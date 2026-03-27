El planchazo de Araújo que lesionó a Foden y el reclamo de Tuchel a Bielsa en el empate entre Inglaterra y Uruguay

En el empate 1-1 entre las selecciones de Inglaterra y Uruguay en el amistoso de este viernes en Wembley se vivió un momento de alta tensión cuando Ronald Araújo le cometió una durísima falta a Phil Foden que obligó al jugador británico a dejar el campo de juego. Y esa acción intempestiva del defensor charrúa derivó en un fuerte reclamo del entrenador Thomas Tuchel a Marcelo Bielsa.

Iban apenas cinco minutos de la segunda etapa, todavía con el partido sin goles, cuando Foden aceleraba con la pelota y se encontró con Araújo lanzándose vehementemente para impedirlo. En su afán de detenerlo, el futbolista de Barcelona le cometió una infracción que paralizó a todos: cayó sobre la parte inferior del tobillo izquierdo del mediocampista de Manchester City, al que hizo volar espectacularmente.

Phil Foden foi substituído e foi direto para o vestiário logo após entrada dura do Ronald Araujo.



Sério, Data FIFA, amistoso e o cara dando uma entrada dessas. Absurdo. pic.twitter.com/OeRPFFjuYw — Man City Brazil (@ManCityBrazil) March 27, 2026

Foden quedó tendido en el piso, mientras algunos de sus compañeros pedían la expulsión del uruguayo por la entrada temeraria, aunque el árbitro siquiera cobró la falta. El zurdo debió ser atendido y, si bien intentó seguir en el partido, enseguida debió ser reemplazado, con muy claras muestras de dolor. Sin intervención del VAR, el juez del partido decidió no sancionar a quien, segundos después de cometer esa infracción, se acercó al rival para ver cómo estaba.

Finalmente, el crack inglés le dejó su lugar a Cole Palmer y se fue directamente al vestuario, con la incertidumbre de la gravedad de la lesión y el alcance que puede tener, a menos de tres meses del inicio del Mundial 2026. Por lo pronto, en las próximas horas necesitará ser evaluado. El jugador de Uruguay llegó a impactar de lleno entre el pie y el tobillo, tras golpear algo mordida la pelota.

Phil Foden quedó tendido en el campo de juego de Wembley luego de la temeraria falta de Ronald Araújo en el empate 1-1 entre Inglaterra y Uruguay HENRY NICHOLLS - AFP

La dureza de esa jugada generó un profundo malestar en Tuchel, el alemán que dirige al conjunto inglés. El entrenador protestó airadamente abriendo sus brazos y se tomaba la cabeza por la rudeza con la que Araújo se había arrojado. Y eso, mientras iba y venía en su sector, derivó en un cara a cara con Bielsa.

Enfurecido, se acercó hacia donde estaba el rosarino y le hizo un reproche muy sostenido, mientras Bielsa lo miraba y le tendía la mano, como queriendo serenarlo. Nada de lo que pudiera decirle era suficiente, ya que Tuchel continuó exteriorizando su enojo por la jugada y no aceptó las disculpas.

Tuchel tuvo un picante cruce de DT's con el Loco Bielsa, por la fuerte entrada de Araújo sobre Foden... ¡CALMA!



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El DT de Inglaterra mantuvo su actitud de gesticular con sus brazos y prolongó sus gritos. Muy molesto e irritadísimo con el planchazo, nadie era capaz de animarse a tranquilizarlo. No es momento del año para perder a un jugador importante, y menos en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo.

El martes que viene, Inglaterra recibirá a Japón, también en Wembley, y Uruguay se medirá en Turín (Italia) con Argelia, uno de los rivales de Argentina en su grupo mundialista.