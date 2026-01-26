El “monstruoso” impacto de Endrick en Olympique de Lyon que rompe récords

Un talento imposible de dimensionar y que revoluciona el fútbol de Francia y sacude al Viejo Continente. El brasileño Endrick, con 19 años, domina la escena en Olympique de Lyon y supera récords fin de semana tras fin de semana. El chico que surgió en Palmeiras, emigró de Real Madrid para buscar continuidad y encontró ahora el lugar ideal para demostrar que su poder de fuego es letal. Incluso, con sus tres goles en Ligue 1 logrados ante Metz, se anotó en la selecta nómina de los delanteros más jóvenes de la primera categoría del fútbol francés en el siglo XXI, junto con Kylian Mbappé y Osumane Dembélé.

Los medios de Francia se quedaron con la tarea de Endrick y no sólo se preguntaban si Real Madrid se había equivocado en cederlo a préstamo, sino que en sus portadas, escribieron: “Impresionante”, “clase mundial” y “Monstruoso”. Es que en solo tres participaciones en Lyon, el brasileño acumula cuatro goles y una asistencia. Pero no sólo es la estadística, sino también el efecto contagio que genera en los compañeros.

Tras la victoria, el delantero brasileño dijo: “Estoy muy feliz. Es mi primer hat-trick y lo voy a recordar toda mi vida. El equipo hizo un partidazo. Gracias a mis compañeros y al entrenador. Hay que seguir así”.

Endrick, tras su tarea ante Metz, se ubicó entre los más jóvenes en lograr tres tantos en un mismo partido en Francia desde el año 2000. En el presente siglo, sólo lo superan Jérémy Ménez, con 17 años y 260 días, que marcó por tres en un partido entre Sochaux y Bordeaux, de enero de 2005; Kylian Mbappé, con 18 años y 53 días, en un Monaco vs. Metz, en febrero de 2017 y Ousmane Dembélé, con 18 años y 296 días, en un encuentro entre Rennes y Nantes, en marzo de 2016.

Pero los registros de Endrick también impactaron en la historia del Lyon, ya que rompió un récord que databa de 1972 al convertirse en el futbolista del club más joven en anotar tres tantos en un encuentro, por delante de la leyenda del club, Bernard Lacombe.

No sólo las marcas de Endrick revolucionaron a Francia, sino que con apenas 19 años se convirtió en el brasileño más joven en marcar tres goles en un mismo partido en las cinco grandes ligas, superando a Ronaldo Nazario, que lo había logrado con Inter en la temporada 1997/98.

“Es alguien que necesitaba jugar y se ha integrado muy bien en el grupo, es decisivo y diferente”, resumió el nuevo entrenador del brasileño, el entrenador portugués Paulo Fonseca.

La determinación de Real Madrid

La decisión de la llegada de Endrick a Francia buscaba que el joven brasileño pueda sumar minutos. En el inicio del ciclo de Xabi Alonso en Real Madrid, el delantero casi no encontró espacios: apenas 99 minutos repartidos entre todas las competencias. En ese contexto se fue cedido a la Ligue 1 hasta el final de temporada y el club español aclaró en la cesión que no habilitaba la posibilidad de tener una opción de compra.

“Cuando uno es brasileño, siempre sueña con la selección. No me han convocado últimamente, pero voy a hacer todo lo posible para volver“, dijo Endrick en su presentación con el Lyon.

Endrick revolucionó Olympique de Lyon celebra su triplete ante Metz

El delantero brasileño, también buscó salir de Madrid para regresar con más poder a la Casa Blanca, por eso, hace una semana, le dijo a Marca: “Estoy muy contento con todo el cariño de la afición de Real Madrid y espero que todos envíen sus oraciones para que pueda ganar un título aquí, en Lyon, club al que me dedicaré por completo ahora, pero sé que voy a volver a Madrid”.