"Pollo" Vignolo, conductor de 90 Minutos de Fútbol Crédito: Captura TV

5 de octubre de 2020 • 14:14

El conductor de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, comenzó la emisión del programa de este lunes con una editorial alusiva al debut de la selección argentina en las eliminatorias sudamericanas 2022 ante el combinado de Ecuador en la Bombonera.

Al respecto, Vignolo sentenció que este jueves (el día en que el conjunto albiceleste hace su presentación) "arranca el Mundial", y agregó que él no se perdonaría "que termine el ciclo Messi y no haber sido campeón del mundo. No depende de mí, pero es una espina que no me podría sacar".

"Me dolió la (final perdida) del 2014. La del (Mundial) 2018 no tanto, porque la verdad fuimos a Rusia y no competimos. Estuvimos en Rusia nada más. Pero ahora, empieza el último capítulo de Messi en la selección argentina", agregó el relator deportivo.

Luego, el animador televisivo consideró que "no podemos perdonarnos que haya pasado un Messi y nosotros no le habremos dado un respaldo necesario para ser campeones del mundo", y opinó que los argentinos tenemos "suerte" por haber tenido "un Maradona y un Messi".

Acto seguido, el periodista deportivo se refirió al entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, y evaluó su trabajo al frente del equipo: "A mí me gustan las personas que son claras al hablar, que tienen autocrítica, y que conocen sus limitaciones, y que saben pedir auxilio cuando no pueden. ¿Saben qué hizo Scaloni? Pidió ayuda. Dijo: también tengo que crecer. Y los jugadores lo entendieron. Messi lo entendió. Y hoy, Messi siente un respaldo estando en la Argentina para no extrañar nada de Barcelona".

Al mismo tiempo, admitió que cuando el exayudante de Jorge Sampaoli fue elegido entrenador de la selección argentina, le parecía "un error". Sin embargo, reafirmó que ahora está "a muerte" con el entrenador, y vaticinó que "vamos a estar muy bien".

Finalmente, Vignolo consideró que "estamos ante una oportunidad de que Argentina sea campeona del mundo", aunque admitió que "es la última bala". "Creo que Scaloni le está armando un equipo a Messi para que se sienta respaldado, cómodo, y para que no tenga que agarrar la pelota al lado de Armani y hacer un gol donde está Lautaro Martínez. (...) Messi merece irse del seleccionado argentino con la copa del mundo en la mano", cerró.