El Mundial y el candidato que no llega bien: en el 2002, Bielsa quiso recuperar confianza con prácticas sin arquero

En los últimos meses, la actualidad del seleccionado argentino invita a una analogía con el del 2002. Algo que conlleva un temor: que el pico de rendimiento haya llegado antes del Mundial, al que se desembarca en un declive para el que no hay solución. Le ocurrió al equipo que dirigió Marcelo Bielsa en Japón y Corea, tras arrasar en las eliminatorias y superar en los amistosos previos a potencias europeas. En Oriente, el desengaño fue brutal: el equipo no respondió, las individualidades no aparecieron y sobrevino una dolorosa eliminación en primera rueda, tras un ajustado triunfo sobre Nigeria, una derrota con Inglaterra y un empate con Suecia.

El desafío para el seleccionado que dirige Lionel Scaloni es mantener en Qatar la producción y la confianza que fueron creciendo a partir de la Copa América de Brasil, que finalizó con la obtención de un título después de 28 años. Un nivel que señala a la Argentina como uno de los candidatos a levantar la copa en el primer mundial en Medio Oriente.

Batistuta y Bielsa, durante el Mundial 2002 que fue una decepción para la Argentina DANIEL GARCIA - AFP

Para saber si el conjunto nacional sigue subido a la ola habrá que esperar 90 días. Sobre la experiencia de no poder haber estado a la altura de las expectativas en 2002 se señalaron varias razones y cada tanto surgen nuevos testimonios sobre aquella desventura. Pablo Cavallero fue el arquero en Japón, en una disputa por el puesto con Germán Burgos que Bielsa definió ya durante la concentración de Naraha-Hirono.

Entrevistado por radio La Red, Cavallero rememoró sobre las razones del fracaso: “Nos empezamos a dar cuenta de que no estábamos bien antes del Mundial. En una de las reuniones previas al comienzo, el técnico (Marcelo Bielsa) hizo tres escalas en un gráfico y dijo la mayoría estaba entre la primera y la segunda, y muy poquitos en la tercera, la más alta, a nivel deportivo. Nos dijo que en esas dos semanas teníamos que hacer un esfuerzo muy grande para que varios llegaran a la tercera escala”.

El exguardavallas surgido en Vélez continuó con la explicación: “Nosotros fuimos una de las primeras selecciones que llegamos a Japón. Habíamos hecho un par de amistosos contras equipos de la segunda división de Japón y nos costaba muchísimo poderles ganar. Ya nos dábamos cuenta de que los movimientos, la frescura y la dinámica no la teníamos. Ahí uno se empieza a preocupar porque el fútbol es un estado de ánimo”.

Scaloni, con el desafío de que la Argentina mantenga el actual nivel en Qatar Marcelo Endelli - Getty Images South America

Cavallero puso un ejemplo extremo sobre la búsqueda de Bielsa para que el seleccionado al menos volviera a creer en sí mismo: “Bielsa trabaja con una metodología muy parcelada. Por un lado defensores, por el otro volantes defensivos, volantes ofensivos y delanteros. Se entrenaba durante tres turnos y medio. En uno de los turnos se entrenó definición sin arquero. Fue la primera vez, a mí me chocó mucho. Nos dijo vamos a hacer los ejercicios habituales, pero sin arquero porque el técnico veía que no estaba fresca la puntería, que los pies no estaban sueltos”.

Después, el veredicto del Mundial fue inapelable para la Argentina: “A diferencia de esta etapa de la selección, nosotros en el 2002 alcanzamos el punto más alto unos 14 meses antes del Mundial. Una selección que aspira a salir campeón debe tener tres o cuatro jugadores entre los 8 y 10 puntos. Nosotros los teníamos en Verón, Batistuta, Crespo, Ortega. Si cuando llegas al Mundial esos tipos no están entre los 8 y 10 puntos que pueden, porque son los que desequilibran y te hacen ganar, te empezás a dar cuenta de que sos candidato de la puerta para afuera o en los medios periodísticos. Ya no sos el equipo que eras cuatro meses antes”.

Cavallero mira cómo Verón saluda a Beckham en la previa del partido que la Argentina perdió con Inglaterra en el Mundial 2002 Matthew Ashton - EMPICS - PA Images

Cavallero tuvo por compañeros en el plantel de 2002 a Roberto Ayala -se desgarró en el calentamiento previo al debut-, Walter Samuel y Pablo Aimar, integrantes del actual cuerpo técnico de Scaloni. Estima que aquella vivencia ahora será valiosa: “La Argentina, generalmente siempre es candidata. En este último año y medio el equipo dio el estirón que se le venía negando. Entonces es lógico que genere una expectativa alta. En el cuerpo técnico hay gente que le tocó vivir la dura experiencia del Mundial 2002, de quedar eliminados como nos pasó. Creo que esa experiencia la van a volcar sobre los jugadores. No solo para no ponerse una mochila, sino sabiendo que en el fútbol, aun siendo candidatos, una tarde mala, el VAR o un mal arbitraje, una lesión o una suspensión de alguien importante te puede perjudicar y dejar afuera”.

Sobre los atributos del seleccionado, Cavallero, que también integró el plantel del Mundial 1998, expuso: “Tiene muy buenos jugadores, uno de los mejores medio campo del mundo, que es lo que le da consistencia al equipo. Un Mundial es algo muy especial, hay que tener una dosis de suerte también y llegar con la frescura de los jugadores que son desequilibrantes. En una mesa con los 11 titulares, te fijás en los tres que te van a ganar el partido. Después, los defensores tienen que sostener con buen juego aéreo y cierres, no cometer errores. Pero los que te lo van a ganar son los de arriba, con Messi y los dos del medio campo que generen mucho fútbol para que cuando Messi agarre la pelota sea lo más cerca posible del área, no en la mitad de la cancha”.

Con las ligas europeas en su primer tramo de competencia, Cavallero se refirió a cómo juega en la cabeza del futbolista la recta final al Mundial: “El jugador se empieza cuidar en los partidos y los entrenamientos, hasta de manera inconsciente se va bajando el listón competitivo. Todos van midiendo porque cualquier lesión te puede dejar afuera. 90 días es poco tiempo si se está lesionado, pero es mucho si acompaña la salud y estás jugando”.