El Kun Agüero contó que rol tendrá en el Mundial de Qatar 2022: “Hablé con Chiqui Tapia y fui claro”

El exdelantero del Fútbol Club Barcelona, Sergio “Kun” Agüero, reveló este jueves el rol que cumplirá durante el mundial de Qatar 2022 y cómo acompañará a la Selección Argentina a lo largo del torneo. “Hablé con Chiqui Tapia y fui claro”, señaló el futbolista en diálogo con ESPN.

A más de tres meses de su retiro por una arritmia, el Kun se pronunció sobre el futuro inmediato del equipo de Lionel Scaloni y la posición que él cumplirá de ahora en adelante. Desde Doha, capital qatarí, reveló: “Hablé con Chiqui Tapia, fui claro. La idea mía es venir a disfrutar, como hincha, por mi cuenta”.

“Va a ser mi primera vez viviendo un Mundial como hincha estando en el lugar, digamos, porque antes lo hacía en mi casa, de chiquito”, sostuvo la también estrella de Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City. Luego, fue consultado sobre su decisión de no formar parte del cuerpo técnico del seleccionado.

Agüero anunció su retiro del fútbol durante el mes de diciembre de 2021. Agencia AFP

“Tengo buena relación con todo el mundo”, aclaró desde un principio para luego remarcar: “Pero no me veo estando con el cuerpo técnico o por ahí con uno rol que quisieran ellos. Quedó todo en orden igual. Todo esto lo hablé con (Lionel) Scaloni. Él me dijo más o menos lo que imaginaba. Pero mi idea era otra”.

“La idea mía siempre fue estar dispuesto para Argentina en cualquier momento, ayudarlos en algún evento en el mundo como imagen de la Selección a cambio de nada, pero no me veo para estar compartiendo de otro lado, siendo parte de la dirigencia. No tengo ganas de eso, esa es la realidad”, agregó Agüero.

Y completó: “Yo prefiero evitar todas esas cosas, no estoy como para estar ahí. Sino para juntarme, reírnos como lo hacíamos e hicimos siempre, comer y eso, pero después cada uno se va a dormir la siesta, a hacerse los masajitos. Yo lo único que voy a decirles es ‘vamos con todo mañana’”.

Sobre su posible regreso al fútbol: “La realidad es que estoy pensando en otra cosa”

Frente a los rumores de su aparente vuelta a las canchas, la exfigura del conjunto catalán fue determinante: “Es normal que se diga todo eso. Pero yo estoy pensando en otra cosa. Quizá deje de mirar fútbol para enfocarme en otras actividades. Estoy metido con mi equipo de E-Sports, por ejemplo”.

Aunque admitió extrañar la actividad futbolística, dijo sentirse “feliz de hacer lo que le gusta”. “Me entretienen muchísimo estas nuevas aventuras que estoy afrontando. Ya estuve mucho años en un alto nivel competitivo dentro del fútbol. Ahora lo que me toca es disfrutar”, insistió.

Finalmente, durante los últimos tramos de la entrevista, se refirió a Lionel Messi y describió cómo se siente el astro argentino a pocos meses del Mundial: “Está muy contento. Se le nota en la cancha esa alegría. Todo esto por haberse sacado ese peso que tuvo por tantos años que era ganar un título con la Selección”.