Escuchar

Se acerca el momento de la verdad en el juicio oral contra el exfutbolista Jorge Daniel Martínez, quien está siendo juzgado, acusado de abusar sexualmente de la empleada Florencia Marco dentro de las instalaciones de Boca en marzo de 2022, cuando el exlateral se desempeñaba como director técnico del equipo de fútbol femenino del Xeneize y Marco cumplía tareas como jefa de prensa. A partir de las 9.30, en Comodoro Py, tendrá lugar la lectura de alegatos del fiscal y del abogado defensor y luego se dará paso a la sentencia del juez Sergio Paduczak, a cargo del Tribunal Oral y Correccional Nº 22. De ser declarado culpable, el exdefensor de Boca, River e Independiente recibirá una pena de entre seis meses a cuatro años de prisión, aunque podría no ir preso en caso de tratarse de una condena menor a tres años, ya que se trataría de un delito excarcelable.

El viernes pasado, Martínez, Marco y más de una docena de testigos propuestos por las partes y por la propia fiscalía (a cargo del fiscal Marcelo Martínez Burgo) prestaron declaración ante el juez. Entre ellos, los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca Mauricio Serna (de manera presencial), Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado (vía Zoom); el entrenador de la Octava División masculina del Xeneize, Enrique Álvarez; la futbolista de Boca Julieta Cruz y la exjugadora del club Yamila Rodríguez, actual Palmeiras de Brasil.

Tras la rueda de testimonios, el abogado de Jorge Martínez, Ángel Romero, solicitó un cuarto intermedio para preparar su discurso final. Por el lado de la querella, la doctora Andrea Lucangioli expresó que podría iniciar un nuevo proceso por falso testimonio contra Bermúdez y Delgado, ya que ambos manifestaron no haber tenido conocimiento de lo sucedido, algo que contrasta totalmente con los dichos de la periodista, quien aseguró haber hablado sobre el tema con el colombiano un año antes de la denuncia en la Justicia y que el resto de los miembros del Consejo se encontraban al tanto.

Serna le expresó su apoyo a Florencia Marco en los pasillos y luego defendió a Jorge Martínez ante el juez LA NACION/Enrique Garcia Medina

En la audiencia del viernes, además, hubo más declaraciones cruzadas. Por ejemplo, cuando Julieta Cruz dijo no saber nada con respecto al supuesto hecho y cuando, minutos después, Yamila Rodríguez desde Brasil contó que Marco les había contado lo sucedido tanto a ella como a Cruz, durante un viaje en remis. O cuando Serna cruzó a Marco en los pasillos de Tribunales y, tras expresarle su apoyo, defendió la inocencia de Martínez y aseveró ante el juez que él tampoco sabía nada sobre la situación vivida por Florencia. ¿Un nuevo “pacto de caballeros”? En tanto, otra testigo que ya no forma parte del club sostuvo la veracidad del relato de Florencia y que, si bien muchas chicas han sido víctimas de las conductas del DT, la mayoría de ellas callan “por miedo”.

Marco y Martínez compartieron espacio de trabajo durante más 12 meses, desde enero de 2022 hasta febrero de 2023. De acuerdo al testimonio de la denunciante, durante todo ese lapso sufrió abusos de todo tipo de parte de Martínez. “Nadie cuestionaba si él venía y en lugar de hablarte mirándote a los ojos, te miraba los pechos. Porque “él es así”. No se cuestionaba si venía y en lugar de abrazarte como una persona normal venía y te abrazaba y te tocaba tus partes íntimas. Porque ‘ya es parte de él’. Se empezó a normalizar el abuso dentro del equipo. El abuso sexual y el abuso de violencia. Y de poder. Cuando él me toca la cola (y esa es la denuncia que yo hago) traspasa todos los límites. Lo hizo de forma grosera, lo que me confirmó que me estaba abusando constantemente”, describió en charla con LA NACION.

Boca, por su parte, hizo oídos sordos ante la denuncia interna de la empleada. Marco alertó primero a sus jefes y compañeros de trabajo. Luego, a Jorge Bermúdez. Y por último, al Departamento de Inclusión e Igualdad, conducido por la entonces vicepresidenta del club, Adriana Bravo. Lejos de contenerla, le ofrecieron licencia por un mes, con goce de sueldo. Marco llevó el caso a la Justicia y, un año después, confía en que el caso no quedará impune. Por el momento, ningún directivo de Boca se comunicó con la víctima ni se refirió a la situación judicial de Martínez, cesanteado de su cargo en 2023, días después de conocerse públicamente la denuncia de la mujer.

Florencia Marco habló con sus jefes, con sus compañeros y con los integrantes del Consejo de Fútbol para pedir ayuda del club un año antes de hacer la denuncia por abuso sexual en el club y ante la Justicia Mauro Alfieri

“Me voy con la sensación de que hay falsos testimonios, pero confío en que la Justicia intervendrá en relación a este tema. Bermúdez y Delgado declararon que no sabían nada de lo sucedido y negaron haber hablado conmigo sobre el hecho, cosa que es verdad y que puedo comprobar fácilmente”, expresó Florencia Marco el viernes. De todos modos, aclaró: “Estoy tranquila porque digo la verdad, y la verdad me da templanza para seguir adelante. Confío en la Justicia porque las contradicciones de los testigos fueron muy claras. No puedo entender cómo estas personas pueden mentir de esta manera en un juicio y seguir estando vinculadas al fútbol femenino del club. No sé por qué lo hacen, si por miedo o conveniencia; yo también sentí mucho miedo y digo la verdad”.

“Estoy tranquilo porque confío en Dios y en la Justicia. Ninguna de las testigos acreditó que haya habido un tocamiento como plantea la señorita Marco. Nosotros (por él y sus abogados) vinimos a demostrar a la justicia la verdad. Soy inocente, estuve a disposición desde el primer momento y ahora solo resta esperar el fallo”, afirmó Martínez tras la audiencia del viernes. Y se defendió: “Mi familia está conmigo. Tengo dos nenas, una sobrina, una hermana, una madre. Y ellas están muy seguras de quién soy como persona. Yo amo a las mujeres, y jamás les faltaría el respeto”.

Si bien es el primer caso de abuso sexual dentro de las instalaciones del club, el de Martínez se suma a otra causa que incrimina a un empleado de Boca: el lunes de la próxima semana comenzará el juicio oral contra Sebastián Villa por abuso sexual con acceso carnal contra Tamara Doldán, en el marco de una causa iniciada en mayo de 2022 por un presunto hecho ocurrido el 21 de junio de 2021 en la casa del delantero, en el country Venado II de la localidad de Canning, en Estaban Echeverría. Villa, que ya fue condenado a dos años y un mes de prisión (sin cumplimiento efectivo) por ejercer violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, podría recibir una pena de entre 6 y 15 años, por lo que es muy probable que acabe tras las rejas.