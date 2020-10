El nuevo paradigma televisivo que llega con las eliminatorias sudamericanas. Promoción de canal de youtube para ver las eliminatorias en Ecuador. Crédito: Captura de Youtube

Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 llegan con un cambio en el modo de consumir el fútbol, al menos en uno de los países involucrados: los ecuatorianos verán el debut oficial de su selección contra la Argentina por YouTube. El Canal del Fútbol de Ecuador, propietario de los derechos de las eliminatorias, decidió ir más allá de los soportes tradicionales para llegar a otras audiencias que no pagan suscripciones televisivas. La membresía mensual en YouTube tiene un costo de 6,99 dólares para acceder a contenidos premium, entre los que está la posibilidad de ver a Lionel Messi en el inicio de estas agitadas eliminatorias en tiempos de pandemia. Según los datos de We Are Social/Hootsuite2020, el 69 por ciento de la población ecuatoriana tiene acceso a internet y el segundo destino más visitado es YouTube.

Que uno de los diez países involucrados en estas eliminatorias ofrezca los partidos de su seleccionado por YouTube es un dato consistente que demuestra las múltiples formas que existen actualmente para acceder al deporte en vivo. El otro dato interesante es que es muy probable que Ecuador no sea el único caso. Algunas federaciones de Conmebol y sus socios en la venta de derechos todavía negocian por dónde se verán aquellos partidos en los que no intervienen los seleccionados locales. TyC Sports, al momento de escribirse esta nota, solamente tenía confirmados los partidos de la Argentina y Brasil en su grilla, cuando habitualmente ofrece la tira completa de cada jornada de eliminatorias.

Entrar a YouTube para ver un partido oficial en vivo entre selecciones, es todo un cambio de comportamiento para los fanáticos "duros" y tradicionalistas del fútbol. Pero no tanto para los menores de 24 años que actualmente representan el 40 por ciento de la humanidad y que naturalmente recurren a las plataformas sociales de video para encontrar aquello que quieren ver. Hay otro ejemplo reciente: Bundesliga decidió correrse de los sistemas televisivos habituales y distribuir los partidos en Sudamérica (excepto Brasil) a través de la aplicación OneFootball de descarga gratuita en teléfonos móviles. La otra opción regional es Claro Sports, el brazo de contenidos deportivos de la compañía de telecomunicaciones.

Es muy probable que cuando el fútbol profesional de la Argentina vuelva a jugarse, la AFA también intente un camino mixto para la venta de sus derechos internacionales: aquellos mercados que no compren todos los partidos de cada jornada tendrán que ofrecer el acceso a AFA Play, la plataforma de streaming de AFA, que dará la totalidad de la fecha. Y donde no hubiera compra de derechos, la opción es ir directamente con la plataforma OTT. De este modo el fútbol argentino estaría disponible en todos los mercados. La elección de verlo o no ya será personal de un fanático en Estados Unidos, India o China.

Quienes conocen el negocio de venta de derechos aseguran que los precios se volvieron más modestos y que nadie acepta pagar las "locuras" que se piden por los partidos de eliminatorias e incluso por las propias ligas de fútbol. Compartir las ganancias que surjan por membresías y obtener los datos que los fanáticos ceden cuando ingresan a una aplicación, son otras formas de explotar comercialmente lo que antes era un negocio de rating. Después de todo, a un espectador que mira el fútbol por una aplicación, no hay que pedirle que "largue el celular" porque se le escapa lo interesante. Entiende que ya estaba en lo interesante.

