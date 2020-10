El Ogro Fabbiani chicaneó a un cronista de Boca: "¿Fuiste a Madrid, vos?"

Cristian Fabbiani fue invitado al programa 90 Minutos de Fútbol Crédito: Captura TV

1 de octubre de 2020 • 13:50

El futbolista de Deportivo MerloCristian "Ogro" Fabbiani participó de la emisión del jueves del programa de ESPN 2, 90 Minutos de Fútbol, y chicaneó al cronista que cubre Boca Juniors para la señal de Disney, Juan Fernández.

Tras decir que River "está sobrado" para jugar en el torneo local, luego de que Vignolo recordara que, con Marcelo Gallardo como director técnico, el equipo millonario nunca se coronó campeón de la liga doméstica, Juan Fernández respondió: "Mirá que la gente fue a ver River-Real Madrid y perdió con el Al Ain, eh".

Esto provocó la respuesta del "Ogro", quien le contestó, en sorna: "¿Vos también fuiste a ver a Madrid, no? ¿Fuiste a Madrid vos?". "Sí, fui a Madrid". "¿Y qué pasó?". "Ganó River". "Ah bueno, ya está entonces. No me discutas más", cerró Fabbiani.

En otra de las definiciones que dejó en su visita al piso de ESPN, el exdelantero de Lanús, All Boys y Newell's sentenció que el único que le puede dar esperanzas a Boca, es Riquelme por "cómo se está manejando en el vestuario", y consideró que su influencia es "fundamental para la cabeza de los jugadores", aunque matizó diciendo que "hoy Boca todavía ni se acerca a River".

Por otra parte, el mediático futbolista arriesgo que "este River, en la liga española, tranquilamente, puede salir campeón. Todos dicen que el fútbol acá es peor que allá. Hacé una cosa: que los equipos de allá vengan a jugar acá en estas condiciones. Dame seis meses jugando en las canchitas como juegan ellos, hasta que te acostumbrás. Y después, te emparejás".

Finalmente, y desde su condición de hincha de River, Fabbiani dijo que no sabe "a lo que juega Boca" porque no mira sus partidos. "No es atractivo. Mirás 20 minutos y cambiás", agregó. Y reiteró que "River está más alto que Boca".