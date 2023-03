El plan de Lionel Scaloni: que todos, incluso los campeones del mundo, sepan que nadie tiene su lugar asegurado

escuchar

La escena permite comprender la dimensión. Un predio custodiado celosamente con agentes de seguridad cada 100 metros, gendarmes en los ingresos e hinchas desesperados por ver, aunque sea desde lejos, a los campeones del mundo. Sobre los baúles de sus vehículos, tirados en el piso mirando por los espacios libres de los paredones que se levantan en todo el perímetro del predio... Todo por llenarse los ojos de ellos, de los “héroes de Qatar”. Y en medio de la escena apareció el autor intelectual de la gesta, el señor que encantó a todos, el Gringo de Pujato, ese que mantiene su semblante y sostiene siempre sus ideas. A él parece que no lo modificó un título, aun cuando se trató del más importante de su vida. Es que su esencia está intacta, por eso se emocionó como cualquier simple mortal y lució genuino. Se dejó conmover porque lo sintió así. Lionel Scaloni tiene el don de convencer, porque así como logró que un grupo se encolumne para la empresa Qatar 2022, ahora se encarga de llevar calma en medio de la euforia con un objetivo claro y contundente: “ Nadie es dueño de la selección ”. Y detrás de esa frase dijo muchísimo.

Se le humedecieron los ojos en más de una oportunidad. Se permitió algunas cosas que hace un puñado de meses, por su obsesión por el trabajo, no se hubiera planteado. Scaloni domó sus emociones, porque su costado de entrenador muchas veces lucha por no dejarse ganar por el hincha incondicional de la selección argentina. Es que su misión ahora es tan grande como lo era antes. Nada se le escapa, en su smartwatch se advierte que le llegan notificaciones de la cuenta oficial del conjunto nacional, necesita tener todo bajo la lupa. Escucha atento cada consulta para que sus palabras se ajusten a su discurso, porque entiende que de esa manera pueda seguir edificando su condición de líder. Aunque claro, ahora tiene cierto aire para darle espacio a su costado más divertido y por eso se permite hacer bromas y hasta no esconder que necesita apurar un trago de agua para frenar las lágrimas que están a punto de brotarle cuando alguien le agradece de manera sentida la conquista de la Copa del Mundo.

"Dale campeón", el agradecimiento de los periodistas a Lionel Scaloni

Planifica, no se detiene. Llegó al predio antes que nadie, reunió a los jugadores y necesitó aclarar que lo que vendrá será una de las tareas más complejas: sostener el nivel. Entonces, se encerró con su staff técnico para pensar no sólo en cómo pretende jugar estos partidos, más allá de saber que son dos rivales de una jerarquía muy menor, sino que también en cómo armar la logística de estos dos partidos que tendrá por delante el seleccionado argentino.

Está en el predio de Ezeiza desde el domingo. Charló con todos, desde los futbolistas hasta la mayoría de los integrantes de una delegación que cuenta con casi 70 personas. Miró videos y hasta le pidió a alguno de los integrantes de su cuerpo técnico que se quede un rato más para terminar de analizar un material de cara al futuro del seleccionado argentino.

Scaloni, en medio del entrenamiento de la Selección Argentina en el predio de AFA Rodrigo Néspolo

Su obsesión es idéntica a los días en los que caminó una y mil veces por los pasillos de la Universidad de Qatar, en esa concentración en la que se construyó la identidad definitiva del campeón. Scaloni siente que el trabajo que tiene por delante es tan complejo como aquel, porque después de la conquista la Copa del Mundo necesita conectar a sus jugadores con la obligación de sostener ese mismo nivel: “ Reconstruirse significa que los jugadores no se sientan dueños de la selección . El entrenador está continuamente mirando, pero que el jugador que venga sienta que aporta su granito de arena y que no estará para siempre . A nivel de juveniles estamos de acuerdo que de una vez por todas esos chicos tienen que entrenar de la mejor manera para jugar en la mayor. En la selección hay un montón de jugadores Sub 20 que estaban con Mascherano [Javier]. Todos tienen que creer que van a jugar con esta camiseta en el futuro”.

