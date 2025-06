El Lumen Field espera a River con pasto nuevo, acústica ruidosa y una platea con el N° 12

SEATTLE (Enviado especial).- Ya fue reemplazado el césped artificial del estadio Lumen Field, escenario de dos partidos de River en el Mundial de Clubes: este martes, ante Urawa Red Diamonds, y el sábado 21, contra Inter. La FIFA dispuso que todos los campos deben poseer césped natural. Ya tuvo su bautismo con el cotejo de anoche entre Seattle Sounders y Botafogo.

La posibilidad de ingresar hasta un par de metros del campo permite observar su estado impecable. Solo resta por comprobar su resistencia con el trajinar de seis partidos en 10 días, ya que el césped natural solo lleva dos semanas de su colocación y se teme que sufra algún desprendimiento por falta de enraizamiento. Brian Schmetzer, director técnico de Seattle Sounders, comentó sobre la cancha: “Me fueron mostrando los videos de los trabajos. Se ve muy bonito, es lo que es. Hay que controlar lo controlable, pero el campo se ve realmente muy bien”.

La FIFA tomó muy en cuenta las críticas que las delegaciones hicieron de los campos de juego durante la Copa América del año pasado, organizada por la Conmebol. Pisos irregulares, desparejos, panes de pasto que se levantaban. No quiere pasar por lo mismo y esto se constituye en una prueba piloto para el Mundial de selecciones del año próximo, cuando inclusive exigirá que el césped natural tenga un mínimo de un mes de asentamiento.

El estadio Lumen Field tiene capacidad para 72.000 espectadores Rodrigo Néspolo

Enclavado en una zona céntrica de Seattle, próximo a una estación de tren, el estadio no tiene una arquitectura uniforme, se lo define como una herradura. Dos grandes tribunas laterales, muy altas, y dos cabeceras asimétricas, una construida en forma de pirámide, que permite una vista abierta hacia el norte. Con capacidad para 72.000 espectadores, la concurrencia promedio en la MLS cuando juega Seattle Sounders, el equipo de Pedro de la Vega que también será local aquí por el Mundial de Clubes, es de 40.000 espectadores.

La paradoja es que River afrontará dos encuentros en un ámbito en el que interiormente los colores predominantes son el azul y amarillo, entre las butacas y las superficies planas. Y para completar las referencias casuales a Boca, en la platea lateral baja, en un sector con butacas azules, se recorta el N° 12 con asientos pintados de blanco.

En Seattle dominan los colores azul y amarillo Rodrigo Néspolo

Incluso las tribunas muy encimadas sobre el campo hacen del recinto una especie de Bombonera. Por su diseño está considerado el más ruidoso de los Estados Unidos debido a su resonancia cuando braman las multitudes. Figuró dos veces, en septiembre y diciembre de 2013, en los récords Guinness como el estadio más ruidoso. Empujado por su público, Seattle Sounders consiguió en su casa la clasificación al Mundial tras vencer 3-0 a Pumas en la Concachampions 2022.

No se espera que esté lleno en el debut de River porque la demanda de entradas fue regular. Se siguen vendiendo localidades y no hay colas en las ventanillas habilitadas, y eso que bajaron los precios. Los hinchas de River, que se ubicarán en la cabecera con forma de pirámide y en una de las plateas laterales, pueden comprar sus tickets por valores que van de los 23 a los 35 dólares, un costo bastante inferior al de cualquier partido importante de nuestro fútbol local. La duda está planteada: ¿habrá una asistencia masiva para que suban los decibelios en un estadio que los amplifica?

El Número 12, en una de las plateas del Estadio Lumen Field Rodrigo Néspolo

La FIFA aplicó rebajas ante la regular expectativa que hasta ahora despertó la competencia. A la entidad le aterra la postal de tribunas despobladas, lo contrario a lo que ocurre en los mundiales de selecciones. No es una buena imagen que el torneo con 1000 millones de dólares en premios no cuente con el favor popular. Será uno de los temas a seguir a medida que avance el certamen, pero está claro que, salvo excepciones, los equipos de clubes no movilizan lo mismo que las selecciones nacionales. Y otra cuestión es que hay una sobreoferta de fútbol en el nivel de clubes y a muchos hinchas no les alcanza ni el presupuesto ni el tiempo.

El Lumen Field cumple 23 años, fue construido en 2002, sobre las ruinas del demolido Kingdome. Se invirtieron 2700 millones de dólares para levantarlo y ya fue designado como una de las 14 sedes estadounidenses del Mundial de selecciones del año próximo.

Suele recibir la mayor afluencia cuando juega el Seattle Seahawks, el equipo local del fútbol americano, el deporte más popular de este país. Y también es la casa del equipo femenino Seattle Reign FC (National Women’s Soccer League).

El Lumen Field registra un paso la selección argentina en la Copa América del Centenario 2016 Rodrigo Néspolo

Los récords de asistencia no corresponden al fútbol, sino a los recitales. En 2023, Taylor Swift reunió a 72.171 fans, y en ese mismo año, Ed Sheeran convocó a 77.286 personas.

Por el Lumen Field registra un paso la selección argentina en la Copa América del Centenario 2016. El equipo que dirigía Gerardo Martino superó 3-0 a Bolivia, con goles de Lavezzi, Lamela y Cuesta. Messi había provocado un “oohh” de admiración con una definición en la que había dejado sentado al arquero Lampe, pero el gol no fue convalidado.

El Lumen Field se apresta a recibir a River, que en pasto nuevo espera sembrar su primer triunfo contra Urawa Red Diamonds para volver y cosechar la clasificación a los octavos de final en la última fecha frente a Inter.