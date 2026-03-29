El provocador posteo de Claudio “Chiqui” Tapia al cumplir 9 años como presidente de la AFA

El aniversario número 9 de Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino no pasó inadvertido. Lejos de un mensaje meramente institucional, el dirigente eligió combinar balance de gestión con una frase de alto voltaje político que funcionó como respuesta a las críticas: “Muchos opinan. Pocos hacen. Y lo que hicimos acá no es casualidad”. Un dardo en un contexto donde las acusaciones en la Justicia y los cuestionamientos conviven con los éxitos deportivos más resonantes de las últimas décadas.

Desde su asunción el 29 de marzo de 2017, el ciclo de Tapia quedó asociado a la reconstrucción de una AFA que venía de años de desorden dirigencial. La conducción actual se apoyó en una lógica de centralización del poder, fortalecimiento de los vínculos con las ligas del interior y una marcada apuesta por la estabilidad institucional.

Lionel Scaloni, Cesar Menotti y Claudio Tapia el 28 de mayo de 2019. Archivo

En ese sentido, puertas adentro de la AFA destacan la normalización administrativa, la incorporación de herramientas tecnológicas y una mejora en los mecanismos de control. Pero el verdadero capital político de Tapia se explica, sobre todo, por los resultados dentro de la cancha. La consagraciones en las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima ante Italia y, fundamentalmente, el título en el Mundial de Qatar 2022 marcaron un antes y un después en la valoración pública de su gestión.

En ese recorrido, el propio Tapia suele autoproclamarse como el autor de una decisión fundacional: la elección de Lionel Scaloni como entrenador de la selección mayor tras la salida de Jorge Sampaoli. En su momento, aquella apuesta generó resistencia y escepticismo. Hoy, con el ciclo consolidado y múltiples títulos en la vitrina, se transformó en uno de los principales argumentos de legitimidad del presidente.

“Fui yo quien eligió a un técnico ‘sin experiencia’. Me señalaron, me cuestionaron. Pero nunca dudé”, escribió Tapia, en una reconstrucción que busca reforzar su rol en la génesis del éxito. La figura de Lionel Messi, el liderazgo de un grupo consolidado y la estabilidad del proyecto terminaron de moldear un proceso que le devolvió a la selección argentina un lugar central en el mapa del fútbol mundial.

Sin embargo, el presente no está exento de tensiones. A la par del discurso celebratorio, la gestión enfrenta un escenario judicial complejo. Investigaciones por presuntas irregularidades administrativas, restricciones judiciales y allanamientos recientes instalaron un clima de presión institucional que contrasta con la narrativa de orden y crecimiento.

En paralelo, el Gobierno nacional dispuso un control sobre la AFA por 180 días, con el objetivo de analizar balances, contratos y movimientos financieros. Este punto abre un nuevo frente en la relación entre la dirigencia del fútbol y el poder político, un vínculo históricamente sensible en la Argentina.

Tapia y la copa del mundo, en el avión de regreso desde Qatar a la Argentina en 2022 Twitter

En ese contexto, la frase elegida por Tapia no parece casual. Funciona como una línea divisoria entre quienes cuestionan su gestión y quienes la respaldan, pero también como una reafirmación de liderazgo hacia adentro del sistema. El mensaje no sólo apunta hacia afuera; también ordena internamente en un momento donde el poder en el fútbol argentino vuelve a estar en discusión.

Tapia viene de recibir una dura reprobación pública. Una media hora antes del amistoso de la selección contra Mauritania, el presidente de la AFA y su par de Boca, Juan Román Riquelme salieron al campo de juego. La idea era que Chiqui le diera una plaqueta al ídolo, en tributo a su trayectoria con la camiseta albiceleste. Una excusa para inmortalizar la buena sintonía, en tiempos en los que los hinchas lo cuestionan y clubes como River, Estudiantes y Huracán, entre otros, le dan la espalda.

Claudio Tapia despertó los silbidos e insultos del público en la cancha de Boca, cuando le entregó una plaqueta a Riquelme antes del amistoso de la selección ante Mauritania Marcelo Endelli - Getty Images South America

Los aplausos para Román fueron tibios. Y los silbidos (e insultos) a Tapia lo taparon todo. Como nunca antes en el templo. Ni siquiera Riquelme pudo ser escudo de los estridentes silbidos a Tapia en la Ribera. Tapia y Riquelme entraron juntos al medio de la cancha, ya sin jugadores. Cuando la gente lo divisó a Tapia empezaron los silbidos, incluso desde la popular que habitualmente ocupa la barra de Boca.

En paralelo, la AFA publicó un mensaje especial para ponderar la presidencia de Tapia. A través de un comunicado, destacaron el camino recorrido desde aquel 29 de marzo de 2017.

El mensaje completo de la AFA es el siguiente:

“Al cumplirse nueve años de gestión desde aquel 29 de marzo de 2017, la conducción de Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino se consolida como una etapa de ordenamiento, crecimiento y proyección para el fútbol nacional. Desde su asunción, la actual administración ha trabajado de manera sostenida en la normalización institucional, fortaleciendo los vínculos con todos los actores del sistema y promoviendo una estructura más sólida, moderna y transparente”.

“En el plano deportivo, estos años han estado marcados por logros transcendentales que reposicionaron al fútbol argentino en la élite mundial. La consagración de la selección mayor en competencias internacionales, junto con el desarrollo de las selecciones juveniles y femeninas, refleja una planificación integral que prioriza la identidad, el talento y la continuidad de proyectos”.

Nueve años de gestión y transformación institucional: Claudio Tapia consolida un ciclo de crecimiento y protagonismo en la Asociación del Fútbol Argentino.



📰 https://t.co/0WICgQvzhn pic.twitter.com/HrUDnaaL8a — AFA (@afa) March 29, 2026

“Este proceso permitió recuperar el protagonismo histórico de Argentina en el escenario global. A nivel institucional, la gestión impulsó una profunda modernización de la AFA, incorporando herramientas tecnológicas, optimizando procesos administrativos y fortaleciendo la gobernanza interna. La federalización del fútbol argentino ha sido uno de los ejes centrales, brindando mayor participación y oportunidades a las ligas del interior, en una mirada inclusiva y representativa de todo el país”.

“En materia económica, se logró consolidar un esquema sustentable, con crecimiento en los ingresos comerciales, acuerdos estratégicos y una administración responsable de los recursos. Esto permitió no solo garantizar el funcionamiento de las competiciones, sino también invertir en infraestructura, capacitación y desarrollo, beneficiando a clubes y actores de todas las categorías. A nueve años del inicio de este ciclo, la gestión encabezada por Claudio Tapia reafirma su compromiso con el crecimiento del fútbol argentino en todos sus niveles”.

“Con una visión a largo plazo, basada en la unidad, el trabajo colectivo y la defensa de los intereses nacionales, la AFA continúa avanzando en la construcción de un proyecto que honra su historia y proyecta un futuro de mayor desarrollo y protagonismo internacional”.