Lionel Scaloni está tan metido como siempre, pero se permite estar menos tenso y hasta hacer bromas Rodrigo Néspolo

Y las palabras del entrenador no son pronunciadas porque resultan políticamente correctas, sino que se trata de una forma de planificar hacia adelante. Y no le importa que sea un contexto de fiesta, de homenajes y que tendrá un rival como Panamá que trajo un plantel con futbolistas de segundo y hasta tercer orden. Quiere a todos comprometidos con la causa. La idea de Scaloni es que los juveniles sientan lo que implica estar con los campeones del mundo y que comience a germinar en los más chicos el deseo de querer llegar a la gloria, así como lo hicieron esos jugadores que ahora son sus compañeros.

Y también es un mensaje para los más grandes, porque salvo Lionel Messi, para el entrenador del seleccionado argentino no hay futbolistas intocables, así como lo demostró durante la Copa del Mundo. Por eso también saben los consagrados que si Scaloni advierte que Emiliano Buendía, Máximo Perrone o Giovanni Simeone, por sólo citar algunos de los que están en esta nómina, están en mejores condiciones les dará el espacio en el equipo titular sin que le tiemble el pulso.

"Ya pasó el Mundial. Mi meta es otra, tengo nuevos desafíos", aseguró Scaloni Rodrigo Néspolo

Por eso, en cada oportunidad que puede, el entrenador del conjunto argentino deja en el aire la idea de que todos comienzan desde cero. “Disfrutamos a nuestra manera. Pero ya pasó el Mundial. Mi meta como entrenador es otra, tengo nuevos retos. Mi meta, por decirlo de alguna manera, es intentar que ellos (por los jugadores) sigan al mismo nivel, que no se relajen, porque es una palabra que hasta no me gusta decirla, porque creo que no lo van a hacer . Porque no es que ‘salí campeón del mundo, chau, me voy a mi casa’, no es así. Ojo, tengo claro que si perdés no pasa nada, mañana sale el sol y esto sigue. Y si ganás lo mismo. Queda la historia, pero esto continúa. Hay que demostrarle a los rivales y a la gente que somos un equipo muy duro de batir”, dijo Scaloni.

Scaloni fue claro: "No es que ‘salí campeón del mundo, chau, me voy a mi casa’, no es así" Rodrigo Néspolo

Más allá de las libertades que les dio Scaloni a los futbolistas, porque ninguno está obligado a quedarse en el predio de Ezeiza, el entrenador les pidió a todos que cada entrenamiento se tome con la seriedad que implica ser parte de un proceso de selección. Y si bien el partido de este jueves hasta tendrá la particularidad que los futbolistas irán al Monumental en su vehículos particulares y deberán llegar antes de las 12 para poder almorzar allí, el técnico les puso un horario que todos deberán respetar sin excepción porque es parte de un plan. Y en su discurso también dejó en claro esa idea de no otorgar privilegios: “La cancha es la que manda y a nuestro entender, errados o no, tomaremos decisiones. Los que fueron campeones del mundo no correrán con ventaja, porque este es un nuevo proceso y deberán demostrar su nivel ”, dijo en la primera conferencia de prensa como el técnico del campeón del mundo.

Salvo Lionel Messi, para Scaloni los campeones del mundo no tienen privilegios Rodrigo Néspolo

Los términos medios para Scaloni no existen. Puede estar dos días dirigiendo el equipo de la escuela de sus hijos en España [N de la R: Agora Portals International School], como pasar tiempo en Pujato con sus amigos o sentarse horas a analizar videos de jugadores que pueden ser parte de la selección, como es el caso de Alejandro Garnacho. Necesita sentir que los desafíos lo pinchan. Pero también entiende necesario estar cerca de sus afectos, para no dejar que los pies se le despeguen del suelo; por eso tras estos dos partidos con la selección, planea estar casi un mes en la Argentina. Es su forma de conectar con todo.

Volvió el técnico campeón del mundo, se mostró como siempre, se permitió ser genuino, se propuso ser el mismo que antes y durante Qatar 2022. En definitiva, para Lionel Scaloni nada parece haber cambiado, aunque todo haya cambiado.