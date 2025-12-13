El otro lado de la final: las mil complicaciones para sostener la sede en Santiago del Estero

SANTIAGO DEL ESTERO (Enviado especial).- El Puente Carretero, un ícono santiagueño, es el brazo de hierro que une a la ciudad capital de la provincia con la localidad de La Banda. A metros de esa enorme estructura anaranjada que permite cruzar entre un punto y otro por encima del Río Dulce, se divisa con claridad -desde ambos lados- el estadio Madre de Ciudades, que se transformó en la sede recurrente de las definiciones del fútbol nacional.

Este escenario, uno de los favoritos de quienes dirigen la AFA, queda a un poco más de 1000 kilómetros de Avellaneda y La Plata, las dos ciudades futboleras que palpitan la final en la que Racing y Estudiantes van a dirimir este sábado, a las 21, el título del Clausura 2025. El reducto elegido es tan pintoresco como lejano, caluroso y costoso para ambas parcialidades.

El estadio Madre de Ciudades, sede de la final entre Racing y Estudiantes, de este sábado (Fuente: Turismo Santiago)

La capacidad hotelera está colapsada. “No nos queda nada”, “no hay más lugar” o “está completo”, fueron las respuestas frecuentes que dieron los empleados de distintos alojamientos provinciales ante la consulta de los fanáticos de Racing y Estudiantes. No sólo se trata de la ciudad de Santiago, ya que la situación se replica en La Banda y también en Termas de Río Hondo.

La localidad de Fernández, a 60 kilómetros, tiene distintas casas quintas que también fueron rápidamente reservadas por hinchas de ambos equipos, que en grupo intentan reducir el impacto del combo total que implica decir presente en el último partido del certamen. “Esa es una buena opción, hay fincas que cuestan $ 150.000 pesos el día y se puede aprovechar una buena pileta. Y con el calor que hay, es un alivio”, afirma Walter, remisero, ante la consulta de LA NACION.

La temperatura y la demanda de alojamiento también es un factor que se conjuga en contra de la economía de los hinchas. Los que con optimismo habían hecho reservas antes de que Racing y Estudiantes ganaran en las semifinales, se encontraron en algunos casos con cancelaciones sorpresivas en aplicaciones que ofrecen casas y quintas. “Cuando vieron que todo el mundo se venía para acá, empezaron a remarcar los precios”, reflexiona Mariano, hincha de Racing.

Santiago Sosa y Cristian Medina, un duelo que se repetirá esta noche en Santiago del Estero Fotobaires

Él eligió llegar en auto junto con sus amigos Sebastián, Juan y Ricky, con quienes rotan en la conducción para recorrer más de 1000 kilómetros desde la Ciudad de Buenos Aires. “Cuando vimos el precio del avión de Racing, lo descartamos”, coinciden sobre el pack que lanzó la Academia, con una platea y el traslado incluido desde y hacia el aeropuerto de Santiago del Estero: 970.000 pesos, a pagar hasta en 6 cuotas sin interés.

Más allá del precio elevado, el combo se agotó rápidamente. La otra alternativa lanzada por el club era la del viaje en micro, con una popular incluida, a cambio de 275.000 pesos. En cuestión de minutos, esa oferta también fue masivamente adquirida por los socios albicelestes. Para los hinchas de Estudiantes, el viaje en micro organizado por el club costó 100.000 pesos, aunque sin el ticket garantizado.

Las entradas más baratas para el partido tuvieron un valor de 50.000 pesos, mientras que las plateas para socios de ambos clubes ascendían a los 80.000. Para hacerse de un ticket, aquellos que no podían o no lograron hacerse de algunos de los combos oficiales de las instituciones debían hacerse un usuario y meterse en la fila virtual de Deportick, que habitualmente también comercializa los boletos de la selección. La página permitía comprar hasta cuatro entradas por usuario, por lo que el miércoles a las 18 (el momento previsto para la venta) miles de académicos y pinchas estuvieron en vilo ante computadoras y celulares.

👋 ¡Acá estamos, Santiago del Estero! 📍 pic.twitter.com/h10IZv8dEE — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 12, 2025

La preocupación de todos aquellos que no querían perderse el encuentro pese a todas las dificultades tenía un lógico sustento: el estadio Madre de Ciudades alberga aproximadamente a 30.000 espectadores. Ante esa situación, los organizadores dispusieron quitar las butacas de ambas cabeceras y también en una de las plateas, para ampliar el aforo y superar los 40.000 lugares.

