En Ecuador se están frotando las manos, aunque el objetivo para 2020 no resulte una tarea sencilla. Mientras, gran parte de Brasil festeja por el título de Flamengo y se golpea el pecho sabiendo que la racha estaba sobre la mesa y que no podía fallar. Pero, ¿de qué se trata la llamativa coincidencia que se viralizó en las últimas semanas? Desde 2012, la nacionalidad del campeón de la Copa Sudamericana resulta la misma que la del campeón de la Copa Libertadores del año siguiente. A saber: Flamengo festejó tras la consagración de Atlético Paranaense y estiró a siete años una racha que no sufre alteraciones. Mientras se espera qué pasará después de los festejos de Independiente del Valle en Asunción.

2012. San Pablo (Brasil) consiguió la Copa Sudamericana y al año siguiente empezó la seguidilla: Atlético Mineiro (Brasil) fue campeón de la Copa Libertadores.

San Pablo (Brasil) consiguió la Copa Sudamericana y al año siguiente empezó la seguidilla: Atlético Mineiro (Brasil) fue campeón de la Copa Libertadores. 2013. Lanús (Argentina) festejó en la Sudamericana y San Lorenzo (Argentina) hizo lo suyo en la Libertadores 2014.

Lanús (Argentina) festejó en la Sudamericana y San Lorenzo (Argentina) hizo lo suyo en la Libertadores 2014. 2014. River (Argentina) inició su gran ciclo internacional -eliminando a Boca en las dos competiciones- consiguiendo los títulos de la Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015.

River (Argentina) inició su gran ciclo internacional -eliminando a Boca en las dos competiciones- consiguiendo los títulos de la Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015. 2015. La celebración de Independiente Santa Fe (Colombia) en la Sudamericana coincidió con el título de Atlético Nacional en la Libertadores 2016.

La celebración de Independiente Santa Fe (Colombia) en la Sudamericana coincidió con el título de Atlético Nacional en la Libertadores 2016. 2016. La Conmebol nombró a Chapecoense (Brasil) como campeón bajo solicitud de Atlético Nacional y a modo de homenaje póstumo a las víctimas del accidente aéreo y Gremio (Brasil) levantó el título de la Libertadores 2017.

La Conmebol nombró a Chapecoense (Brasil) como campeón bajo solicitud de Atlético Nacional y a modo de homenaje póstumo a las víctimas del accidente aéreo y Gremio (Brasil) levantó el título de la Libertadores 2017. 2017. Independiente (Argentina) ganó la Copa Sudamericana y al año siguiente fue el turno de River (Argentina), que venció a Boca en la final histórica de la Copa Libertadores 2018.

Independiente (Argentina) ganó la Copa Sudamericana y al año siguiente fue el turno de River (Argentina), que venció a Boca en la final histórica de la Copa Libertadores 2018. 2018. Atlético Paranaense (Brasil) se quedó con la Copa Sudamericana y Flamengo (Brasil) mantuvo en pie la curiosa racha venciendo a River en la primera final única de la Libertadores.