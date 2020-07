Bielsa de un lado y Freddie, su pequeño imitador, del otro Crédito: twitter @juandiosorio7

La locura que generó en las redes Freddie Callaghan resultó increíble. El pequeño hincha irlandés del Leeds pasó a la fama por lookearse como Marcelo Bielsa. La familia Callaghan vive en Dublín y para Halloween decidió vestir a su hijo, de 4 años, como si fuera el DT rosarino. "Le rociamos el pelo con spray plateado y negro, ya que él es realmente rubio, y le pusimos una campera de Leeds. Y la heladera en la que se sienta Bielsa en cada partido es su caja de Lego", contó Fiona, su madre.

En una entrevista, el pequeño Freddie contó parte de su encuentro con Bielsa: "Me dio un abrazo y fui la mascota del equipo", contó el "Mini Bielsa". Y además, reveló a qué equipo quiere que Leeds le gane en la Premier League: "El primer equipo que me gustaría ganarle es a Liverpool".

Además, su mamá contó en el programa Marketing Registrado cómo que Freddie no quiere dejar de parecer Bielsa: "Desde Halloween 2018 viene usando esa vestimenta: el conjunto le queda corto de piernas y de mangas. Él ya se había vestido de un jugador de Leeds el año anterior, no le gusta mucho Halloween ni las máscaras. Tenía el traje y la heladerita y sólo dijo: '¿Mamá, puedo vestirme de Marcelo Bielsa?' Pero no pensamos que pasaría nada de todo esto: la gente diciendo que luce idéntico a Bielsa".

Con sólo escuchar a su padre, Paul, se advierte por qué el pequeño Freddie quiere tanto a Leeds: "Somos el mejor club del mundo, tenemos abonos de temporada. Vamos a todos los partidos desde Dublín, cada fin de semana. Es lo que hacemos como familia. Tenemos que ir en avión, quedarnos en un hotel y luego volver a casa", dijo Paul. Y Fiona contó: "Solamente nos perdimos un partido de local".

Incluso, hasta se animaron a decir qué esperan para Leeds en el futuro vinculado con Bielsa, qué entrenador querrían y qué jugador argentino sueñan con tener en el club: "Bielsa está dentro de los grandes de la historia de Leeds definitivamente y creo que se quedará un año más. Luego tal vez tengamos a Pocchetino", dijo Paul. Y después cerró con una broma: "Y nos gustaría tener a Messi también".