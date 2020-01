El Leeds de Bielsa se despidió de la FA Cup con una derrota ante Arsenal

Bielsa, siguiendo las acciones en el Emirates Stadium de Londres Fuente: AFP - Crédito: Adrian DENNIS

Claudio Mauri
6 de enero de 2020 • 19:11

Leeds tuvo un primer tiempo para ilusionarse y sentirse superior a Arsenal, al que sometió con el dominio del juego y las situaciones de gol creadas. Le quedó el lamento de no haber aprovechado las oportunidades, un desconsuelo que se hizo mayor e irreversible en el segundo período, cuando Arsenal creció en el rendimiento, desplegó su mayor categoría individual y tuvo la pegada que le faltó al equipo de Marcelo Bielsa. Fue derrota 1-0 y eliminación del Leeds por la tercera rueda de la FA Cup. El sábado, frente a Sheffield Wednesday, retomará la rutina del Championship, que lidera junto a West Bromwich Albion, los dos clubes que están consiguiendo el ascenso directo.

El gol de Arsenal

Es tan fuerte la ambición de Leeds de volver a la Premier League que cuando tuvo enfrente a un rival de esa división le jugó sin inhibiciones, con determinación, como lo hace habitualmente en el Championship. Es cierto que este Arsenal no atraviesa por un buen momento, décimo en la Premier, con un cambio de entrenador -Arteta por el interino Ljunberg, que había sustituido a Emery- hace apenas un mes, en búsqueda de recuperar la brújula que tenía con el profesor Arsene Wenger. Pero esos atenuantes no le quitan mérito al muy buen primer tiempo del equipo de Marcelo Bielsa, que vio cómo otro compatriota, el arquero Emiliano Martínez, se erigía en la figura del conjunto londinense con varias atajadas decisivas. Y cuando no pudo el ex-Independiente, lo salvó el travesaño.

Error defensivo y gol de Nelson para el triunfo de Arsenal Fuente: Reuters - Crédito: Eddie Keogh

Bielsa les dio la oportunidad a dos debutantes. El arquero francés Illan Meslier (19 años) y al defensor Robbie Gotts (20), que se movió en la línea de cuatro volantes que se paró delante del mediocampista central Phillips. Del guardavallas no se pudo saber de sus condiciones en el primer tiempo porque, salvo un cabezazo desviado de David Luiz, los gunners no se asomaban al área visitante. Después, en la etapa final, Meslier ya fue mucho más requerido y mostró buena ubicación y reflejos.

Hasta 15 intentos al arco tuvo Leeds en la primera etapa, según Opta, una cantidad que Arsenal solo había padecido frente a Liverpool. Como le ocurre en varios encuentros del ascenso, Leeds mostró una baja eficacia que condicionó el resultado. Recientemente, el plantel perdió a dos delanteros: Nketiah, que volvió Arsenal tras el préstamo, y Clarke, que regresó a Tottenham, dueño del pase. Bielsa dijo que están a la búsqueda de refuerzos para la ofensiva.

Bamford, en el travesaño

El segundo capítulo fue para Arsenal, que aprovechó el desgaste de Leeds. Controló más el balón y, aun con un Ozil apagado, creó peligro con Lacazette, Pepe y las llegadas desde la línea de volantes del juvenil Reiss Nelson (20 años), autor del gol del triunfo al tomar dentro del área un despeje de un defensor visitante.

Para Bielsa aumentó el saldo negativo en series eliminatorias disputadas con Leeds en más de una temporada. Tiene dos triunfos y cinco derrotas. Las victorias fueron por la Copa de la Liga (ante Bolton en el curso anterior y sobre Salford) y las caídas son ante Preston North End y Stoke (ambas por Copa de la Liga), contra Queens Park Rangers y Arsenal (FA Cup) y, la más dolorosa porque lo privó de la misión del ascenso, frente a Derby County por las semifinales de los play-off del Championship. El DT rosarino no se medía con un adversario de la Premier League desde la temporada 2011/12, cuando con el Athletic Bilbao le ganó a Manchester United los dos cotejos de los octavos de final de la Europa League.

Fuente: Reuters - Crédito: Eddie Keogh

Ya eliminado en agosto de la Copa de la Liga por Stoke City, derrota que Bielsa asumió como "una decepción", ahora Leeds también se queda afuera de la otra competencia de copa de eliminación directa. Leeds había obtenido en 1972 la FA Cup en una final ante Arsenal en Wembley. Luego vinieron años oscuros, con descensos hasta la tercera categoría. Con Bielsa está en reconstrucción desde hace un año y medio, y esta derrota ante Arsenal no estropeará la obra siempre que atrape el objetivo del ascenso.