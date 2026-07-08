El recuerdo de la semifinal de Qatar 2022 con Francia sobrevuela la preparación del equipo marroquí

Para muchos futbolistas de la selección marroquí, el partido por los cuartos de final contra Francia de este jueves será una revancha personal. Tendrán enfrente al mismo número 9 -Kylian Mbappé- y al mismo entrenador -Didier Deschamps- que les ganó por 2-0 en las semifinales de Qatar 2022. Aquel encuentro disputado en el estadio de Al-Bayt permanece en las retinas de los Leones del Atlas. Así como en Francia hay ruido por la designación del árbitro argentino Facundo Tello para el choque de este jueves, los marroquíes imploran que, esta vez, no haya errores.

El recuerdo de aquella semifinal habla de dos penales no sancionados para el equipo marroquí. El diario Le Matin, de ese país, evoca ambas jugadas en su edición de este miércoles: “La jugada del minuto 27 sigue siendo el símbolo de esta injusticia: cuando Sofiane Boufal entraba en el área francesa, fue objeto de una barrida ilegal de Theo Hernández. Contra todo pronóstico, el árbitro le mostró tarjeta amarilla al delantero marroquí, lo que causó asombro entre los comentaristas internacionales”, dice el periódico.

El argentino Facundo Tello dirigirá el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y agrega: “Justo antes del entretiempo, una segunda falta de Aurélien Tchouaméni, quien agarró a Selim Amallah por la cintura dentro del área, también fue obviada”. El diario marroquí no duda: “Estos flagrantes errores privaron a Marruecos de una oportunidad legítima de empatar, menoscabando la imparcialidad de un partido histórico y llevando a la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) a presentar una queja formal ante la FIFA por este trato injusto”. En aquella ocasión, el árbitro fue el mexicano César Arturo Ramos.

Este martes, en Boston, el designado es el argentino Facundo Tello. En este sentido, un recuerdo reciente aplaca la ansiedad de los marroquíes: Tello dirigió la victoria africana contra Portugal por 1-0 en los cuartos de de Qatar 2022. “En Boston, los Leones del Atlas no exigen ningún favoritismo, sino un arbitraje impecable para que su fútbol ocupe el lugar que le corresponde”, editorializa Le Matin.

El árbitro argentino, que está acostumbrado a las presiones, llegará al partido tironeado por ambos seleccionados. De un lado, el recuerdo marroquí de lo ocurrido en 2022. Del otro, las suspicacias franceses por su DNI argentino, siendo la Argentina y Les Bleus dos de los principales candidatos a quedarse con el título en esta Copa del Mundo. “Yo no les presto atención a estas cosas. Espero que el árbitro sea tan bueno como el señor Letexier [dirigió Argentina vs. Egipto, por los octavos de final] y sus asistentes en otro partido. Mi rival es Marruecos, no el árbitro. Al contrario, él está ahí para hacer cumplir las reglas del juego de la forma más justa posible", dijo Deschamps.

El entrenador galo también se refirió al partido de 2022: “Los únicos errores son los de los jugadores. En todos los partidos hay situaciones que pueden decantarse hacia un lado u otro. Y eso vuelve a ocurrir en este Mundial y las quejas dependen siempre de qué lado estás. Sí, en algunas situaciones se podría señalar falta. No se trata de una revancha, no se puede cambiar lo que ya ha pasado. Esperamos que mañana haya el menor número posible de errores por ambas partes”, se esperanzó.

Marruecos, sin Saibari

El único jugador tocado en la delegación marroquí es Ismael Saibari. El flamante delantero de Bayern Múnich, de Alemania, se lesionó contra Canadá (victoria 3-0) en los octavos de final, y aún no se recuperó. Se hizo una resonancia, pero la Federación Marroquí no informó acerca del alcance de su dolencia. No participó de los entrenamientos del lunes ni del martes, por lo que se especula que no estará presente desde el inicio frente a los franceses. “Tenemos un partido importante en unos días. Daremos lo mejor de nosotros, si Dios quiere (...)”, dijo Chemsdine Talbi, citado por el portal Le360.

El marroquí Ismael Saibari deja la cancha tras su lesión en el partido de octavos de final ante Canadá David J. Phillip - AP

Además de intentar luchar por el título en el Mundial, Marruecos tiene otra motivación para llegar lejos en la Copa del Mundo 2026: es el único representante africano en carrera. En este sentido, buena parte del mérito es de su entrenador, Mohamed Ouahbi. Experto en formar juveniles, llegó a los Leones del Atlas para comandar a un plantel con más talento aún que la de 2022. La vara está altísima: Marruecos terminó cuarto en Qatar, luego de perder el partido por el tercer puesto con Croacia por 2-1.