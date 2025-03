El récord de Bielsa: citó a 38 futbolistas para los partidos de Uruguay ante la Argentina y Bolivia

La selección uruguaya afronta una convocatoria sin precedentes en su historia. Marcelo Bielsa convocó a 38 jugadores para los compromisos ante Argentina y Bolivia por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Desde aquel primer partido de Uruguay ante Argentina hace 123 años en la vieja cancha del Albion hasta la actualidad, nunca se había registrado una citación tan numerosa, destaca el portal uruguayo “La Diaria”.

La cifra refleja no solo la estrategia del entrenador rosarino, quien podría armar dos equipos completamente distintos para cada partido, sino también la necesidad de gestionar una serie de condicionantes: Manuel Ugarte está suspendido por acumulación de tarjetas, y 13 jugadores más están al borde de la suspensión ya que tienen una amarilla, y el reglamento de las Eliminatorias señala que un jugador deberá cumplir una fecha al acumular dos amonestaciones. Además, la selección deberá enfrentar el martes el desafío de jugar ante Bolivia en El Alto, a 4000 metros sobre el nivel del mar, un factor que históricamente condicionó el rendimiento de equipos visitantes.

🌅 𝐄𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐚𝐫𝐝𝐞



Doble horario y listo el martes. #ElEquipoQueNosUne

En la lista hay nombres consagrados como José María Giménez, con tres mundiales disputados y 92 partidos con la Celeste, y también aparecen futbolistas que aún no debutaron en la primera división, como el arquero de Danubio Kevin Martínez. En total, 31 de los convocados juegan en ligas extranjeras, distribuidos en diez países de tres continentes, mientras que siete futbolistas provienen del Campeonato Uruguayo, todos ellos menores de 20 años.

El duelo ante Bolivia en El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, obliga a considerar estrategias específicas. Desde 1973, con la recordada “selección fantasma” de Argentina, los equipos intentaron distintas formas de preparación para mitigar el impacto de la altura. Bielsa, en sus experiencias previas con Argentina y Chile, optó por minimizar la permanencia en la altitud, viajando el mismo día del partido. Aún no hay detalles confirmados sobre la estrategia que empleará en esta ocasión.

Kevin Martinez (en la foto tomando un balón ante el intento de Agustín Ruberto) fue citado para el seleccionado uruguayo luego de su muy buen Sudamericano Sub 20 EDISON GAMEZ - AFP

El seleccionador rosarino, sin embargo, cuenta con datos y estudios detallados sobre el rendimiento de futbolistas en la altura. Jorge Giordano, coordinador de selecciones nacionales de Uruguay, aseguró: “Tenemos información sobre el desempeño de jugadores en estas condiciones y podemos hacer evaluaciones previas”.

La convocatoria amplia no responde a una selección improvisada. Bielsa trabajó con todos los citados en distintas instancias, ya sea en la selección mayor o en la sub 23, con la que preparó el Preolímpico. Ni siquiera el delantero Agustín Álvarez, quien no se entrenó bajo su mando, es ajeno al proyecto: el DT intentó convocarlo para el Preolímpico y lo considera una pieza valiosa.

Valverde, una pieza clave en la estructura de Bielsa en el seleccionado uruguayo MIKE STOBE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De los titulares que vencieron 2-0 a Argentina en La Bombonera hace 15 meses, nueve están disponibles. Es posible que se repita la base del equipo con Rochet, Araújo, Cáceres, Olivera, Valverde, De la Cruz, Pellistri, Darwin y Maximiliano Araújo. A ellos podrían sumarse Giménez, Bentancur y Nández, en un plantel que combina juventud y experiencia con el objetivo de consolidar la clasificación al próximo Mundial.

Centenario colmado

Esta edición del clásico rioplatense tendrá un condimento especial: se jugará con entradas agotadas. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que las 55.000 localidades disponibles fueron vendidas, estableciendo un nuevo récord de asistencia en los últimos 12 años.

📋 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦



Lista de jugadores confirmados por Marcelo Bielsa para la doble fecha de marzo en la que enfrentaremos a Argentina y Bolivia.



📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/oenYai9zhG — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 18, 2025

Para Uruguay, que marcha segundo en la clasificación, el respaldo de su gente puede ser un factor determinante en un duelo que promete ser vibrante, a pesar de la ausencia de Lionel Messi (lesión de bajo grado en el músculo aductor). La última vez que se registró una concurrencia mayor en el Centenario fue en 2013, cuando la Celeste enfrentó a Jordania en el repechaje para el Mundial de Brasil. Ahora, ante el vigente campeón del mundo, la expectativa es aún mayor.

Más allá del peso que tendrá el aliento en las tribunas, el contexto del partido también aporta tensión. Con seis equipos en zona de clasificación directa y una tabla ajustada, cada punto es vital en la recta final hacia el Mundial de 2026. Para Uruguay, este encuentro no solo es una oportunidad de acercarse a la cima, sino también de reafirmar el proyecto de Bielsa al frente de la Celeste.

