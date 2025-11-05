Habla Messi, en Miami: su salida del equipo español, el cambio a París y su arribo al Inter

MIAMI-. “Messi, Messi, Messi”, coreó la gente en el American Business Forum cuando apareció la estrella del Inter Miami y capitán de la selección argentina.

“Para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande. Hice todo lo posible y soy un agradecido a Dios, porque él me dio lo principal”, dijo, entrevistado por el alcalde de Miami. El ídolo argentino hizo un recorrido desde su mudanza de Rosario a Barcelona, luego por París y, finalmente, en Miami. Allí, relató los desafíos que vivió junto a su familia. Todo mientras se enfrentaba a un auditorio semivacío, que caracteriza a una ciudad acostumbrada a ver a Messi jugar en el Inter Miami.

El alcalde le otorgó la llave de la ciudad por el aporte que hizo desde su llegada al Inter Miami. “Me siento muy honrado por esto. Nos sentimos muy queridos, agradecidos y felices de vivir en esta ciudad. Tener esta distinción es un honor muy grande”.

Además, habló de lo que fue levantar la Copa del Mundo de Qatar en 2022. “Es difícil de explicar y encontrar las palabras lo que significó ese título a nivel personal, de familia, compañeros y país. Teníamos esa necesidad de que vuelva a suceder. Para mí fue especial porque para un jugador ganar el mundial es lo máximo. No hay más”, expresó.

Lionel Messi habla en el American Business Forum.

Y sumó: “Tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos”.

El jugador también se refirió a una nueva faceta y llamativa faceta: la empresarial. “Tengo una larga trayectoria deportiva, que en algún momento se termina y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer, para dónde arrancar. El tema empresarial es algo que me interesa y me gusta. Me gustaría seguir aprendiendo porque no sé nada y estoy arrancando en esto”.

El área donde se desarrolló el American Business Forum estuvo semivacía mientras hablaba Messi.

Messi mencionó repetidas veces a su familia y se refirió al placer de ver jugar a sus hijos al fútbol. “Lo disfruto, tengo la suerte de poder acompañarlos a los entrenamientos y que ellos asistan a mis partidos. Me gusta que crezcan jugando este deporte, porque es el que yo amo y poder transmitírselos es algo muy lindo”, detalló.

También mencionó los momentos que se perdió de la vida de sus hijos por su trabajo: “Me perdí cumpleaños o fiestas por estar en partidos o concentraciones. Disfruto de esos pequeños momentos que antes no podía”.

Los desafíos que enfrentó en su carrera

Messi fue a jugar al Barcelona siendo un adolescente, un desafío que cambió su vida y su carrera para siempre. “No fue fácil. Más allá de que siempre estuve acompañado, fue un cambio muy grande para mí. Era todo nuevo para mis papás, mis hermanos y nosotros teníamos la vida en Rosario. Era empezar de cero”, recordó.

El capitán de la selección albiceleste remarcó que el cambio fue duro porque “extrañaba mucho”: “Somos muy apegados a nuestras raíces. En el medio hubo situaciones duras, pero nunca dudé ni di un paso atrás. Tenía clarísimo lo que quería. Iba en búsqueda de mi sueño y seguimos adelante como familia”.

Tras una enorme trayectoria llena de triunfos y galardones en el Barcelona, Messi tomó la riesgosa decisión de moverse al Paris Saint-Germain (PSG). “La primera salida de Barcelona a París fue dura, porque nosotros vivimos toda la vida en Barcelona, estábamos muy bien. Me fui con 13 años, viví toda mi vida, mi mujer llegó cuando yo tenía 20 años, a la ciudad. Nos adaptamos bien. Pero bueno, a nivel futbolístico, y de día a día, no la pasaba bien”, afirmó.

Sobre su llegada a Miami, sostuvo que fue “diferente” porque se trató de una decisión en familia. “Creo que significa mucho elegir dónde uno quiere estar y poder hacerlo. Desde que llegué acá fue espectacular. Primero, vivir en esta ciudad increíble y después el cariño de toda la gente, que desde el primer día fue impresionante”, expresó.

Sobre Estados Unidos, dijo que la MLS hizo un cambio importante. “Tenemos la suerte de jugar con los estadios llenos en todos lados. El fútbol creció muchísimo y se refleja cada fin de semana”, opinó.

En relación a este avance en el fútbol en territorio norteamericano, consideró que el Mundial 2026 -que se desarrollará en Canadá, México y Estados Unidos- será “extraordinario por lo que es capaz Estados Unidos”.