El punto débil del River de Marcelo Gallardo según el Pollo Vignolo: "Se ceba"

El punto débil del River de Gallardo según el "Pollo" Vignolo Crédito: Captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2020 • 13:20

El conductor de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, indicó cuál es, en su consideración, el punto flaco del River de Gallardo.

"A veces se ceba. La final de América, River la perdió porque se cebó. Ya está, terminalo", opinó, no sin antes elogiar al equipo del "Muñeco".

Con su habitual estilo, Vignolo consideró que "River es un reloj hecho a la perfección. Cada cosa está en su lugar. Cada engranaje, funciona como tiene que funcionar: aceitado, intenso, con movimientos. Es un equipo. No es un conjunto de individualidades. Probablemente, Casco, Montiel o Enezo Pérez, si los sacás de River, en otro equipo no funcionen. En River, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y lo hace a la perfección".

"Mientras veía a River ayer, decía: ¿quién se le anima? ¿Saben cuál es, para mí, la principal virtud que tiene? Que nadie lo condiciona. River pone la música y la baila. Y es John Travolta. Nadie le pone AM", analogizó.

Al mismo tiempo, el relator deportivo descartó que la Copa Libertadores ya esté "liquidada" en favor de La Banda, pero dijo que el desafío es "para los otros. ¿Cómo lo bajan? ¿De qué manera? ¿Cómo le van a jugar? Yo lo veo cada vez más grande. Más envalentonado, más agresivo, más hambriento. Da miedo. Mete miedo".

Además, el animador televisivo agregó que el conjunto millonario "es un equipo sacado de la Bundesliga", "juega al futsal en una cancha de once" y que "elige jugadores de fibras rápidas".

Finalmente, el narrador de fútbol indicó que mientras "el mundo se pregunta cómo salir de la pandemia, River no se dio cuenta. Sigue todo igual. Debe estar todavía con el dólar a 30. No le pasó nada. No le cambió", concluyó.