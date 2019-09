Bielsa se dio el gusto de celebrar en los últimos minutos para continuar en lo más alto de la tabla Crédito: @LUFC

La victoria llegó en los últimos cinco minutos, con un gol del centro-delantero Edward Nketiah, un juvenil de 20 años llegado en el reciente mercado de pases de la cantera de Arsenal, y un penal del sutil polaco Mateusz Klich. La victoria 2-0 sobre Barnsley le permitió a Leeds recuperarse de la derrota de la semana anterior ante Swansea y alcanzar la punta del Championship, al cabo de la séptima fecha.

"Ganar, más que alegría, produce alivio", dijo Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa, donde habló de "un partido hermoso, que cualquiera que lo haya visto lo tiene que haber disfrutado". Esa clase de encuentro, según la óptica del "Loco", se dio también por la contribución del rival, al que ya había elogiado el día previo: "Nunca enfrentamos a un equipo como Barnsley, está construido para manejar la pelota de buena manera, presiona en campo rival y corre muchísimo".

Barnsley ascendió de la Liga 1 y está en los últimos puestos, ubicación que para Bielsa no se condice con su juego: "Es increíble que esté en la parte baja de la tabla. Como equipo, es mejor que la suma de las individualidades. Felicito a sus jugadores y al director técnico, es un conjunto noble".

Para Bielsa, el triunfo "fue merecido", pero reconoció que lo asaltaron otras sensaciones: "Podríamos haber empatado o perdido. Fue un partido que admitió cualquier posibilidad. En algún momento, pensé que el gol nuestro podía llegar como que no, y pensaba que el rival podía convertirnos como que no".

Más allá de la transferencia del zaguero Pontus Jansson, a quien Bielsa definió como el mejor futbolista de Leeds en la temporada pasada, al equipo no le marcan tantos goles. Recibió tres en siete jornadas, menos que cualquiera de los otros 23 conjuntos. A estas alturas, en el curso anterior le habían anotado cinco tantos. Bielsa reconoció que "la pelota detenida sigue siendo un problema". Y que si a veces le toca sufrir, "es consecuencia de un espíritu ofensivo que provoca exponerse a más situaciones de gol que las que podría recibir un equipo mezquino, que especule".

De todas manera, el rosarino considera que la clave para lograr el ascenso pasa por otro lado: "Ya respondí como 30 veces sobre la falta de contundencia. Hoy no nos costó crear ocasiones, sino convertirlas. Tuvimos cinco o seis chances en el primer tiempo, y una cantidad similar en el segundo. Nuestro desafío como equipo es no tener que seguir explicando que no logramos obtener lo que merecemos. No podemos seguir perdonándonos no conseguir lo que merecemos. Es un trabajo que tiene que ver mucho con la dureza mental, la toma de decisiones, experiencia, manejo de los momentos de un partido. Todo eso no se ejercita, se observa, se conversa y se plantean interrogantes dentro del grupo. Lo mismo que la efectividad, no tiene que ver con la ejercitación, que es necesaria, pero hay otras instancias. Yo y los jugadores estamos ante un desafío muy importante: obtener lo que merecemos. Y no aceptar la injusticia y el azar como argumentos que no nos dejan triunfar".

Con esa premisa, Leeds recibirá el sábado próximo a Derby County, un rival muy especial en el curso anterior, porque fue el que destapó el caso del espía-gate que llevó a Bielsa a pedir disculpas y luego fue el verdugo en las semifinales de los play-off. En Derby ya no está el entrenador Frank Lampard y tuvo un comienzo flojo, está 19°, a nueve puntos del líder.