Inglaterra vs. Uruguay, en vivo: el minuto a minuto del amistoso en Wembley

Marcelo Bielsa, el técnico de Uruguay, tiene una prueba de fuego. Cuestionado en el ámbito interno celeste, el partido de este viernes representa todo un desafío. Este viernes, desde las 16.45, en Wembley y frente a Inglaterra, cuatro meses después de la dura derrota sufrida ante Estados Unidos (5-1). El partido es transmitido por ESPN.

“A mí jugar contra los mejores siempre me entusiasma”, señaló Bielsa en la rueda de prensa en el hotel de la selección uruguaya en Watford, al noroeste de Londres. Bielsa sabe que el encuentro en Wembley es una buena ocasión para sacarse la espina de la goleada sufrida el 18 de noviembre en Florida.

Maximiliano Araujo y Tino Livramento, en plena lucha GLYN KIRK - AFP

“Todos los partidos son una oportunidad. Obviamente no ignoro la calidad del rival que nos toca enfrentar, pero siempre prefiero que los partidos en los que participamos reclamen lo máximo de nosotros”, dijo el técnico. Bielsa sabe que el equipo celeste debe dar una imagen distinta a la que ofreció en noviembre contra Estados Unidos.

“Más allá del resultado tan dificultoso que tuvimos, o que tuve que asimilar, a mí jugar contra los mejores siempre me entusiasma”, dijo en relación a Inglaterra.

Bielsa es consciente de que el duelo contra Inglaterra y el que disputará el martes contra Argelia en Italia son buenos tests de cara al Mundial.

Marcelo Bielsa, a los gritos GLYN KIRK - AFP

La formación del Loco es con Muslera; Varela, Araujo, Olivera y Piquerez; Valverde, Ugarte y Arrascaeta; Canobbio, Araujo y Aguirre. El conjunto inglés, conducido por Thomas Tuchel, forma con Trafford; Livramento, Tomori, Maguire y Spence; Garner t Henderson; Madueke, Foden y Rashford; Solanke, solo en las alturas.

En los primeros minutos, Inglaterra salió con todo. Atacaba por las bandas, con chispa, con sorpresa, aunque sin conseguir encontrarse cara a cara con el arquero de Estudiantes, de 39 años y de regreso a la selección oriental.

¡¡PREOCUPACIÓN EN LA CELESTE PENSANDO EN EL MUNDIAL!! Piqueréz sufrió un durísimo golpe en su tobillo derecho y debió abandonar el amistoso ante Inglaterra en camilla. Entró Josema Giménez en su lugar.



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A los 11 minutos, ocurrió un momento de máxima tensión: Piquerez, con dolor en el tobillo derecho, se arrojó sobre el césped. Los médicos hicieron todo lo que pudieron para que el defensor de Palmeiras siguiera, durante largos minutos. No hubo caso. El lateral izquierdo salió muy angusitado, en una camilla. Fue reemplazado por Josema Giménez, también con la cinta de capitán.

El lateral izquierdo fue a tapar un centro de Madueke, pero el atacante inglés cayó sobre su tobillo derecho y tuvo que dejar la cancha. ¿Se puede perder el Mundial? Las primeras informaciones no fueron alentadoras.

Noni Madueke y Joaquín Piquerez, en el momento exacto de la lesión GLYN KIRK - AFP

El espectáculo siguió con el dominio casi exclusivo del gigante local, mientras que el conjunto sudamericano, expectante y de contraataque, hacía lo que podía.

En el cierre de la primera mitad, Uruguay se animó un poco más. Tomó nota de que Inglaterra puede llegar a arrinconarlo, pero sin prepotencia ofensiva y, al mismo timepo, recuperó el viejo espítitu del Loco. Un zurdazo de Agustin Canobbio casi abre el marcador.