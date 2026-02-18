Cuándo juega Boca por la Copa Argentina 2026

El xeneize, máximo ganador de la historia del certamen que otorga un pasaje directo a la Copa Libertadores, inicia su participación ante un equipo del Federal A
Boca debutará en la Copa Argentina 2026 el próximo martes 24 de febrero, cuatro días después del clásico ante Racing por la fecha 6 del Torneo Apertura. Su rival en la primera ronda será Gimnasia de Chivilcoy, uno de los representantes del Torneo Federal A, y el partido se jugará en el estadio Padre Ernesto Martearena a partir de las 21.15, con transmisión televisiva de TyC Sports.
El xeneize es el máximo ganador de la historia del torneo más federal del país con cuatro títulos. La primera consagración fue en 1969, edición inaugural, al derrotar a Atlanta por 3 a 2 en la final. Sumó más trofeos en 2011-2012 (venció a Racing por 2 a 1 en el último encuentro), en 2014-2015 (le ganó 2 a 0 a Rosario Central en el partido definitorio), y la última en 2019-2020, cuando en la final se impuso a Talleres de Córdoba por penales luego de un empate sin goles en tiempo reglamentario.
Su rival de turno debutará en la Copa Argentina este año. Su cupo lo consiguió tras una sólida campaña en la temporada 2025 en el Torneo Federal A, al que ascendió desde el Regional Federal Amateur. Compitió y consiguió buenos resultados tanto en la etapa regular como en instancias de playoffs, asegurando su lugar en el certamen más federal del país.
El que avance en este mano a mano pasará a 16vos para medirse con el ganador de Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez. En etapas más avanzadas podría haber clásicos siempre y cuando pase Boca, ya que tiene chances de enfrentarse a otros “grandes”: Racing en cuartos, San Lorenzo en semifinales, y River o Independiente solo en una hipotética final, que se jugaría en sede neutral.
Fixture y resultados de la primera ronda de la Copa Argentina 2026
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón - Viernes 20 de marzo.
- Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú.
- Newell’s vs. Acassuso - Domingo 29 de marzo.
- Gimnasia de La Plata vs. Camioneros - Miércoles 8 de abril.
- Banfield vs. Real Pilar - Miércoles 25 de marzo.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán - Martes 7 de abril.
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón - Miércoles 25 de febrero.
- Argentinos Juniors (5) 1-1 (6) Midland.
- Racing vs. San Martín de Formosa - Sábado 28 de marzo.
- Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever - Miércoles 1° de abril.
- Central Córdoba (4) 2-2 (5) Gimnasia de Jujuy.
- Belgrano vs. Atlético Rafaela - Viernes 27 de marzo.
- Vélez vs. Armenio - Martes 7 de abril.
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta - Martes 7 de abril.
- Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez - Miércoles 8 de abril.
- Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy - Martes 24 de febrero.
- River 1-0 Ciudad de Bolívar.
- Aldosivi 3-0 San Miguel.
- Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes de Buenos Aires.
- Tigre 2-0 Claypole.
- Talleres 2-0 Argentino de Merlo.
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas - Miércoles 25 de marzo.
- Unión de Santa Fe vs. Agropecuario - Martes 31 de marzo.
- Independiente vs. Atenas - Viernes 27 de marzo.
- Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz.
- San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn - Miércoles 25 de febrero.
- Instituto de Córdoba vs. Atlanta - Miércoles 1° de abril.
- Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda.
- Estudiantes de La Plata 4-0 Ituzaingó.
- Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano.
- Barracas Central (4) 2-2 (3) Temperley.
- Huracán vs. Olimpo - Domingo 29 de marzo.
