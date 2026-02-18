Cuándo juega Boca por la Copa Argentina 2026

Boca debutará en la Copa Argentina 2026 el próximo martes 24 de febrero, cuatro días después del clásico ante Racing por la fecha 6 del Torneo Apertura. Su rival en la primera ronda será Gimnasia de Chivilcoy, uno de los representantes del Torneo Federal A, y el partido se jugará en el estadio Padre Ernesto Martearena a partir de las 21.15, con transmisión televisiva de TyC Sports.

El xeneize es el máximo ganador de la historia del torneo más federal del país con cuatro títulos. La primera consagración fue en 1969, edición inaugural, al derrotar a Atlanta por 3 a 2 en la final. Sumó más trofeos en 2011-2012 (venció a Racing por 2 a 1 en el último encuentro), en 2014-2015 (le ganó 2 a 0 a Rosario Central en el partido definitorio), y la última en 2019-2020, cuando en la final se impuso a Talleres de Córdoba por penales luego de un empate sin goles en tiempo reglamentario.

Su rival de turno debutará en la Copa Argentina este año. Su cupo lo consiguió tras una sólida campaña en la temporada 2025 en el Torneo Federal A, al que ascendió desde el Regional Federal Amateur. Compitió y consiguió buenos resultados tanto en la etapa regular como en instancias de playoffs, asegurando su lugar en el certamen más federal del país.

El que avance en este mano a mano pasará a 16vos para medirse con el ganador de Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez. En etapas más avanzadas podría haber clásicos siempre y cuando pase Boca, ya que tiene chances de enfrentarse a otros “grandes”: Racing en cuartos, San Lorenzo en semifinales, y River o Independiente solo en una hipotética final, que se jugaría en sede neutral.