Desde la Avenida Belgrano, vía de acceso al Puente Carretero, se divisa una de las puertas del estadio, con una pantalla cuya imagen es la de Lionel Messi con la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022. Justamente los campeones disputaron en esta provincia un amistoso para celebrar aquella gesta, ante una multitud, el 28 de marzo de 2023. Aquel día la organización también removió plateas para conseguir mayor espacio en las tribunas.

Este estadio que resplandece cuando el sol alumbra su moderna cúpula blanca, será nuevamente epicentro de la definición de un campeonato. Allí, este año, Platense gritó campeón ante Huracán. En 2024, Estudiantes lo hizo en dos ocasiones frente a Vélez, tanto en la Copa de la Liga como en el Trofeo de Campeones. También habían bordado estrellas sobre sus escudos en este mismo recinto Boca y River.

Los entrenadores Eduardo Domínguez y Gustavo Costas, protagonistas de la final del torneo Clausura 2025 Collage

El Xeneize lo hizo en la Copa Argentina 2021 y en la Supercopa Argentina de 2023, el que significó su último título. Para el Millonario, el Madre de Ciudades fue sede de las coronaciones en copas nacionales ante Racing y Colón, en marzo y diciembre de 2021, respectivamente. No importa la época del año ni los equipos, la cancha está lista. O casi.

Es que el sol que quema rápidamente sobre la piel también habría sido el motivo principal del daño que exhibe el césped de cara a Racing-Estudiantes. La final cuyos equipos residen a más de 1000 kilómetros no será en sobre un billar, ya que hay algunos lamparones amarillos que se atribuyen a las altísimas temperaturas. En la jornada previa al gran partido, la sensación térmica rozó los 40 grados.

La escena se repite en los distintos barrios de casas bajas y también en la zona del centro: los transeúntes buscan inmediatamente la sombra de los árboles o el anhelado aire acondicionado de los comercios. “Acá el calor se hace sentir muchísimo de verdad, la gente que viene y no está acostumbrada va a sufrirlo”, pronostica Enrique, un vendedor ambulante.

Verón irá a la popular

En la hora de la siesta, cuando es imperioso escapar del clima agobiante, Estudiantes llegó al hotel del centro donde quedó concentrado para el partido. Juan Sebastián Verón, su presidente suspendido por la AFA luego del pasillo en el que los jugadores le dieron la espalda a Rosario Central, arribará mañana en condición de hincha. Lo hará vía Tucumán, con familiares y amigos de los futbolistas, ya que los pasajes a Santiago del Estero se agotaron en el inicio de la semana.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes JUAN MABROMATA - AFP

Ante ese panorama, Tucumán se convirtió en el lugar más requerido para llegar en avión y, también, para hospedarse antes del encuentro. Los hinchas que arribarán masivamente en micros durante este sábado habrán pasado al menos más de media jornada en los ómnibus para decir presente.

Las demoras para llegar por tierra pueden potenciarse por dos factores: por la enorme caravana que se espera y, además, porque la Ruta 9 todavía no tiene terminada la obra que permitirá ir por dos carriles en sentido a Santiago del Estero desde Tucumán. Pese a todas las peripecias o costos, los hinchas coparán Santiago, la ciudad que respira fútbol y también hockey.

Último entrenamiento antes de viajar a la final ✅ pic.twitter.com/A6gaHld8Rx — Racing Club (@RacingClub) December 12, 2025

Sí. Justo en la misma semana de la enorme demanda para Racing-Estudiantes, hay seis seleccionados –con sus delegaciones- que protagonizan en esta ciudad la Pro League femenina, un importante torneo de selecciones.

También hay incertidumbre porque el traslado de los hinchas debe acompañarse con un operativo de seguridad, con demasiados vehículos moviéndose por las mismas rutas para acceder a la gran final. No fue sencillo conseguir entradas, tampoco ver la forma de cómo llegar (más allá de la buena predisposición de los dirigentes de los clubes). Y menos alojamiento. ¿Eso implica que el hincha que viaja, gane o pierda, debe volverse sin poder dormir? Tuvieron que levantar butacas para que la cancha sume entradas. Y semejante calor será un punto que influirá en el último encuentro del Clausura, ya sea por el desgaste de los jugadores o por cómo altere al campo de juego. Demasiados obstáculos y posibles complicaciones para la definición de un Racing vs. Estudiantes y por el hecho de sostener como sede -a como dé lugar- al estadio Madre de Ciudades.