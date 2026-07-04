El Messi más líder de todos: marcó el camino con la pelota y la palabra; ahora le toca al equipo

MIAMI (Enviado especial).- Cada Mundial deja una versión distinta de Lionel Messi. Fue gambeteador, goleador, conductor y también jugó más liberado. Esta Copa del Mundo está mostrando, probablemente, al Messi más capitán de todos. No solo porque volvió a ser el futbolista más determinante de la selección y porque, a los 39 años, sigue superando sus propias marcas, sino porque asumió un liderazgo que va más allá de la cancha. Apareció otra vez cuando el equipo más lo necesitaba y, frente a Cabo Verde, mostró una de sus versiones más influyentes: marcó el 1-0, ejecutó el córner que derivó en el segundo gol y lanzó el centro para la cabeza de Cristian Romero en el 3-2 definitivo. Pero, por encima de todo, volvió a transmitir la sensación de que puede resolver cualquier partido, aunque tal vez no siempre alcance con eso.

También empieza a verse cada vez más un Messi de autogestión. Ante Cabo Verde, muchas veces fue él mismo quien se fabricó las situaciones: tomaba la pelota, encaraba solo hacia el área, provocaba la infracción y después ejecutaba el tiro libre. No es casualidad que sus compañeros vuelvan a buscarlo tanto: mientras Messi siga demostrando que puede resolver un partido por sí solo, será difícil que el equipo deje de apoyarse en él.

El capitán volvió a ser el mejor jugador de Argentina, junto con Lisandro Martínez: una dependencia cómoda, pero también peligrosa Aníbal Greco - La Nación

Messi ya había mostrado una faceta parecida en Qatar. Además de los goles, afianzó una relación con el equipo y con la gente que nunca había sido tan fuerte. También empezó a mostrar emociones que antes casi no dejaba ver. El Messi que le gritó el gol a Louis van Gaal, discutió con el árbitro, se cruzó con un rival mientras daba una entrevista y dejó frases que quedaron para siempre, un rasgo que ya forma parte de su personalidad dentro de la cancha.

Pero aquel era un liderazgo compartido. Mientras Messi brillaba, Emiliano Martínez construía su mito con atajadas inolvidables; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Alvarez parecían llevarse el Mundial por delante; Rodrigo De Paul elevaba el nivel del equipo y de los que tenía alrededor; y Ángel Di María aparecía en los momentos importantes. Hoy el contexto es distinto. Argentina todavía está lejos de su mejor versión y, salvo algunos rendimientos como los de Lisandro Martínez, Cristian Romero o Dibu Martínez, que volvió a sostener al equipo sobre el final ante Cabo Verde, aunque también le convirtieron más goles de los habituales en relación con los remates recibidos, el resto todavía no logra acompañar. Por eso la figura de Messi sobresale todavía más.

Más de la mitad de los remates al arco de Argentina en el Mundial fueron de Messi: 15 sobre 29, además de siete goles Aníbal Greco - La Nación

Después del partido, todavía vestido de jugador y con las pulsaciones a mil después de un encuentro frenético y por momentos angustiante, que por poco no termina en una eliminación durísima, Messi fue el primero en plantear la autocrítica con la misma claridad y precisión con la que lee cada partido. Reconoció que hay “muchas cosas por corregir”, admitió que Argentina tuvo problemas para presionar y para sostener la pelota, y admitió que el equipo creyó que con un gol alcanzaba para resolver el partido, algo que no ocurrió y que encendió una luz de alarma de cara a lo que viene. No puso excusas ni intentó disimular el rendimiento. Lo que había pasado estaba a la vista, pero sintió la necesidad de ponerlo en palabras para empezar a corregirlo desde ese mismo momento.

Ese rol también apareció dentro del equipo. Después del bombazo de Sidny Lopes Cabral, que llevó el partido al alargue cuando Argentina ya saboreaba la clasificación, fue él quien pidió adelantar al equipo y salir a buscar el triunfo en medio de la confusión. El físico lo obligó a tomarse un respiro durante el primer tiempo suplementario, pero volvió para el segundo y otra vez terminó marcando el rumbo. De paso, siguió agrandando una historia que parece no tener techo: ningún futbolista había convertido goles en ocho partidos consecutivos de un Mundial, una racha en la que ya suma 12 tantos. Además, continúa como máximo goleador histórico de la Copa del Mundo y también de esta edición.

Messi terminó el partido con lo justo: exhausto, golpeado en la frente, pero con la lucidez suficiente para seguir jugando hasta el final Aníbal Greco - La Nación

La última imagen también dijo mucho. Exhausto, con un chichón en la frente tras chocar contra la rodilla de un rival en la última jugada del tiempo reglamentario, Messi dejó claro que, en el tramo final de su carrera, no está dispuesto a resignar la posibilidad de ganar otro Mundial. Pero también que necesita un equipo que vuelva a jugar para él y no que dependa de él. Los números son contundentes: 15 de los 29 remates al arco de Argentina en este Mundial fueron de Messi, más de la mitad del total. Lo siguen los dos centrodelanteros, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, con apenas cuatro cada uno. Además, nadie, salvo él, convirtió más de un gol.

La lluvia que cayó sobre Miami este sábado obligó al plantel a suspender el entrenamiento previsto en la cancha auxiliar de Inter Miami y realizar solo tareas en el gimnasio. Estaba planificado un trabajo liviano para los que sumaron más minutos frente a Cabo Verde y algo de fútbol para el resto, pero el clima lo impidió. La mañana terminó con trabajos en el gimnasio, en un clima distendido desde lo físico, pero distinto al de otros triunfos. Fue una jornada de charlas, de mates, de sacar conclusiones y empezar a corregir errores con la cabeza puesta en Egipto, el martes, en Atlanta. Porque hay algo que Argentina ya entendió: Messi puede ser el líder de un equipo, pero no el equipo entero.