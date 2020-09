El percance sexual de Alejandro Fantino en Chile cuando relataba a Boca

Fantino se animó a desvelar un episodio íntimo en TV

El conductor del programa ESPN Fútbol Club ShowAlejandro Fantino contó una frustrada experiencia sexual que sufrió en su estadía en Chile cuando relataba la campaña de Boca.

Daniel Mollo, relator de Boca, uno de los invitados al programa, recordó junto a Fantino los años en que compartían transmisiones y viajes al exterior cuando Boca jugaba por Copa Libertadores.

El conductor dijo que conoció a Mollo de muy joven, cuando empezó a trabajar en Radio Mitre y el relator ya trabajaba allí. "Toda mi historia personal la pasé al lado de Dani. Voy a contar esta, que no se puede contar pero lo voy a hacer porque era chico, estaba solo, y me paso a mí. Él no tiene nada que ver, corre por cuenta mía", advirtió Fantino sobre lo sucedido.

"Yo estaba relatando a Boca, que jugaba el jueves contra Universidad Católica. Miércoles a la noche, salimos a bailar, boliche en Santiago de Chile, conozco una chilena, divina", comenzó a detallar el conductor.

Alejandro Fantino en ESPN FC Show junto a Chechu Bonelli, Beto Carranza y Daniel Mollo Crédito: captura

Seguidamente Fantino dijo que, de madrugada, había llegado con la chica al hotel donde se hospedaba, y Mollo no estaba en la habitación.

"Estábamos en un pasillito de la habitación, en un buen momento. Yo no me di cuenta que la chica tenia una de las manos apoyada sobre el marco de la puerta y siento que pega un fuerte grito", dijo Fantino.

El conductor explicó las causas de la interrupción y las posteriores consecuencias: "Era Dani, que venía a dormir, y había abierto la puerta y le agarró los dedos. Tenía una falange rota. Traje una toalla, le envolví el dedo, y terminamos a las 6.30 de la mañana en la guardia de un hospital de Santiago de Chile".

Entre risas, Daniel Mollo agregó que la chica movió la mano y derramó sangre por toda la habitación. A su vez, el relator contó que esa noche debían cubrir el partido de Boca y ninguno había podido dormir por el accidente.