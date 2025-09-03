El particular entrenamiento de Brasil a cargo de un asistente de Carlo Ancelotti que se volvió viral

Todas las miradas están puestas sobre la selección brasileña de fútbol, no sólo porque su entrenador es Carlo Ancelotti, sino porque en su staff técnico cuenta con profesionales de mucha trayectoria, que trabajaron en varias ligas del mundo y que conocen a muchos de los futbolistas del plantel. Aunque esa no es la particularidad que hizo que el entrenamiento brasileño se haya viralizado; el gran protagonista de la preparación del Scratch fue Paul Clement, uno de los ayudantes del DT italiano, que aparece en un video como conductor de la práctica con instrucciones en tres idiomas.

Un video del entrenamiento del equipo que se prepara para enfrentarse ante Chile, por la 17ª y penúltima fecha de las eliminatorias mostró cómo el ayudante de campo de Ancelotti, les habló a los futbolistas en inglés, en italiano y en español.

Brazil have so many players in the Premier League that the coaches have started to speak English with them 😭🇧🇷 pic.twitter.com/S62CkdRcbQ — chris 🇧🇷 (@crsxsa) September 1, 2025

El colaborador inglés, al haber trabajado durante varios años con Ancelotti, demostró que maneja el español con frases como "simple y natural“ y la palabra “diagonal”. Clement no usó el portugués para comunicarse con los jugadores. Como varios integrantes del plantel juegan en la Premier League (once de los convocados actúan en la liga inglesa), entendieron las expresiones del británico. Pero también se expresó en italiano en varios tramos del entrenamientos.

Hablar en inglés no es algo nuevo dentro del ambiente de la selección de Brasil. Las cámaras capturaron el momento en el que Estevao, de Chelsea, se encontró con el exentrenador del Real Madrid al llegar a la concentración, en la que ambos se presentaron y se abrazaron hablando en inglés.

Ancelotti to Estevão: “How are you.. His reply will make you smile pic.twitter.com/0TNV1E77YX — Ransom (@RansomCFC) September 1, 2025

Quién es Clement

Clement tiene 53 años y fue entrenador principal en Reading, Swansea City y Derby County, equipos de las segunda división de Inglaterra; sin embargo, sus principales logros los alcanzó como asistente de Ancelotti, en Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid y Bayern Munich.

"He's managed some of the biggest changing rooms. He's always been incredibly humble"



Paul Clement on what it's like to work under Carlo Ancelotti 🤝 pic.twitter.com/5arRhaaj4L — Sky Sports Football (@SkyFootball) April 9, 2024

La presencia de Clement en la selección de Brasil implica que Ancelotti persigue una amplitud de experiencias internacionales. El hecho de que un técnico británico, con antecedentes en equipos de la English Football League y la Premier League, se integre al cuerpo técnico del DT italiano, implica, según los medios brasileños, que se persigue tener una cercanía con un plantel que en otros procesos se marcaba como un déficit.

El duelo con Chile

Tras el empate frente a Perú y la victoria ante Paraguay en las últimas dos fechas de las eliminatorias, la selección de Brasil buscará cerrar de la mejor manera su participación en los próximos partidos: ante Chile como local (este jueves a las 21.30) y frente a Bolivia (el martes próximo a las 20.30).

Carlo Ancelotti y Paul Clement, en la etapa en Bayern Munich. (Photo by Team 2 Sportphoto\ullstein bild via Getty Images) ullstein bild - ullstein bild

A la espera de la última práctica de este miércoles, el equipo para jugar ante Chile que dispondría Carlos Ancelotti sería: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Douglas Santos; Casemiro y Bruno Guimaraes; Raphinha, Estevao y Jooo Pedro; Gabriel Martinelli.