta con 21 tantos en mundiales, siendo el máximo goleador histórico superando a Miroslav Klose y Kylian Mbappé.

El saludo de un nene a Messi

Este sábado, Messi protagonizó, junto a uno de los nenes que acompañan a los jugadores en la entrada a los partidos, un episodio que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. El capitán de la selección argentina estaba en el túnel antes de salir al campo de juego, cuando saludó a un grupo de chicos que le expresaron su admiración.

El saludo de un nene a Messi que se hizo viral

En ese marco, las cámaras tomaron el momento en el que uno de los chicos, designado para ir al lado de otro jugador argentino, se adelantó varios lugares en la fila para saludar al jugador de Inter Miami. “Messi, te amo”, se puede ver que dice cuando recibe el saludo del rosarino.

En tanto, en el túnel también se vivió un momento de euforia, de la mano de Emiliano “Dibu” Martínez, quien arengó a sus compañeros en el túnel del Estadio Kansas City. El futbolista de Aston Villa le pidió a los jugadores dirigidos por Scaloni que “jueguen con el corazón”.

“Vamos, muchachos. Solo eso pido, lo único. Juguemos con el corazón”, gritó Martínez que se encontraba en la fila detrás de Lionel Messi, el capitán de la selección argentina.