El enfrentamiento de los hinchas de River con la policía Fuente: LA NACION - Crédito: Imagen de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de septiembre de 2019 • 11:29

La caótica noche que vivieron en Lanús los hinchas de River que fueron a ver el duelo de octavos de final de la Copa Argentina ante Godoy Cruz sigue dejando tela para cortar. En las últimas horas, y luego de los graves incidentes con la policía que se produjeron en el ingreso, se conoció que uno de los heridos es Gonzalo Maidana, primo de Jonatan Maidana, exdefensor millonario.

El joven de 26 años, integrante de la filial de Burzaco, acudió a la cancha con uno de los hermanos de Jonatan y con un amigo, pero en el ingreso al estadio sufrió disparo a corta distancia en la pierna derecha a la altura de la rodilla, por lo que debió ser trasladado al Hospital Vecinal de Lanús. Allí se constató que Maidana sufrió una fractura de tibia con los tendones comprometidos, además de que también deberá realizarse un injerto de piel en la zona afectada.

El testimonio de los padres de Gonzalo Maidana 04:55

Video

"Lo operaron y ahora está bien. Estaba haciendo la cola y empezaron a reprimir, a correrlos y a tirar a mansalva. Ellos no hicieron nada. Tiene la entrada con él. Dicen que era bala de goma, pero le dejaron un boquete. Cuando empezó a correr la policía se desparramaron todos. Iban a seguir tirando, pero sus compañeros de la filial lo protegieron", contó su padre en TyC Sports.

Las imágenes de su pierna son tan elocuentes como escalofriantes. Y la situación que vivió Maidana también la sufrieron otros miles de hinchas que corrieron mejor suerte, sin terminar entre los cuatro heridos que dejaron los incidentes. "Nos dijeron que se tiene que quedar tres días a ver qué pasa para ver si lo vuelven a operar. Pero para mí esto no fue una bala de goma, fue algo más groso. Esto no va a quedar así porque sí. Él tiene su entrada, va siempre a la cancha. Y le dieron para que tenga y no es justo", agregó su madre.

Todo se dio en el medio de un desastre organizativo y un ineficiente operativo policial, pese a que Juan Manuel Lugones, titular del Aprevide, lo calificó de "exitoso". Con 51 barras detenidos con armas y facas horas antes del partido, el regreso de la facción disidente a la tribuna popular y una indiscriminada represión policial en los ingresos, el partido que se jugó del Sur del conurbano bonaerense quedó en un segundo plano. Una vez más.