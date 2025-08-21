LA NACION

El regreso de Moretti en San Lorenzo: estuvo en la práctica y habló con el DT Ayude

Luego de anunciar su regreso de manera oficial en la tarde de este miércoles, durante la mañana del jueves ingresó al club cuando finalizaba el entrenamiento

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo
Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo@PabloLafourcade

En la tarde de este miércoles, Marcelo Moretti avisó vía mail que concluyó su licencia como presidente y que retomaba sus funciones como presidente de San Lorenzo, luego de 120 días de incertidumbre y escándalo tras la cámara oculta en la que se lo veía guardarse 25 mil dólares de mano de una mamá de un futbolista del club.

Además, convocó a una reunión de comisión directiva para el próximo lunes 25 a las 11 de la mañana, aunque habrá que ver si hay quorum para que esto se lleve a cabo, algo que está en duda según supo LA NACION.

En la mañana de este jueves, Marcelo Moretti a las 11.30 apareció por la puerta 2 del Estadio Pedro Bidegain para presentarse otra vez delante del plantel y el cuerpo técnico para anunciar su vuelta a la actividad formal como presidente del club: según supo La Nación, no tuvo contacto directo con el plantel, sino con Damián Ayude y con Carlos ‘La Roca’ Sánchez, con quienes habló largo y tendido. Llegó solo, sin custodia, distinto a cuando reapareció el 25 de mayo pasado en la semifinal ante Platense como local, y tuvo problemas con algunos directivos.

Por información que pudo recabar este medio, el directivo aún no decidió si el sábado se hará presente en el estadio para el partido ante Instituto a las 14.30hs como local.

En este marco, se convoca desde buena parte de la oposición a una marcha para este viernes 22 de agosto a las 19hs en la sede social y administrativa del Club en Avenida La Plata con el objetivo de mostrar su descontento por la vuelta de Moretti, la acefalía y elecciones anticipadas.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Colapinto fue al Bernabéu para alentar a Mastantuono en su debut con Real Madrid: su mensaje en Instagram
    1

    El alentador mensaje de Franco Colapinto por el debut de Franco Mastantuono en Real Madrid

  2. Racing corazón: con dos goles de Maravilla y un cabezazo en el último tiro, eliminó a Peñarol a lo grande
    2

    Racing le ganó a Peñarol en el último minuto, con la personalidad de un candidato y en un partido espectacular

  3. Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture, grupos y cuándo empieza
    3

    Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture, grupos y cuándo empieza

  4. Argentina FC, el club londinense que lleva el Obelisco y el asado en el alma y en el pecho
    4

    Argentina FC, el club londinense que lleva el Obelisco y el asado en el pecho: una manera de enfrentar el desarraigo

Cargando banners ...