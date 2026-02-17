Del penal sancionado para Newell’s ante Riestra al delantero que sacó la pelota de la cancha: los dos siguen mal

Deportivo Riestra y Newell’s empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Igualaron en el estadio Guillermo Laza, en una nueva jornada del fútbol argentino que no escapó a las polémicas, sobre todo por el penal sancionado para el visitante cuando faltaban cinco minutos para el final del encuentro. Para Deportivo Riestra el gol fue marcado por Nicolás Benegas en el primer tiempo, mientras que para la Lepra convirtió Ignacio Ramírez.

Con este resultado, ambos siguen sin ganar: Deportivo Riestra suma 2 puntos, ubicándose en la 14 posición, mientras que Newell’s tiene 2 unidades, en la 15 posición en la tabla de posiciones de la Zona A.

PENAL PARA NEWELL'S ANTE RIESTRA: ¿QUÉ TE PARECE?



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/FhgNTgHQrf — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2026

Riestra jugó mejor durante el primer tiempo, donde enseguida tomó el protagonismo del partido. Se sabe: el equipo dirigido por Tata Benítez tiene un estilo directo, en donde utiliza los lanzamientos largos incluso desde los laterales (lanzados largos por Monje), para meterlos en forma de centro al área rival. De entrada a Newell’s el encuentro se le hizo incómodo y le costó salir de su área. No podía hacer pie y el gol local se veía venir, por más que tardó más minutos en llegar.

En uno de esos envíos llegó el 1-0. Riestra muchas veces fuerza el error de los adversarios con presión alta y atacando las segundas pelotas, las divididas luego de cada lanzamiento directo.

A los 35 minutos del primer tiempo, lo que parecía ser una salida desde abajo del arquero Ignacio Arce para su central izquierdo Facundo Miño, terminó con el pelotazo del defensor a campo rival, a la altura de la medialuna; de esa segunda jugada llegaron las acciones divididas en donde apareció el error de Oscar Salomón, exdefensor del Platense campeón que la dupla Orsi-Gómez llevó a Rosario por conocerlo de compartir equipo en el Calamar. Y quien aprovechó la falla fue Benegas, que venció a Arias con un zurdazo fuerte.

¡SEÑORAAAA! La volea del Sultán Herrera se fue a la parte más alta de la tribuna, un fanático la quiso agarrar y la terminó sacando del estadio en el triunfo parcial 1-0 de Deportivo Riestra ante Newell's.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/9xesPTZagD — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2026

La urgencia hizo que Newell’s salga en la segunda etapa más decidido, arriesgando más en busca de la igualdad. Y Riestra no modificó su plan de juego: el arquero Arias se destacó con un mano a mano evitado ante Herrera, aunque en los minutos finales de defendió más cerca de su arquero Arce, eso sí. Y el 1 del Malevo se lució mandando al córner un remate de Hoyos que pudo ser el 1-1.

El partido tuvo otra jugada curiosa: fue cuando todavía el local ganaba 1-0. De otro lanzamiento largo y cruzado, la pelota le quedó picando a Jonathan Herrera dentro del área y le pegó de volea tan fuerte que... ¡sacó la pelota de la cancha!

Lo mejor del partido

Sobre el final iba a aparecer la polémica de la tarde-noche. Luis Lobo Medina sancionó penal por una infracción de Matías Ariel García sobre el lateral derecho Armando Méndez. Incluso García fue amonestado por la falta. ¿Pero fue falta? Se trató de una acción dividida en la que el futbolista de Newell’s llegó antes a impactar el balón luego de un rebote dado por Arce y García lo toca en el aire. ¿Con la suficiente violencia para ser infracción? Pareció que no, que incluso el jugador de Riestra -en su afán por bloquearle el remate- toma el cuidado de encoger sus piernas para no cometerle penal. Pero Lobo Medina no dudó y la acción fue confirmada por el VAR, en el que estuvo a cargo Nicolás Lamolina y en el AVAR, Gisella Trucco. Cabe recordar que los árbitros que están en la oficina de video en el predio de Ezeiza tienen que encotrar imágenes certeras para modificarle el fallo a un juez o para llamarlo para que revise la acción. Ninguna de las dos sucedió y Lobo Medina se mantuvo en su primera vista, por más que todos los jugadores de Riestra protestaron.

Ignacio Ramírez, con la camiseta 99, remató cruzado y de derecha, el balón le pasó por debajo del cuerpo de Arce y fue el 1-1 para Newell’s. En los pocos minutos finales, Riestra intentó retomar el protagonismo para ganar el partido pero ya no tuvo tiempo. Y el empate terminó castigando a los dos, por lo visto este lunes y por lo que vienen realizando ambos durante el torneo Apertura. Están en deuda y continúan sin ganar.