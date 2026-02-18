Gallardo, después del 1-0 en la Copa Argentina: “Nos está costando hacer goles, pero eso no va a durar para siempre”

Necesitaba ganar River, después de dos derrotas en el torneo Apertura, incluido el estrepitoso 1-4 contra Tigre en el Monumental. Una eliminación prematura en la Copa Argentina hubiera sido un golpe feroz. No sucedió, y de San Luis regresó con un triunfo ajustado por 1-0 sobre Ciudad de Bolívar, que a puro esfuerzo estuvo a cuatro minutos de llevar al millonario a la definición por penales. Sufrió River hasta el cierre, sí, pero consiguió un bálsamo, un poco de tranquilidad al menos hasta el próximo duelo contra Vélez por el torneo de primera.

Ante la prensa, después de la victoria, Gallardo se mostró tranquilo. Desactivó con seguridad cualquier consulta sobre una hipotética salida. “Cuando uno es lógico, es sensato, tiene la perspectiva de lo que está pasando, ve la realidad. Hay que ser consciente de la situación, y después, abstenerse de lo que pasa, porque River genera eso. El ruido alrededor de los resultados está, sobre todo cuando son desfavorables. Pero si eso nos desestabiliza, significa que no estamos firmes. Yo digo que sí estamos convencidos de lo que hicimos durante en la pretemporada, y en cuatro o cinco días, con dos resultados adversos, se nos descompaginó un poco. Y eso trae ruido después de una derrota dolorosa como pasó contra Tigre”, aceptó el DT.

El saludo del DT a los hinchas de River en La Pedrera Prensa Copa Argentina

“Pero somos conscientes, nos hacemos cargo y tratamos de corregir sin perder el eje. Sentimos que tenemos la capacidad y la fortaleza que nos acompañó desde el inicio del año con una buena energía. Después, si lo que viene de afuera nos desestabiliza, es porque no estábamos sólidos. Pero los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores estamos convencidos del rumbo que teníamos que tener este año. Queremos que este equipo represente al hincha, de que el hincha vuelva a contagiarse del equipo, que tenga empatía con lo que se ve. Estamos en esa búsqueda, hay que volver a ese camino. Hoy hicimos un gran partido dada la complejidad del momento, contra un rival que se defendió con alma y vida. Nos está costando hacer goles, pero eso se va a destrabar, y lo ganamos al final merecidamente", remarcó.

El saludo de Marcelo Gallardo con Diego Funes, el entrenador de Bolívar Prensa Copa Argentina

Gallardo también se refirió a la falta de gol, y a que ninguno de los delanteros marcó en los encuentros de este año: “Estamos trabados con el arco. Nuestros delanteros no están teniendo esa buena dirección con el gol, pero en algún momento se va a destrabar. Vamos a seguir insistiendo porque en algún momento van a empezar a llegar los goles, esto no va a durar para siempre. Si no generáramos ocasiones sí sería una dificultad mucho más compleja y estaría más preocupado”.

El entrenador más exitoso de River, que aún no logró títulos en este segundo ciclo, consideró: “Yo veo argumentos. Los que no los quieren ver, se van a quedar con la caída dolorosa, dura, que tuvimos que digerir. Yo veo un poco más allá del resultado en sí. Tenemos que seguir consolidando la idea del funcionamiento con el que empezamos el año. Todos vieron que había una mejora. ¿Y qué pasó?, ¿En cinco días se terminó todo? Así como hubo buenas cosas, hay que volver a eso, no se pierde la memoria. Yo veo fundamentos, y hay que seguir sosteniéndolos, potenciándolos, vamos a trabajar en eso para buscarlo y generar empatía con nuestra gente".

Marcelo Gallardo y una charla con Colidio, uno de los delanteros que no encuentra el gol Prensa Copa Argentina

“Es normal que, si perdés, la gente no se vaya contenta. Claramente no va a estar contenta. Ahora, si ganás y no jugaste bien, igual se va contenta. Eso es muy lineal. Pero nosotros creemos en los fundamentos, está nuestro deseo de conformar un equipo que el hincha se sienta identificado. Estamos convencidos de eso”, destacó el DT. Y volvió a dejar en claro que no piensa en dar un paso al costado: “Pero no porque sea necio, sino porque estoy convencido”.

En cuanto a la posibilidad de sumar refuerzos, consideró: “No es fácil incorporar, que haya jugadores disponibles con la jerarquía para venir a River. Tenemos jugadores, estamos dando posibilidades... hoy jugó Freitas, que viene mostrando condiciones. Intentamos encontrar dentro de nuestras formativas, y yo creo que tienen posibilidades, dentro de un contexto que por ahí es difícil, pero si muestran buenas actitudes, buenas cosas, van a tener su posibilidad. Tampoco queremos traer por traer y tapar un pibe que está haciendo las cosas bien o esperando la oportunidad”.

Gallardo luego se refirió a las variantes que realiza dentro del equipo. “Es algo que existe en una competencia interna, y más en un club como River. Es algo normal, que entra uno y puede salir, y entrar otro. Hay una búsqueda de funcionamiento. Luego, todo el tiempo hay que hablar, acompañar en ese parte de proceso, recordar que son personas, que tienen sensibilidad, hay emociones que juegan, y ayudarlos a que puedan resolver la desconfianza que aparece por momentos, porque el fútbol es así. En River hay que rendir examen todo el tiempo, porque te juzgan en cada partido, y los futbolistas están preparados para eso. Pero después está la persona, y cuando uno tiene que salir por bajo rendimiento o por lesión, yo voy a la persona, trato de darle confianza, en una situación de bloqueo. Es lo que pasa cuando no salen las cosas, o no aparecen los goles, como ahora. Esto no dura para siempre. Hay impaciencia, pero hay que seguir confiando en lo que uno está convencido”.