El presidente de Vélez no descartó la suspensión del torneo local en medio del conflicto judicial que involucra a la AFA

Fabián Berlanga advirtió que el calendario del fútbol argentino podría sufrir alteraciones por la disputa en los tribunales

Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield
Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield

El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, no descartó la posibilidad de suspender el torneo de primera división en medio del conflicto judicial que involucra a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Sus declaraciones se produjeron este lunes por la tarde tras la reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, donde se analizaron cuestiones deportivas y el impacto de la causa que tiene como protagonistas al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.

Al ser consultado sobre la posibilidad de interrumpir el campeonato, Berlanga respondió: “Si es necesario, creo que sí. Hay que tomar las medidas que sean necesarias”. El dirigente señaló que en el encuentro también se abordaron aspectos vinculados al calendario y al desarrollo de la competencia, pero indicó que el foco principal estuvo puesto en la situación judicial que afecta a las autoridades de la entidad.

El titular del club de Liniers calificó de “injusta” la citación a indagatoria de Tapia y Toviggino por presunta evasión y retención indebida de aportes, y afirmó que la AFA se encuentra al día con sus obligaciones.

“Quedó demostrado que está todo pago, Que las causas por las cuales se le imputan no tienen nada”, sostuvo. En ese marco, cuestionó lo que definió como un enfrentamiento contra el fútbol argentino y vinculó el conflicto a la discusión por la eventual implementación de sociedades anónimas deportivas.

El dirigente también planteó que la situación genera incertidumbre en el desarrollo de la actividad. “La verdad que me parece que se le está declarando una guerra al fútbol que no tiene nada que ver”, expresó. Sus declaraciones se dan en un contexto de tensión entre el Gobierno y la conducción de la AFA. Uno de los tópicos que generó tirantez entre ambos bandos fue el de las sociedades anónimas deportivas, al que Berlanga se refirió.

Lo que quieren es imponer las sociedad anónimas deportivas. Los clubes y los socios, que son los principales actores en este tema, ya se han expedido y no quieren. Nosotros [Vélez] casualmente tenemos dos litigios con dos sociedades anónimas deportivos en el extranjero que nos deben US$100 millones”, dijo.

Días atrás, tras el llamado a indagatoria dispuesto por el juez en lo penal económico Diego Amarante, desde la AFA calificaron la citación de “prematura y carente de justificación” y aseguraron que la entidad “no tiene deuda alguna exigible” vinculada a las obligaciones fiscales investigadas.

Tapia y Toviggino deberán declarar el 5 y 6 de marzo, respectivamente, en una causa que investiga presuntas irregularidades en el pago de aportes y retenciones por más de $19.300 millones, y en la que también se dispuso la prohibición de salida del país para ambos dirigentes.

Sumado a las declaraciones de Berlanga, fuentes consultadas por LA NACION anticiparon sobre la posibilidad de que clubes de Primera División convoquen a un paro en todas las categorías del fútbol argentino los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, en señal de “repudio” ante la denuncia hecha por ARCA y el avance de la causa.

Noticia en desarrollo.

