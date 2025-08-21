El regreso de Moretti en San Lorenzo: estuvo en la práctica y habló con el DT Ayude

En la tarde de este miércoles, Marcelo Moretti avisó vía mail que concluyó su licencia como presidente y que retomaba sus funciones como presidente de San Lorenzo, luego de 120 días de incertidumbre y escándalo tras la cámara oculta en la que se lo veía guardarse 25 mil dólares de mano de una mamá de un futbolista del club.

Además, convocó a una reunión de comisión directiva para el próximo lunes 25 a las 11 de la mañana, aunque habrá que ver si hay quorum para que esto se lleve a cabo, algo que está en duda según supo LA NACION.

En la mañana de este jueves, Marcelo Moretti a las 11.30 apareció por la puerta 2 del Estadio Pedro Bidegain para presentarse otra vez delante del plantel y el cuerpo técnico para anunciar su vuelta a la actividad formal como presidente del club: según supo La Nación, no tuvo contacto directo con el plantel, sino con Damián Ayude y con Carlos ‘La Roca’ Sánchez, con quienes habló largo y tendido. Llegó solo, sin custodia, distinto a cuando reapareció el 25 de mayo pasado en la semifinal ante Platense como local, y tuvo problemas con algunos directivos.

Por información que pudo recabar este medio, el directivo aún no decidió si el sábado se hará presente en el estadio para el partido ante Instituto a las 14.30hs como local.

En este marco, se convoca desde buena parte de la oposición a una marcha para este viernes 22 de agosto a las 19hs en la sede social y administrativa del Club en Avenida La Plata con el objetivo de mostrar su descontento por la vuelta de Moretti, la acefalía y elecciones anticipadas.