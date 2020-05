Oscar Ruggeri le recrminó a Enzo Francescoli no darle crédito por el pase-gol de la chilena ante Polonia Crédito: Crédito: Captura TV Fox Sports

14 de mayo de 2020 • 15:12

Mar del Plata. Amistoso de verano. Y un gol para la historia, el de Enzo Francescoli a Polonia, de chilena. La imagen acrobática de Francescoli quedó inmortalizada en la retina de los futboleros, aún cuando se tratara de un partido sin trascendencia. Es que el buen juego trasciende toda época, resultado o competencia.

Aquel encuentro estival, finalmente, terminaría 5-4 en favor del equipo del "Bambino" Veira . Aunque eso poco importe. Tampoco parece tener demasiada relevancia quién fue el autor del "pase-gol" a Francescoli antes de realizar ese movimiento circense, ya que se trata de un tanto cuyo mérito es mayormente individual. Pero ese jugador existió. Y quiere su lugar en la historia.

En el marco del programa 90 Minutos de Fútbol , el exdeportista Oscar Ruggeri le echó en cara a Enzo Francescoli una desconocida omisión: "Cuando hablan del partido contra Polonia en Mar del Plata, ¿por qué nos decís que bajé la pelota yo? Vos hacés la jugada esa que cualquiera la hace. Y encima te fuiste gritando no sé a dónde y a mí me dejaste allá atrás", le recrminó el ahora panelista a su excompañero en aquel histórico River. Y agregó: "Encima tuve que venir de atrás a abrazarte".

La respuesta del Príncipe no tiene desperdicio: "Lo que pasa es que para mí en ese momento no fue muy clara la jugada. Yo no sé si la habías bajado vos o la rechazó el otro tipo . Entonces lo fui a gritar para el otro lado", contestó Francescoli, lo cual provocó las risas del conductor Sebastián Vignolo y del periodista Daniel Arcucci. "No importa, está en la historia y no lo pueden borrar", se resignó Ruggeri.

Aquel recordado partido se disputó un 8 de febrero de 1986, en el marco de la segunda edición de la Copa de Oro. El gol del Francescoli representó el gol que le dio la victoria en el torneo amistoso a River Plate.

Ese año, ya sin el uruguayo entre sus filas, River lograría la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental . El delantero, por su parte, migraría para Racing de París a mitad de año y no sería parte de aquellos logros, aunque sin dudas, ese gol será recordado a lo largo de la historia.